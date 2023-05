Andrea Berton celebra la primavera nel nuovo menu vegetale "Natura"

Celebrerà la primavera in tutte le sue sfaccettature. Andrea Berton, socio di Euro-Toques e chef del ristorante Berton di Milano, propone per la prima volta un menu interamente dedicato al mondo vegetale, intitolato "Natura". Oltre a onorare la stagione, la proposta va incontro alle richieste di un pubblico sempre più esigente sulle tematiche vegane e della sostenibilità e attento alle nuove tendenze.

Le parole di Andrea Berton sul nuovo menu vegetale “Natura”

«Abbiamo pensato di introdurre un nuovo menu degustazione» - spiega Berton - «non solo per accogliere la sempre più crescente domanda di piatti vegetariani, ma anche per far scoprire la versatilità e i delicati sapori della cucina vegetale. Pur nella sua semplicità, la proposta si presta ad abbinamenti eleganti e riesce a soddisfare i gusti e le esigenze dei nostri clienti». La proposta di Natura valorizzerà ingredienti semplici e di stagione alla ricerca di un gusto essenziale, da sempre filosofia della cucina dello chef Andrea Berton.

Il menu “Natura” del ristorante Berton a Milano

Il costo del menu vegetale “Natura” al ristorante Berton sarà di 150 euro a persona. Ecco le portate che ne fanno parte:

Cetriolo e kiwi

Finocchio e dragoncello

Brodo di Grana Padano riserva

Minestrone tiepido di legumi, verdure e cipolla candita

Risotto fieno e mascarpone

Carciofo e patate

Cardoncello e peperone crusco

Passion fruit e vaniglia

Piselli, ricotta e cedro candito

Per informazioni

Ristorante Berton

Via Mike Bongiorno, 13, 20124 Milano MI

0267075801