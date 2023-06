Hotel e ristoranti: gli indirizzi da non perdere a Tivoli e dintorni

Tivoli è uno scrigno di bellezza. Una città che è in grado di rapire e in cui si respira storia in ogni angolo. La magia delle sue ville, patrimonio Unesco, la sua natura, il suo centro storico: tutto invita alla scoperta e, soprattutto, a rimanere nell'antica Tibur, per godersi una vacanza rigenerante (grazie anche alle sue terme). Se, quindi, doveste decidere di dedicare a Tivoli qualche giorno, ecco per voi alcuni indirizzi su cui fare sicuro affidamento, sia per una pausa pranzo sia per una notte in totale tranquillità.

Una veduta aerea di Tivoli

Tivoli, dove mangiare: il ristorante Sibilla

Di storia parlavamo. O, meglio ancora, di storia in ogni angolo. Ecco, proprio nel cuore antico di Tivoli c'è un luogo in cui è possibile pranzare o cenare circondati dalla Storia, con la "s" maiuscola. Stiamo parlando del ristorante Sibilla, forse l'indirizzo più noto dell'intera città. Una fama che è dovuta a numerosi fattori. In primis la location, che ha pochi eguali in Italia, forse addirittura nel mondo. Il locale sorge, infatti, ai piedi dei due templi, tra i simboli dell'antica Tibur: il Tempi di Vesta e il Tempio, appunto, della Sibilla. Non solo: il ristorante può vantare una vista sull'orrido e sul verde di Villa Gregoriana, altro gioiello tiburtino. Ad aggiungere ulteriore fascino al contesto, come se ce ne fosse bisogno, c'è l'eleganza delle sale, che riescono allo stesso tempo a comunicare sia la già citata eleganza, sia la storicità, in un certo senso la “rusticità”, di un locale con una storia così importante, e la bellezza del dehors. I tavoli all'esterno, oltre alla già citata vista, si trovano sotto un glicine secolare che, pare, sia stato piantato nel 1791 e da allora non abbia mai smesso di fiorire rigoglioso. Sembra, addirittura, si tratti del glicine più antico d'Italia, il secondo in Europa. Rischiò di scomparire durante una abbondante nevicata, seguita da una gelata, a metà degli anni '80, ma venne salvato. Di certo è facile immaginare la magia dei profumi durante la fioritura e la bellezza dei suoi fiori.

Precedente alla piantumazione del glicine è, comunque, l'apertura del ristorante, che risale al 1720. Da allora, all'ombra dei templi tiburtini, si è sempre servito cibo, anche a commensali particolarmente famosi. La lunga lista di ospiti illustri vede il papa Leone XII, Federico Guglielmo III re di Prussia, il Principe Girolamo Napoleone, Gabriele D'Annunzio, Pietro Mascagni, l'imperatore Hiroito del Giappone, la principessa Margaret d'Inghilterra, la cantante Yoko Ono e tanti altri importanti nomi.

Oggi la cucina del Sibilla mantiene fede alla sua storia. La carta è un interessante equilibrio tra la presenza del territorio e un respiro più ampio, che guarda alla tradizione italiana in generale. Compaiono allora nel menu gli immancabili fiori di zucca pastellati, ma anche un importante (e abbondante) antipasto di mare. Stesso discorso per i secondi: cerchi il mare? Allora Mezzi paccheri alle vongole. Preferisci la terra? Fagottelli alla carbonara su crema di pecorino. Menzione a parte e d'onore per i secondi alla brace, tra i fiori all'occhiello del locale. Quale scegliere? Per noi l'agnello.

Interno ed esterno del ristorante Sibilla di Tivoli 1/3 Brace accessa alla Sibilla di Tivoli 2/3 Glicine in fiore al ristorante Sibilla 3/3 Previous Next

