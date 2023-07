Lunaris 1964, ecco il nuovo menu vegetariano firmato da Matthias Kirchler

Il ristorante gourmet Lunaris 1964, situato all'interno del Lunaris Wellnessresort, ha recentemente presentato un menu vegetariano, "Ardmore", che esplora la ricchezza della cucina vegetale della Valle Aurina. Con 11 portate uniche, lo chef Matthias Kirchler offre ai suoi ospiti una prospettiva nuova e affascinante sulla cucina di alta quota. Il cuoco, con una passione per l'arte culinaria e l'amore per la sua regione, ha deciso di raccontare la parte vegetale della Valle Aurina attraverso le sue creazioni gastronomiche.

Lo chef Matthias Kirchler

«Con il nostro menu vegetariano, vogliamo dare una chiave di lettura diversa sulla cucina di alta quota e mettere in risalto i prodotti vegetali locali», ha afferma chef Kirchler.

Il menu "Ardmore" di Lunaris 1964 è un omaggio alla tradizione culinaria di lunga data della regione

A un'altitudine di 1500 metri sul livello del mare, la Valle Aurina offre un terreno fertile per la coltivazione di erbe aromatiche, funghi, licheni e ortaggi. Grazie all'impegno di produttori e allevatori locali, è possibile creare un menu che soddisfi le richieste anche di un pubblico vegetariano, garantendo al tempo stesso la massima qualità e freschezza degli ingredienti. Il menu "Ardmore", così chiamato in onore dei primi insediamenti celti nell'era del bronzo in Valle Aurina, è un omaggio alla tradizione culinaria di lunga data della regione. Durante quei tempi antichi, il consumo e la produzione di formaggi locali costituivano la base per la creazione di rapporti commerciali con altre popolazioni locali. La scelta di utilizzare il nome celtico riflette l'importanza di questa eredità storica e culinaria.

Il Lunaris 1964, aperto nel 2020 per volontà dello stesso Chef Kirchler, è diventato una meta ambita per gli amanti della cucina di montagna, attratti dalla sua autenticità e purezza. Situato nella suggestiva località di Cadipietra, il ristorante gourmet è aperto non solo agli ospiti del Wellnessresort, ma anche a coloro che desiderano scoprire l'eccellenza culinaria della regione.

Lunaris 1964

Klausbergstraße, 55 - 39030 Cadipietra (Bz)

Tel 0474652190