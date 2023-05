Terrazza Nainer, dall'aperitivo al dopocena con vista sui tetti di Roma

Si nasconde all’interno di Palazzo Nainer, antica proprietà ristrutturata nel 2018 e ora hotel a 4 stelle. È una terrazza che offre una magnifica vista e uno scorcio sui tetti di Roma e su Piazza del Popolo. A ridosso di Villa Borghese, Terrazza Nainer offre una location unica ed emozionante per momenti dall’aperitivo al dopo cena. Già operativa dal 2022, si trova al quinto piano dell’hotel e ospita fino a 60 coperti. La terrazza all’ultimo piano di Palazzo Nainer, invece, ne può ospitare altri 30. È uno dei punti panoramici di Roma più esclusivi, da cui osservare le meraviglie architettoniche della città.

Terrazza Nainer, aperitivi e dopocena tra i tetti di Roma

Terrazza Nainer a Roma, aperitivi e cene di alta qualità

Terrazza Nainer è aperta ogni giorno dalle 16 alle 24. La proposta gastronomica è smart in un format guidato da Giorgia Capriotti, la restaurant manager. Protagoniste tapas di alta qualità, come quelle hummus e pita calda; guacamole e tacos; formaggi e salumi locali; palline d’alghe salsa tzatziki; tiramisù e cannolo siciliano.

Nella lista dei cocktail troviamo 10 esclusivi signature drink, di cui due analcolici. È un’offerta inclusiva e variegata, tra i quali troviamo, per citarne alcuni, Cool (gin, maraschino liqueur, mint leaves, lemon juice, Falernum syrup); Trendy (tequila, passion fruit liqueur, lime juice e lychee syrup); Posh (apple juice, apple syrup, lemon juice, sprite); Modern (pistachio, coconut milk, lime juice). A curare questo aspetto il bar manager Kim Fulgencio, originario della Malesia, dove ha vinto diversi premi per il settore. La carta dei vini presenta 30 etichette di nicchia e una vasta selezione di bollicine tra Franciacorta e Champagne, per soddisfare chiunque voglia concedersi un momento di relax raffinato tra i tetti della Città Eterna.

Drink e tapas al Terrazza Nainer

Palazzo Nainer, un boutique hotel nel cuore di Roma

Si trova nel cuore del Rione Campo Marzio. Nella storica via del Babuino, celebre per lo shopping di lusso e per le gallerie d’arte, sorge Palazzo Nainer, elegante boutique hotel a pochi passi da Piazza del Popolo e da Piazza di Spagna. Il palazzo è stato edificato nel 1821 per opera dell’architetto Giuseppe Valadier.

Il magnifico e suggestivo giardino pensile da cui si può ammirare le meraviglie del centro storico di Roma. Molte delle sue camere, infatti, presentano un balcone privato con vista e sono piccoli capolavori di design. Tra i servizi a disposizione degli ospiti troviamo anche una palestra, una sauna e un american bar.



