Mangiamo giapponese o sudamericano? Meglio nikkei! A Roma arriva Newkkey

A Roma un nuovo indirizzo da segnarsi in agenda per tutti coloro che amano la cucina fusion. Anzi due. È arrivato in città da poco Newkkey che unisce la cucina giapponese a quella sudamericana. L’imprimatur è dato dallo chef Mouhamed Barro, classe 1997, che si è appassionato alla cucina nikkei dopo un periodo di formazione in Germania e nel corso delle esperienze avute in Asia e poi in Arabia Saudita al Four Season di Riyadh: «Nei piatti porto la mia creatività, il mio vissuto, la mia passione per la cucina giapponese e sud americana e il desiderio di far esplorare ai clienti nuovi sapori, facendoli entrare in contatto con una cucina crossover». Due le location di riferimento di questo nuovo brand: Newkkey Scenario si trova al piano terra del boutique Hotel Scenario e Newkkey Barbieri è davanti l’Hotel Dei Barbieri, entrambi gravitano nei pressi di Torre Argentina, nel centro di Roma.

Il bancone di Newkkey Barbieri - Foto: Flavia Fiengo 1/3 Dettaglio della sala di Newkkey Scenario Foto: Flavia Fiengo 2/3 Chef Mouhamed Barro - Newkkey Foto: Flavia Fiengo 3/3 Previous Next

Newkkey: due locali eleganti per la cucina nikkei

I due locali dalle linee essenziali ed eleganti sono stati realizzati dallo studio Morq e oggi accolgono le creazioni del celebre flower designer Dylan Tryipp che, ispirandosi ai colori della cucina nikkei, ha dato vita ad affascinanti installazioni che fanno da filo conduttore ai due ristoranti. Newkkey Scenario conta trenta posti, a cui si andranno ad aggiungere quelli della terrazza con l’arrivo della bella stagione, e Newkkey Barbieri ha circa venti posti considerando anche il caratteristico bancone all’ingresso. I due ristoranti accolgono tutti coloro che vogliono immergersi in una nuova ed entusiasmante esperienza gastronomica dedicata alla cucina nikkei.

Newkkey, una nuova esperienza di gusto a Roma

La cucina di Newkkey esprime in maniera bilanciata l’incontro della cucina giapponese con quella sudamericana per poi toccare anche quella occidentale, dando vita a piatti decisamente affascinanti, colorati e scenografici nel sapore e nella presentazione. Materia prima fresca e di qualità, salse home made e la costante sperimentazione dello chef, sono alla base delle performance di gusto dei due nuovi locali romani che si differenziano solo per alcuni piatti.

Il menu si apre con gli Starter, tra questi la Zuppa di miso arricchita da wakame essiccato, tofu bio, funghi enoki, erba cipollina e il Ceviche, tipico piatto peruviano a base di pesce fresco che lo chef prepara con salmone, tonno, spigola e capesante marinate con lime, limone, succo di arancia e “leche de tigre”, salsa di mango, foglie di coriandolo, cipolle rosse, patate dolci e cornflake di riso croccante. Non mancano tartare e crudité per iniziare.

Ceviche - Newkkey Foto: Flavia Fiengo 1/9 Tartare ricciola con olio di sesamo, salsa di soia, aceto di riso, zenzero fresco, topinambur croccante - Newkkey Foto: Flavia Fiengo 2/9 Tartare salmone marinato con salsa al frutto della passione, salata sweet chili e barbabietola croccante - Newkkey Foto: Flavia Fiengo 3/9 Picanha Black Angus - Newkkey Foto: Flavia Fiengo 4/9 Tartare di tonno rosso con succo di lime, olio evo, basilico fresco, pepe nero, sale maldon - Newkkey Foto: Flavia Fiengo 5/9 Uramaki - Newkkey Foto: Flavia Fiengo 6/9 Orchidea Bianca - -Newkkey Foto: Flavia Fiengo 7/9 Gin sour passion fruit - Newkkey Foto: Flavia Fiengo 8/9 Abbinamento gin e tonica - Newkkey Foto: Flavia Fiengo 9/9 Previous Next

Molteplici le declinazioni dei rolls che vanno da quelli Signature come ad esempio Scenario (salmone affumicato home made con erbe secche, newkkey cream cheese, avocado, patata dolce croccante e salsa piccante) e Andino (filetto di carne grigliata con salsa chimichurri, ricoperto con carpaccio di wagyu, salsa guacamole e cipolle essiccate), fino ad arrivare a quelli Croccanti fritti, una tempura di pesce e verdure pastellate con il panko. Solleticano il palato il Sashimi e gli Uramaki, da non perdere Tre Sfumature di nero, un roll al nero di seppia, ricciola marinata con pasta di miso dolce, crumble di olive nere, alga croccante. La sapidità e la piccantezza di tutti i piatti possono essere regolati in base all’uso delle salse che vengono servite a parte, proprio per non coprire la freschezza degli ingredienti.

Di grande effetto le Combinations, un colorato e intrigante tripudio di preparazioni come ad esempio il Romantik Pack, consigliato per due persone, realizzato con sashimi del giorno, nigiri, shangri-la roll, the real california roll e roll croccante di salmone. Completano il menu i Main Courses di carne (picanha black angus, filetto argentino, petto d’anatra) e di pesce (black cod, filetto di salmone, gamberi e scampi) portati al tavolo su una roccia vulcanica ben calda che rende ancora più scenica l’esperienza gastronomica. L’anima fusion di Newkkey traspare anche nei dolci, come nell’Orchidea bianca e nell’Italian Mochi. A pranzo la formula cambia e, per una pausa sostanziosa e dagli affascinanti contrasti cromatici, arrivano i Bento a base di carne e di pesce a cui si aggiunge anche la proposta vegetariana.

Newkkey, una proposta beverage “small but smart”

Selezionati vini perlopiù bianchi italiani, bollicine della Franciacorta, rossi del Cile e dell’Argentina compongono la carta beverage. Fiore all’occhiello sono i gin, in carta sono presenti 50 pregiate etichette provenienti dall’Italia, dalla Germania, dalla Francia, dall’Olanda, dal Regno Unito e dal Giappone che possono essere abbinati alle acque toniche di alta purezza e qualità. Non mancano i cocktail da sorseggiare durante i pasti, tra quelli in carta segnaliamo la Caipiroska al lamponi freschi e il Mielito, il mojito al miele. Accurata la selezione dei sakè e dei drink analcolici.

Newkkey Barbieri

Via dei Barbieri 23 - 00186 Roma

Tel 06 68807047

Newkkey Scenario

Vicolo delle Ceste 28 - 00186 Roma

Tel. 06 39379017