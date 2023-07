Da Roma a Lugano la tradizione Vitti per la buona cucina

È una tra le location più suggestive di Lugano, che accoglie gli ospiti dalla prima colazione al dopo cena, e riserva numerose piacevoli sorprese… Siamo a Vitti Lugano, elegante ristorante e cocktail bar situato nel cuore della città.

L'accogliente sala di Vitti Lugano

Padroni di casa Veronica e Angelo Vitti che possiedono davvero una sorta di attitudine naturale all’accoglienza: questi due ragazzi romani, seppur giovanissimi, continuano in quella che è la tradizione di famiglia sin dal lontano 1898, da quando, cioè, inaugurò la storica pasticceria gelateria. Nel tempo la famiglia Vitti ha deciso di intraprendere la strada della ristorazione ottenendo un crescente successo fino ad arrivare all’iconico ristorante in San Lorenzo in Lucina, una delle piazze simbolo di Roma, a due passi dalla centralissima Via del Corso.

Da Roma a Lugano inseguendo la tradizione Vitti

Veronica e Angelo hanno manifestato fin da piccole curiosità e passione per quel mondo e, quando l’opportunità si è presentata, hanno raccolto la sfida e, giorno dopo giorno, si sono impegnati per dare forma al progetto che ha dato vita 9 anni fa a Vitti Lugano: lontani dalla loro città, fieri della loro indipendenza ma con il grande rispetto per quel bagaglio così importante di esperienza trasmesso dalla famiglia alla quale sono legatissimi.

Il sorriso, la pacatezza e la gentilezza contraddistinguono tutto lo staff di Vitti Lugano rendendola così una location davvero speciale e unica grazie a quell’impronta relaxing apprezzata da clienti di tutte le età e che valorizza e contraddistingue un ambiente elegante, dal design moderno e ricercato, giocato su toni scuri cui si contrappone un’illuminazione dal carattere forte ma dall’impatto soft. Tutt’intorno tante piante a comporre una cornice naturale e creare spazi ancor più intimi e raccolti.

Vitti Lugano, in cucina lo chef Mauro Ranieri

A fare gli onori di cucina troviamo lo chef Mauro Ranieri che nonostante la giovane età vanta numerose e importanti esperienze, tra cui lo storico Savini a Milano, Andrea Berton, Carlo Cracco, Matteo Torretta. Affascinato dall’incontro con i fratelli Vitti ne condivide il progetto solo dopo una full immersion nel locale di Roma che gli permette di apprendere le tecniche e i segreti della cucina della miglior tradizione romana che può così far apprezzare, senza rinunciare ad un tocco di rispettosa innovazione, anche ai più esigenti palati del Canton Ticino. Un percorso sensoriale e culturale che Mauro compie accompagnando i suoi ospiti tra i sapori e i profumi della Roma più autentica attraverso il fil rouge rappresentato da ingredienti di altissima qualità.

Tonnarelli Cacio e Pepe mantecati con pecorino romano DOP e pepe macinato grosso 1/3 Tagliolino al Nero di Seppia con Salsa Cacio e Pepe e Carpaccio di Gambero Rosso 2/3 Spaghetti alla Carbonara 3/3 Previous Next

Imperdibili i suoi cavalli di battaglia: Tonnarelli Cacio e Pepe mantecati con pecorino romano Dop e pepe macinato grosso, e gli immancabili Spaghetti alla Carbonara. Lo chef li prepara secondo antiche ricette che si tramandano da generazioni, utilizzando il pecorino e il guanciale che arrivano freschi, settimanalmente, da Roma. All’altezza delle aspettative anche proposte “extra regione” quali Tagliolini al nero di seppia e Tataki di Tonno con Gazpacho. Ad esaltare i piatti, la cantina con una vasta selezione delle migliori etichette italiane, francesi e svizzere.

Da Vitti Lugano imperdibile l’aperitivo

Vitti Lugano ha voluto rendere unico anche il momento dell’aperitivo e del dopo cena grazie ad uno tra i più promettenti mixologist italiani, Emanuele Callegher che a 16 anni lavorava già nel cocktail bar di famiglia. Una vera e propria passione la sua, coltivata con anni di studio, che gli permette di proporre una drink list con quasi settanta diverse proposte per offrire il meglio di qualsiasi cocktail, assemblato con i migliori ingredienti, nel segno del buon bere. Callegher ha affinato le sue tecniche secondo i metodi più moderni di lavorazione dei prodotti (affumicatura, aromatizzazione, arie e velluti) e adora abbinare e mixare profumi, oli, spezie, essenze e anche fiori. In ciascun drink persegue l’equilibrio ricercando la bilanciatura degli ingredienti in un gioco perfetto tra gusto e olfatto.

Porno Star Martini

Ecco allora il Gin Tonic con aggiunta di basilico, salvia e pepe, il Negroni rivisitato a base Rum con una spolverata di fondente e liquore al cacao e il dolce Clover Club al lampone con tintura di pepe nero homemade. Per i più curiosi PornoStar Martini servito con shot di Franciacorta e guarnito con zucchero filato.

Gin Tonic

Da segnalare degustazioni organizzate, cene a tema, musica dal vivo, DJ set. Insomma, una location da tenere presente per serate intime e romantiche, cene con amici, eventi esclusivi, ricorrenze o semplicemente per sorseggiare un drink in relax.

Vitti Lugano

Via Pretorio 2 - 6900 Lugano (Svizzera)

Tel +41 91 605 61 61