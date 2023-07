[[Terra di Ea]], cucina di territorio e relax assicurato

Quelle sensazioni che rasentano la magia del vivere. Ma eravamo già stati qui? Eppure si sa bene che è la prima volta. E poi... ma vorremo mica andarcene da qui? E perché mai dovremmo. E però si sa che invece... si dovrà andare via. Per intanto ci siamo e ci stiamo di un bene. Siamo al D&B Terra di Ea. Un patchwork naturale su ventidue ettari con cinque appartamenti, fattoria degli animali, orto biologico, parco sensoriale, uliveto, vigneto.

Terra di Ea

E qui, emblema del Meditetraneo, l’abbraccio tra l’ulivo e la vite è dolcemente evidente. Siamo a Tortoreto, nell’Abruzzo teramano. Il mare poco distante e vista d’incanto sul Gran Sasso e sulla Majella. Arriviamo nel pomeriggio, il tempo giusto per gustare l’aperitivo in terrazza. Si ozia nell’appartamento che ci è stato assegnato al primo piano godendo della vista del borgo di Tortoreto Alto.

La cena a Terra di Ea

Ci si prepara per la cena. In cucina le cuoche Eleonora e Margherita. Evidente la sostanza, bandita l’ipocrisia del green washing, della vera filiera corta mediante impiego prevalente delle materie prime presenti nella tenuta. Ne consegue un menu fortemente radicato sul territorio, con le gustose verdure provenienti dall’orto adiacente. Memorabili, e difatti alla memoria si ricorre, la Stracciatella con brodo di cappone, le Pappardelle al sugo di papera. Dopo stracciatella e pappardelle, passare direttamente al secondo sembrava voler venire meno all’adagio secondo cui non c’è il due senza il tre.

Terra di Ea, la sala interna

E allora, ossequienti cediamo volentieri alla proposta di un assaggio di Timballo di scrippelle. Le scrippelle sono una sorta crepes. Tra gli ingredienti costituenti questo piatto tipico della cucina teramana, il sugo di pallottine, che sono polpettine di carne, parmigiano, fiordilatte. L’ottimo Tacchino alla canzanese, insieme al Pollo ruspante in padella costituiscono il bilanciato saporito secondo. Quanta schietta cordialità nel servizio. Il racconto della pietanza sgorga naturale, a vettore delle parole la passione grande e contagiosa che anima tutta la compagine del D&B. Prima Trebbiano e poi Montepulciano nei calici; i “vini della casa”: corretti, ben fatti, gradevoli. Si chiude con il vino cotto fatto da Walter D’Ambrosio. Sì, ma solo un bicchiere e tanto così, mostrando il ditino coricato che si allinea al fondo del bicchiere. Giusto un altro, e va bene, ancora di nuovo siamo al due senza tre. E dopo il terzo ci si alza da tavola e si va a dormire.

Naturalmente, a volere intendere che non è che abbiamo usato la sveglia del telefonino (la sveglia? cos’è la sveglia!?; sì, ma anche il telefonino? cos’è il telefonino?!), ci si sveglia all’alba. Si ozia e poi ci si prepara per la prima colazione. Ma dove si fa la prima colazione? Ieri sera non lo chiedemmo. Poco male! Ci guida il profumo dei dolci preparati da Margherita. E ci sono le uova freschissime appena deposte dalle galline e ci sono i fichi appena colti dall’albero. E c’è tanta serenità. Ma che bella mattina. Il cielo è sereno. La piscina, con vista sul vigneto e sulle colline, in simbiosi con il solarium sembra voglia invitarci a non andare via.

Visitiamo l’orto, osserviamo gli animali allo stato semi-brado, lo starnazzare delle oche, gli sciami delle api. è poesia.

Terra di Ea e il suo vigneto

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

D&B Terra di Ea

via Prato 10 - Tortoreto (Te)

Tel 0861 786322 - 389 6279948