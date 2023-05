Macha Cafè si veste d'arte: la nuova “scenografia” del locale

Aver sede nel cuore del Tortona District per un pubblico esercizio è un vantaggio. Ma per il Macha Café di via Savona si è rivelato un momento di svolta. Un allestimento che si è trasformato in un vestito-immagine permanente. Il locale, in occasione del Fuorisalone della recente Design Week, è stato teatro del progetto “Voleur de Fleurs” firmato da Simone Guidarelli.

L'ambiente del Macha Cafè di via Savona a Milano

Esperienza immersiva in exotic jungle

Una scenografia che ha abbracciato in toto il Macha Café, che ha riscontrato un successo così strepitoso da non voler più tornare indietro. E così la clientela che entra in via Savona 25 vive un’esperienza immersiva in una Exotic Jungle cara a Guidarelli e realizzata in collaborazione con Officiarkitettura, produttore della tappezzeria, e di Matrix Iternational degli elementi di arredo. Un mondo idilliaco fatto di natura lussureggiante, all’insegna di piante, fiori e frutti. Comune denominatore, una scimmietta che ruba e porge fiori a un destinatario invisibile. Un universo che diventa la cornice ideale per l’offerta gastronomica che fa del pokè il suo asso nella manica.

Tunde Pecsvari e Simone Guidarelli

"Componi il tuo pokè", soluzione esponenziale

Fondata nel 2016 da Tunde Pecsvari e Antonio Scognamiglio, l’insegna Macha Cafè oggi conta 36 locali in Italia. Una formula intergenerazionale che ha colto nel segno coinvolgendo una clientela trasversale per età e capacità di spesa. Gusto, varietà, natura e salute qui vanno a braccetto. Una ricetta a cui si aggiunge il forte richiamo della creatività personale. Grazie alla soluzione “componi il tuo pokè” ognuno può creare il suo piatto scegliendo la base e aggiungendo a piacere proteine, ingredienti, salse&semi e topping. Incrociando questo ventaglio di ingredienti si possono realizzare 4 milioni di pokè! Successo a presa rapida. Non a caso i Macha Cafè funzionano a pieno ritmo anche sul fronte delivery. «A livello di catena – spiega Tunde Pecsvari – viaggiamo con una quota del 20%, percentuale che raddoppia a Milano città».

Anticipatore di tendenze

Fin dagli esordi Macha si è fatto notare dal mercato e dai consumatori grazie a un modello di ristorazione capace di portare in Italia una cucina internazionale all’insegna e nel rispetto dell’healthy food, diventando ben presto un luogo dove poter trovare prodotti innovativi, di tendenza e d'ispirazione internazionale. Con le sushi bowl, in particolare, Macha ha anticipato la moda del piatto per eccellenza dello street light food di oggi, il pokè. Nel 2023 sono previste altre 6 aperture.

Macha Café Savona

via Savona 25, 20144, Milano

Tel 02 30066474