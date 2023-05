Pizza & Champagne, da Anima Romita in scena l'accoppiata perfetta

Pizza e champagne, un binomio che, forse non tutti sanno, sta attirando sempre più la curiosità di un crescente numero di estimatori. Un’accoppiata che funziona e che abbiamo avuto modo di verificare alla serata di degustazione organizzata ieri presso il ristorante Anima Romita di Crema, da quest’anno segnalata come pizzeria due spicchi dalla guida del Gambero Rosso con un punteggio di 88/100. Il patron del ristorante Fortunato Amatruda ha accolto i propri ospiti con un menu studiato ad hoc per l’occasione, avvalendosi degli champagne distribuiti dalla giovanissima azienda 3BriEn e dell’esperienza del Master Sommelier, Federico Bovarini.

Dal 2017, anno di apertura di Anima Romita, Fortunato porta nella cittadina lombarda un format di pizza innovativo attraverso la ricerca del blend di farine perfetto e dei topping che meglio si accompagnano alla sua idea di pizza. Il locale presenta spazi molto ampi inseriti in atmosfere newyorkesi e cosmopolite, con all’interno un bancone bar dove godersi miscelati e cocktail d’autore, ma la serata si svolge nel retro, in una secret-room in cui si trova un palcoscenico a mo' di teatro adatto per la presentazione di eventi come quello di ieri sera. Il menu pensato per la serata è un percorso guidato alla scoperta di tre diverse varianti della pizza di Anima Romita con un paio di assaggi per tipologia, parliamo di pizza in pala Croccante, Gourmet e Aria di Nuvola. Da notare che questo tipo di format per la degustazione delle pizze è sempre presente da Anima Romita, non obbligatorio per tutta la tavolata, ma valido anche per un solo commensale.

Si inizia la degustazione con la tipologia Pala Croccante, una pizza alta e croccante, realizzata con lievito madre e farine macinate a pietra di tipo 1 e 2. Cotta in forno elettrico e proposta in due versioni: “Burrata & Crudo” (Pomodoro San Marzano Bio, Burrata pugliese Dop e Prosciutto crudo di Parma 20 mesi) e “Porchetta” (Burrata Pugliese Dop, porchetta artigianale cotta a legna e cipolla caramellata). Da degustare in quest’ordine, le due pizze ben si sposano con l’acidità e il boquet di armoni del Franceline di R. Bourdelois, un blanc de blancs da uve 100% Chardonnay provenienti da un unico vitigno. Al naso dona freschezza con leggeri aromi agrumati. In bocca perfettamente in armonia con l'olfatto, si sente l'acidità dell'agrume che si sviluppa nel finale con freschezza e una gradevole mineralità tipica dello Chadonnay. Bottiglia di design, presenta uno sfondo bianco con decorazioni floreali mai uguali nei colori e che rendono ogni bottiglia quasi un’edizione limitata.

La secret room in cui si è svolto l'evento 1/3 Gli champagne forniti da 3Brien per la serata 2/3 il menu della serata 3/3

Si prosegue con l’assaggio della Gourmet, sempre una pizza alta, croccante fuori e morbida dentro, realizzata con lievito madre fresco ad alta idratazione, farine macinate a pietra e di tipo 1, 2 e farro e cotta in forno elettrico. Condita prevalentemente con ingredienti freschi a crudo o cotti separatamente. Abbiamo assaggiato la “Pomodoro Abbrustolito al Forno e Burrata” (Pomodoro Giallo del Piennolo del Vesuvio Dop, pomodoro San Marzano al forno, Burrata pugliese Dop, origano selvatico e olio Evo al basilico) e la “Black Angus” (Burrata pugliese Dop, black angus affumicato, misticanza, senape al miele, pecorino Dop e crumble di pane al rosmarino). Da degustare nell’ordine in cui le abbiamo descritte vengono accompagnate da L’Obsidienne di M. Hennequière, un 100% Pino nero questa volta, che abbina perfettamente alle due pizze la sua freschezza ed eleganza data da note di fiori bianchi e agrumi che danno il meglio della fragranza dopo un paio di minuti nel calice. Bollicina fine e gradevole.

La degustazione di pizze si conclude con la versione Aria di Nuvola, come si può intuire dal nome, si tratta di una pizza dall’impasto morbido e leggero ottenuto grazie alla doppia cottura, prima in forno a vapore e poi elettrico. Realizzata con lievito madre fresco ad alta idratazione, farine macinate a pietra e di tipo 1, 2 e farro risulta altamente digeribile, soffice all’interno e croccante esteriormente. Le varianti proposte sono state la “Scozzese” (Pomodoro fresco, crema al latte vaccino Bio Az. Agr. Carloni, salmone selvaggio scozzese affumicato a legna e zeste di limone) e la “Cantabrica” (Pomodoro San Marzano Bio, Burrata pugliese Dop, acciughe del cantabrico e frutto del cappero). L’abbinamento in questo caso cade sul Meunier di V. Metivier, un 100% Pinot Meunier senza zuccheri aggiunti, ben strutturato con e dal colore giallo ramato, tendente al rosa. Al naso molto equilibrato con note di frutti gialli canditi. Al palato invece si apprezzano note di mandorle tostate e di fichi.

Pala Croccante: Porchetta e Burrata & Crudo 1/3 Gourmet: Pomodoro Abbrustolito al Forno e Buratta e la Black Angus 2/3 Aria di Nuvola: la Cantabrica e la Scozzese 3/3

Per finire al meglio la serata, una chicca, il Ratafia di Champagne degustato con una Cheecake fredda su base integrale, con ricotta di bufala e coulis di frutti di bosco. Il ratafià di Champagne è un vino liquoroso ottenuto dall’aggiunta di vinaccia (un'acquavite di Champagne dal gusto neutro) al mosto. Dal gusto dolciastro è adatto ad accompagnare il fine pasto o come aperitivo. Come accennato all’inizio gli champagne accompagnati alla serata sono distribuiti dall’azienda 3BriEn, una (per il momento) piccola realtà nata nel 2021 dall’idea di due amiche, Britta ed Enrica (BriEn), che hanno avuto l’intuizione di aprire un e-commerce in cui mettere a disposizione dei propri clienti diversi prodotti provenienti dalla Francia, specialmente da l’Ile de Rè, un’isola dell’Atlantico situata davanti a La Rochelle, che conserva un forte legame con la tradizione ed è un vero scrigno di specialità tipiche come Foie Gras, Ostriche, Miele, Confetture, Burro, Sale e molto altro da scoprire direttamente sul loro sito web.

Anima Romita

Via Ugo Palmieri, 1 - 26013 Crema (Cr)

Tel +39 0373 476224

3BriEn

Tel + 39 338 4059631 - 347 0172934