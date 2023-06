Terrazza Mirador, un'oasi delle Baleari a Roma per una fuga dalla città

A Roma, riapre le sue porte al pubblico per la seconda stagione Terrazza Mirador. All’interno di un paesaggio unico dal sapore balearico, tra le palme e la vegetazione mediterranea di Villa Agrippina, alle pendici del Gianicolo, offrirà una location unica per sentirsi lontani dalla frenesia della Roma moderna. Una vera e propria fuga dentro la città, in quello che viene definito un “balearic state of mind”. Alla guida del progetto ci saranno come sempre Aldo Nascimbeni e Riccardo Sargeni, partners della società Mirador Group Srl.

Terrazza Mirador, oasi di pace nel cuore della città

Terrazza Mirador, oasi per le serate estive nel cuore di Roma

La terrazza Mirador rimanda fin da subito a un privilegiato osservatorio. Incastonata del verde di Villa Agrippina, il nome deriva dal DNA spagnolo dell’hotel Gran Melià 5 stelle lusso. È una piccola gemma nella città di Roma, da dove vivere, in un modo rilassato e lontano dai rumori, l’estate nella Città eterna. Sarà facile, infatti, dimenticare di essere nella capitale una volta messo piede sulla Terrazza Mirador. Comodi salotti in legno vivacizzati da cuscini dal colore verde, azzurro e ocra, tavoli in marmo, sedie in vimini e rattan e due gazebo in ferro battuto e illuminati da luci vintage.

Terrazza Mirador, location unica per le serate estive a Roma

L’atmosfera è quella magica delle sere estive e Terrazza Mirador è il luogo ideale per qualsiasi serata si voglia vivere. Dall’aperitivo con vista su Castel Sant’Angelo e sulle mura vaticane dal salotto in giardino, al Ristorante Japanese & Fusion con le eccellenti proposte dello chef giapponese Koji Nakai fino al dopo cena, con un cocktail bar dove degustare i signature drink. Tra le novità del 2023 anche il Limited Edition Cocktail, replicabile soltanto in 123 “copie” e preparato in uno speciale bicchiere che il cliente potrà portare a casa come souvenir. Nello spazio eventi, infine, spazio per feste private, aziendali e wedding parties.

Terrazza Mirador a Roma, in cucina lo chef Koji Nakai

Alla guida del ristorante ci sarà lo chef giapponese Koji Nakai, nato nella città di Kobe. La cucina dello chef prende molto dalla tradizione nipponica: rigore e serietà, unite a un pizzico di libertà che fanno nascere originali contaminazioni. Da una parte il rispetto della tradizione giapponese, dal trattamento del pesce lavorato appena arriva al locale, purificandolo con sale e con soluzioni saline. Dall’altra, invece, proposte dalle impronte fusion con ingredienti e ricette da tradizioni culinarie diverse, una sorta di melting pot culinario. In pieno Japanese Mood si potranno degustare ottimi ravioli giapponesi, nigiri, hosomaki, urakami, veggie roll, temaki e japanese chicken sweet and sour. Il Fusion invece spazierà tra tartare di tonno con salsa ponzu su gazpacho orientale, fish/tori/veggie bao, tandori salmon, gapao thai rice.

Koji Nakai, chef del Ristorante Japanese and fusion di Terrazza Mirador 1/4 I ravioli giapponesi di Terrazza Mirador 2/4 Terrazza Mirador, piatti dalla tradizione giapponese 3/4 Terrazza Mirador, piatti dalla tradizione giapponese 4/4 Previous Next

Terrazza Mirador è aperta tutti i giorni dalle 19:00 in poi. Le prenotazioni avvengono tramite telefono o tramite il sito internet. Il parcheggio riservato si trova in Via del Gianicolo 2, per lasciare l’auto ed uscire direttamente all’interno di Villa Agrippina e Terrazza Mirador.

Terrazza Mirador

Via del Gianicolo, 3 - 00165 Roma (Rm)

Tel. 351 871 6027