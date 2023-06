 [[Cacciatori]] di Cartosio, la tradizione monferrina è in tavola

Siamo nel Monferrato, quel mare di dolci e scoscese colline dove ai boschi si alternano i vigneti. Il D&B Cacciatori è nel grazioso borgo collinare di Cartosio, poco distante da Acqui Terme, sulla strada che porta a Sassello, dove è imperdibile la sosta per acquistare i famosi amaretti. Non lontana, la costa ligure di Ponente. Alessandria dista 46 km. Alba poco più di un’ora e poco meno di due ore da Genova, Milano e Torino.

Cacciatori a Cartosio (Al)

La sensazione che si avverte immediata, così calda, così soffice e pertanto così confortevole non è quella di sentirsi a casa propria, no. Di più! Qui ci si sente a casa di amici: coccolati senza affettazione, quella gentilezza che è solo parente alla lontana dell’algida cortesia. Ospiti di conoscenti che con naturalezza diventano amici. Ne sortisce una memorabile esperienza che è sia cognitiva sia emozionale.

Nella linda cucina, la stufa a legno ha bisogno del sapere di Federica per essere alimentata; al contempo Federica ha bisogno del fuoco della stufa per esprimersi al meglio nella sua cucina; esclusivamente sua, nel senso che ne è al governo da 10 anni. Massimo Milano, che con la moglie Federica condivide la vita e il lavoro, guida la sala, impreziosita da pregevoli quadri alle pareti, e sovraintende a doviziosa e curatissima cantina. Il dehors, sotto un fresco pergolato, si affaccia sulla Valle dell’Erro, che del Monferrato costituisce arteria magicamente fluida. Il D&B Cacciatori abilita suadente un’immersione in questo lembo di Monferrato, di esso apprezzando anche la quiete. La componente Bed consta di dieci confortevoli camere.

La storia in breve. Giancarlo e Carla, i genitori di Massimo. Carla insegna le ricette monferrine a Federica che interpreta letteralmente la tradizione come fuoco da alimentare e non come cenere da custodire, visto che al centro della cucina c’è la vecchia stufa a legna che ha più di settant’anni e che continua ad essere il cuore di tutte le preparazioni. La stufa, ci fa notare Massimo, stimola l’economia circolare che è qui un fatto di sostanza e non chiacchiera green washing.

La cena ai Cacciatori

Per principiare cena, che si rivelerà memorabile, seguiamo il suadente consiglio di Massimo: Frittata di cipolla piatlina bionda di Andezeno. Questa cipolla piatta e dorata si contraddistingue per la polpa tenera e dolce, dal gusto gradevolmente delicato, la si ritrova protagonista anche in un primo a menu: Zuppa di cipolla piatlina di Andezeno.

Ad ogni modo, tra i primi non si possono non degustare i Tagliolini all’uovo con pomodoro, prezzemolo e aglio. Siamo in due, a tavola non si invecchia e gli appropriati calici saggiamente non sono mai pieni e mai vuoti, anche grazie alla garbata e professionale solerzia di Massimo. Volentieri ci poniamo in lunga attesa, ben 35 minuti, a ché giunga in tavola il Pollo alla cacciatora. Il sontuoso Barbaresco Docg Roncaglie “Poderi Colla” annata 2019, da sole uve Nebbiolo, che Massimo abilmente scaraffa, costituisce equilibrato abbinamento con il suo lungo finale di vellutati tannini.

Le bottiglie presenti in carta, a prezzo inferiore rispetto al servito in sala, si possono anche acquistare per asporto. I dolci sono raccontati da Massimo. Apprezzata, semplicemente squisita, la Crostata di pasta frolla, con marmellata di albicocche, mele, pinoli e uvetta. Pochi passi, senza fretta alcuna, anzi un elogio di agognata lentezza, e si raggiunge la confortevole camera che ci attende per la notte.