Ristorante Sibilla | Via della Sibilla 42 - 00019 Tivoli RM | Tel 0774335281

La Briciola a Tivoli: elegante semplicità

Un altro indirizzo di sicuro successo è quello dell'Osteria La Briciola. Questa volta, però, non siamo in centro storico. Non siamo nemmeno nell'abitato di Tivoli, ma dobbiamo uscire dalla città e seguire la strada che conduce a Vicovaro. Perché scegliere questa osteria? Il primo motivo lo capirete subito. Una volta entrati, infatti, si viene accolti in maniera calorosa, ma non invadente. In un attimo titolare e staff sono in grado di far sentire l'ospite come fosse a casa. Merito anche di una sala ben arredata, dove si nota una maniacale cura dei dettagli e che è parte integrante dell'esperienza. Una cura dei dettagli che si "riversa" anche nella proposta. Basti pensare che, oltre alla carta dei piatti e a quella dei vini, troviamo anche quella degli oli, quella degli aceti e quella delle tisane. Interessante e, senza dubbio, non scontato. Venendo, infine, alla proposta, il consiglio è quello di affidarsi a uno dei numerosi menu degustazione e scegliere in base al proprio appetito. La formula prevede infatti degustazioni di carne o di pesce con, a scelta, tre o cinque portate. Non può poi mancare un occhio ai più piccoli, con un menu pensato apposta per loro. Il tema principale è la qualità della materia prima, che emerge soprattutto nel pesce, che guarda anche oltre i confini laziali e strizza l'occhio soprattutto alla Campania (dallo spaghettone Vicidomini al pomodoro del Piennolo). A completare un'esperienza più che positiva, una selezione di circa 300 etichette dalla cantina: proposte sia nazionali sia internazionali, ben integrate anche con birre artigianali, grappe e distillati per il fine pasto.

Osteria La Briciola a Tivoli

Osteria La Briciola | Via Scuole Rurali 1 - 00019 Tivoli RM | Tel 0774418421

Le "stelle" nei dintorni di Tivoli

Tivoli ha indubbiamente tante qualità e, nel piatto, tanti prodotti eccezionali. L'Uva Pizzuttello presidio SlowFood, solo per citarne una. Non può, però, annoverare sul suo territorio ristoranti stellati sulla Guida Michelin (anche se ne ha uno segnalato dalla "rossa", la Sibilla appunto). Per trovare qualche stella è necessario uscire da Tibur e muoversi (non molto per dire la verità, diciamo una mezz'oretta abbondante) in direzione sud. Chiaramente stiamo parlando a chi vuole restare nella campagna romana e non buttarsi nel traffico e nelle frenesia della Capitale: lì, altrimenti, ce n'è per tutti i gusti.

Seguendo la Strada Provinciale 50a si arriva in poco tempo da Tivoli a Genazzano. Lì troviamo una delle nostre stelle: Marco Bottega Ristorante. Non solo una stella Michelin, ma anche stella verde. A questo, però, ci arriviamo dopo. Dove ci troviamo? Immersi nel verde, tra colline disseminate di ulivi, noci e antichi casolari. In uno di questi sorge oggi l'Aminta Resort. Non stiamo parlando soltanto di un albergo, con camere confortevoli ed eleganti, una bella piscina e un noceto in cui poter passeggiare e rilassarsi, ma anche di un'azienda agricola che lavora circa cinquanta ettari, senza utilizzare pesticidi.

Da lì provengono molte delle materie prime che vengono poi utilizzate all'interno del ristorante, fiore all'occhiello del resort, che prende il nome del suo cuoco, Marco Bottega. Lo chef rappresenta la terza generazione della famiglia Bottega a dedicarsi alla ristorazione. Dopo aver appreso numerose tecniche ed aver vissuto molteplici esperienze, anche all’estero, nel 2009 decide di tornare in Italia e prendere in mano l’azienda di famiglia. Un percorso di crescita coronato nel 2016 con la stella Michelin, a cui si è aggiunta la già citata stella verde, merito dell'approccio attento all'ambiente dell'azienda agricola di famiglia.

La cucina di Marco Bottega è sì condizionata dal territorio. Il Lazio c'è e si vede, ma non diventa un feticcio. È, anzi, una base solida da cui partire per poi sperimentare senza particolari ansie o limiti autoimposti. Sono tre i menu degustazione: vegetale con prodotti della propria tenuta, stagionale, e un terzo con i soli nomi dell’ingrediente principale elaborato secondo la fantasia del cuoco. Nel ristorante di Genazzano viene, infine, data massimo importanza anche al vino con focus particolare sugli champagne. Accanto agli spazi del ristorante, lo chef ha deciso di creare anche un'area dedicata proprio al vino, in cui realizzare degustazioni e percorsi ad hoc.

La sala del ristorante Marco Bottega 1/3 La piscina di Aminta Resort 2/3 Marco Bottega 3/3 Previous Next

Marco Bottega Ristorante | Via Trovano 5 - 00030 Genazzano RM | Tel 069578661

Se per andare a Genazzano abbiamo percorso la Spa, per andare a Labico conviene, sempre muovendosi in direzione sud, percorrere la Strada Provinciale 54b. Questa volta la destinazione è il ristorante una stella Michelin Antonello Colonna Labico. Un luogo che è un po' la fotografia del suo creatore. Colonna è, infatti, tante cose insieme: cuoco, in primis, ma anche imprenditore, collezionista, ristoratore, albergatore, filosofo, poeta e personaggio televisivo. Tante anime che a Labico trovano la loro espressione. La struttura è prima di tutto un resort, con dodici camere immerse nel parco naturale di Labico, piscina con acqua termale e centro benessere (sauna, bagno turco e frigidarium). L'austerità dell'architettura è spezzata dagli sprazzi di un'altra delle grandi passioni di Colonna, l'arte, con un calendario espositivo che copre tutto l'anno e con eventi culturali sempre nuovi e diversi. L'impressione è proprio quella di essere all'interno di un museo di arte contemporanea, che si apre però al mondo. Un'impressione che è ancora più netta nella stagione estiva, quando è possibile sfruttare al meglio anche gli spazi esterni e si può respirare la campagna romana e quella sensazione di gita che vale relax e benessere.

