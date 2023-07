[[Masseria Moroseta]], il bianco che abbraccia e accoglie

Fossimo invitati a dire la nostra sulla valenza del bianco: è un colore, è l’assenza di colore, è la somma dei colori, perentoriamente affermeremmo che la questione si dirime in Valle d’Itria. Qui il bianco accecante è il colore, punto e basta. è il colore che tutto permea, che tutto fa risplendere. Sul podio, ad abbracciarsi l’azzurro del mare e il verde degli uliveti. La terra rossa è il magico red carpet. Quanto è bella la Valle d’Itria! Dobbiamo andare a cercarcelo il nostro D&B.

Il bianco è il filo conduttore della Masseria Moroseta

Sembra ci trovi gusto, sornione e birichino, a nascondersi, immerso com’è in cinque ettari di uliveti sia giovani che secolari. Ed eccoci al D&B Masseria Moroseta, casale bianco in pietra. Ci accoglie il signor Carlo Lanzini, titolare del D&B. Da qui la vista spazia sul limpido mare di Ostuni. Il casale, si è detto, è bianco. Ostuni è tutta bianca. A ribadire cosa significa qui il bianco! Ci arriviamo nel pomeriggio, cielo limpido, profumi che l’olfatto inebriano. La componente Bed consta di sei camere doppie, tutte con pertinente giardino. Arredo elegante, lenzuola di lino.

Cenare alla Masseria Moroseta

La componente Dinner rasenta il concetto di All Day Long dalla colazione all’aperitivo, fino a suggellare il tutto con l’articolata esperienza della cena. Dell'aperitivo, in atmosfera carezzevole e dolce, fruiamo molto volentieri: gin tonic accompagnato da un ottimo gazpacho. Praticamente sin dall’aperitivo si comprende la grande attenzione dei titolari e della chef Giorgia Eugenia Goggi alla funzione del loro orto, con coltivazione biodinamica di verdure e piante aromatiche, privilegiando cultivar antiche e autoctone. La chef Giorgia Eugenia Goggi è milanese ed è in Valle d’Itria che ha trovato la sua dimensione creativa.

All’entre´e abbiamo immaginato di essere stati condotti bendati in un luogo e dai profumi e dal primo boccone avremmo dovuto indovinare dove eravamo. Avremmo detto che eravamo in Puglia, senza esitazione alcuna. Commovente alla vista, all’olfatto e al palato questo piatto: Pomodori dell’orto con purè di fave e un filino d’olio. L’olio evo biologico proveniente dagli uliveti che circondano il D&B. L’olio, sia detto, è in vendita nello shop interno. è smart buy. Il pane, squisito, è fatto in casa. Primo piatto memorabile: Risotto al limone, pera e rosmarino. Quanta tecnica nella realizzazione e quale lodevole inventiva nell’abbinare pera e rosmarino. Il servizio è espletato garbatamente dalle giovani persone di sala. Saporite le Polpette Moroseta.

Una notazione fuor di metonimia per i piatti. Sì, ad intendere proprio l’oggetto “piatto” il recipiente di si golose portate. Piatti in ceramica di Grottaglie. Sui dolci si apre capitolo a parte. Verrebbe voglia di assaggiarli tutti.

Si lascia la tavola dove si è cenato in compagnia e si torna in camera. L’aria fresca della notte in giardino, il sonno che arriva. Letto accogliente. Saponi a base di olio d’oliva.

La prima colazione è doviziosa e squisita: fichi appena raccolti, marmellate fatte in casa, crostate appena sfornate. Chiamiamola prima colazione, ma praticamente il buffet è disponibile All Day Long.

Che si fa? Si va in piscina, bellissima anch'essa. Soggiornare al D&B Masseria Moroseta è un’esperienza che vorremmo mai finisse. Però poi finisce, mannaggia! E allora si va via perche´ task di lavoro ci obbligano ad andare via. Una ragionevole certezza la si coltiva: qui vorremmo tornarci.

Masseria Moroseta

Contrada Lamacavallo - Ostuni (Br)

Tel 376 0798288