Serata Gourmet: la cucina di Alessandro Buffolino con i vini di Monte Rossa

Tornano le Serate Gourmet al ristorante Acanto dell’Hotel Principe di Savoia di Milano. Mercoledì 17 maggio, in collaborazione con Monte Rossa, lo chef Alessandro Buffolino presenta un menu di quattro portate abbinato ai vini di questa storica cantina nel cuore della Franciacorta.

Una sala del ristorante Acanto

Monte Rossa nasce come luogo carico di storia e fascino, sul punto più alto della collina che domina Bornato. I Franciacorta di Monte Rossa soddisfano tutti i palati e sono perfetti per ogni occasione. Da quella in cui serve una forte personalità a quella in cui ci si adagia sulla morbidezza, passando per freschezze improvvise.

Monte Rossa nel 2022 a girato la boa del mezzo secolo

Esaltare gli abbinamenti con i vini

Il percorso di degustazione scelto da Buffolino è fuori dall’ordinario, dove ingredienti locali e di stagione incontrano tecniche innovative per esaltare gli abbinamenti con i vini ricercati dalla sommelier Mara Vicelli.

Alessandro Buffolino

Piatti ed etichette di alta gamma

Per iniziare il menu prevede Capesante scottate con gazpacho di fragole e aceto balsamico di Modena, da gustare con Franciacorta P.R. Brut. A seguire il primo piatto: Spaghetto alla chitarra con zafferano, gobbetti e guanciale croccante abbinato a Franciacorta Cabochon Brut Fuoriserie 24. Portata principale sarà il Petto d’anatra delle lande con kumquat canditi e salsa alle spezie assieme a un calice di Franciacorta Cabochon Brut Rosè Fuoriserie 6 e per concludere in dolcezza Tarte tatin con mela e gelato alla vaniglia.

Ristorante Acanto – Hotel Principe di Savoia

piazza della Repubblica 17, 20214, Milano (Mi)

Tel. 02 62302026