Il resort Colonna in notturna

Venendo alla parte ristorativa, i percorsi sono due. Uno è riservato soltanto agli ospiti del resort e prende il nome di Trattoria. Una possibilità, secondo lo chef, per gustare il meglio della tradizione romanesca in una veste del tutto nuova. Una cucina popolare nobilitata da una grande cura per i dettagli e dal rispetto della stagionalità; interpretata alla luce di una lunga esperienza nel mondo del gusto. La cucina tradizionale romanesca firmata Colonna nasce da due radici: da un lato il profondo rispetto per la tradizione e per la cultura del cibo territoriale e stagionale; dall’altro lo spirito di ricerca, nella scienza alimentare e nella sperimentazione culinaria. Nessuna concessione a mode o tendenze: solo la naturale genuinità di ingredienti e ricette che diventa fondamento di innovazione consapevole.

La tradizione è comunque protagonista anche nella seconda proposta di chef Colonna a Labico, quella che gli è valsa una stella Michelin, aperta a tutti, anche a chi non è ospite della struttura. Le chiavi della proposta sono due: qualità della materia prima e tecnica, data dalla lunga esperienza dello chef. Il risultato è un menu degustazione da otto portate, in cui fa capolino Roma, con il Negativo di carbonare, ma anche il mare, con il Baccalà mantecato in coppa e bottarga di tonno.

Antonello Colonna

Antonello Colonna Labico | Via di Valle Fredda 52 - 00030 Labico RM | Tel 069510032

Dormire nella natura a Tivoli

Dopo aver deciso dove mangiare, è il momento di riposarsi. Due indirizzi validi ve li abbiamo già raccontati: sia da Antonello Colonna sia da Marco Bottega è possibile pernottare in un contesto di massimo comfort e immersi nella natura. Proprio la natura è il vero filo conduttore di tutta l'esperienza che ruota attorno a Tivoli e alla campagna romana. Così vi suggeriamo altre due strutture in linea con questo diktat, due agriturismi che fanno del relax la loro cifra.

Casale Colleoni

Il Casale Colleoni si trova a pochi metri da Villa Adriana, una delle ville simbolo della città, con cui può vantare un importante legame: il Casale venne inserito, dall'architetto Piranesi, negli edifici di Villa Adriana. Non solo: il laghetto Pantanello è da anni campo di ricerca da parte del British Museum e all'interno del Casale è possibile ammirare un affresco di scuola giottesca romana ( '200) "Madonna in Trono con Perle e Santi".



Il Casale si colloca all' interno di una proprietà di 10 ettari coltivati prevalentemente a cereali. Il fabbricato, riportato nelle carte del Piranesi (XVIII secolo) come Casale De Angelis, appartiene oramai da quasi cento anni all’attuale famiglia Colleoni. Si trova nella zona del basso sito archeologico di Villa Adriana e le sue fondamenta risalgono al periodo adrianeo (II sec. d.C). Di origine adrianea è la cripta con volta, adiacente all’ingresso attuale, sulla quale è stata costruita in epoca medioevale la torre “nascosta”, contraddistinta da merli “ghibellini” a coda di rondine, riscoperti durante gli ultimi lavori di ristrutturazione. Successivi interventi di ampliamento hanno determinato l’attuale conformazione. Proprio per questo suo aspetto familiare, Casale Colleoni all'interno è diviso in due zone: una privata dove vivono i proprietari, l'altra dedicata agli ospiti, che si compone di 2 suite (Villa Adriana e Villa D'Este) e una camera Standard ( Villa Gregoriana).

Gli interni di Casale Colleoni 1/3 Una stanza di Casale Colleoni 2/3 Il viale alberato che porta a Casale Colleoni 3/3 Previous Next

Casale Colleoni | Via di Villa Adriana 192 - 00019 Tivoli RM | Tel 3669363570

Agriturismo La Cerra

L'Agriturismo La Cerra è tante cose. È in primis un'azienda agricola immersa nel paesaggio collinare dei Monti Tiburtini, circondata da ulivi, querce e cipressi. È un centro equitazione per corsi e passeggiate a cavallo. È una fattoria didattica per visite delle scuole, un ristorante con prodotti a km zero, un mini club, un chiosco con vendita prodotti tipici e una location per matrimoni, ricevimenti ed eventi, privati e aziendali. Non ultimo, è un campeggio e un allevamento di maiali di cinta senese (che è poi possibile assaggiare nel ristorante della struttura). Insomma, ce n'è per tutti i gusti e per tutte le necessità. Una base ideale se si viaggia con bambini o se, semplicemente, si vuole vivere un'esperienza sia culturale sia a pieno contatto con la natura.



Per chi vuole fermarsi a dormire, ci sono a disposizione venti cottage, adatti sia per coppie sia per famiglie. Un complesso che va a formare un vero e proprio villaggio rurale, ma che non viene meno alla privacy degli ospiti: ogni camera ha un ingresso separato. Gli ospiti possono usufruire della piscina panoramica all’aperto, nella stagione estiva, o dedicarsi alle attività outdoor come equitazione, escursionismo a piedi su sentieri segnalati. Per i bambini, area giochi attrezzata e attività di animazione per il loro divertimento e la tranquillità dei genitori. Per gli amanti del relax e dei massaggi, inoltre, viene offerta la possibilità di usufruire di massaggi emozionali a base di olii distensivi o, nel caso si volessero intraprendere i percorsi di trekking che circondano la struttura, anche massaggi preparatori allo sforzo fisico.

Le salsiccette di cinta senese dell'Agriturismo La Cerra 1/3 Una stanza dell'Agriturismo La Cerra 2/3 Agriturismo La Cerra 3/3 Previous Next

Agriturismo La Cerra | Strada Di San Gregorio Da Sassola km 6,800 - 00019 Tivoli RM | Tel 0774411671

Antica Villa di Bruto

Ormai l'avrete capito: una delle forze di Tivoli è la magica commistione tra storia e natura. Un esempio di tutto ciò si ha ai margini del centro storico,dove le case lasciano gradualmente spazio alle colline e alla campagna coltivata. Lì si trova la Villa di Bruto, di epoca tardo repubblicana. La sua struttura poggia su tre terrazze e copre nel complesso un’area rettangolare di 180 m di lunghezza e 100 di larghezza. Alcune fonti storiche parlano anche dell’esistenza di un teatro e di molte fontane (considerando il passaggio dell’acquedotto dell’Anio novus e dell’Anio vetus nella zona), che appartenevano alla Villa e di cui però non sono rimaste tracce. Attualmente dell’antica Villa di Bruto rimangono soltanto resti di due criptoportici, con volte ed archi. Proprio questi ultimi si trovano all'interno del giardino del Casale Antica Villa di Bruto, una guest house sicuramente degna di nota, anche per la sua posizione unica, di fronte ai resti della Villa. La struttura offre ai suoi ospiti quattro diverse soluzioni (Minerva per 4 persone, Marte per tre e Giunone e Venere per due), semplici, ma ben arredate e complete di ogni comfort. La vista che si può godere dal Casale è un'altra nota degna di menzione: tutto intorno ulivi, campi e, se si è fortunati, con l'occhio si riesce ad arrivare fino al mare.



Antica Villa di Bruto | Strada di Pomata 6 - 00019 Tivoli RM | Tel 0774335719

Residenze Gregoriane

Palazzo Mancini Torlonia è una residenza nobiliare costruita nel XVI secolo, nel cuore dell'antica Tibur, poco distante da Villa Gregoriana e Villa d'Este. Deve la sua fama alla ospitalità concessa ai Papi Paolo IV e Gregorio XVI ed alla presenza, nella corte interna del palazzo, di decorazioni grottesche e mosaici attribuibili alle maestranze che realizzarono la Villa d’Este. Oggi il palazzo ospita le Residenze Gregoriane, che fa parte del circuito Residenze d'Epoca, che dal 1999 certifica la qualità delle dimore storiche più belle d’Italia. A seguito di importanti opere di di restauro sono state realizzate tre diverse suite, Araldica, Gregoriana e Superior. Alle camere si aggiungono una biblioteca, una sala con camino e uno spazio dedicato alla musica, con un organo a canne. La storia nobile del Palazzo si respira anche nelle sue terme, dove gli ospiti possono godersi un percorso benessere in spazi di una bellezza unica. Il percorso termale prevede il passaggio in stanze riscaldate a temperatura crescente con bagno finale nella piscina di acqua salata trattata con resine profumate. A disposizione degli ospiti, inoltre, sala relax, sala massaggi e palestra, oltre a un personal chef.

Residenze Gregoriane | Via Domenico Giuliani 92 - 00019 Tivoli RM | Tel 3477136854