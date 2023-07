Accoglienza e cucina di territorio in terra di Lambrusco alla [[Locanda del Feudo]]

Siamo in terre di castelli, alle pendici dell’Appennino Modenese. Siamo a Castelvetro di Modena, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, ad appena 20 km dal capoluogo. Castelvetro di Modena è Città del Vino, terra del Lambrusco Grasparossa. Alla sommità del pittoresco borgo, all'interno delle antiche mura, c’è il D&B Locanda del Feudo, di proprietà dei fratelli Andrea e Roberto Rossi, poco più che quarantenni. Andrea si occupa della componente Bed, composta da sei incantevoli suite e della sala. Lo chef Roberto si occupa della cucina.

Locanda del Feudo, una delle sale interne

La loro attività diviene maggiorenne quest’anno. Era il già lontano 2005 allorquando, poco più che ventenni cominciarono ad operare. Le sei suite hanno nomi floreali: Rosa, Girasole, Calla, Tulipano, Magnolia, Margherita. La suite deluxe Magnolia è la suite dove alloggiamo. All’ultimo piano, con il tetto mansardato e le travi a vista, esprime quel sentimento di intimità che si ricerca quando si arriva in un borgo come Castelvetro. La suite ha la vista sulla chiesa e sulle colline circostanti.

Cenare alla Locanda del Feudo

Prendendoci i tempi dovuti e voluti, pienamente a nostro agio, ci si prepara per la cena. Cena che si rivela un’esperienza sorprendentemente positiva e memorabile: una cena modenese! Andrea, sommelier professionista, saprà suadentemente consigliarci e ascolteremo volentieri le sue indicazioni sia per le pietanze sia per i vini in abbinamento.

Maialino rivestito di fondo bruno, con albicocche confit e spuma di patate alle nocciole

Si comincia con l’antipasto: Uovo cotto a bassa temperatura con crumble di parmigiano e pancetta croccante. Eterea la consistenza, ammirevole la delicatezza e poi a insorgere, questa magnifica Pancetta Piacentina di 36 mesi che viene resa croccante mediante una cottura a fuoco diretto. D’ora innanzi nel calice ci sarà un carosello di lambruschi, opportunamente declinati al plurale.

Il primo piatto è Tortellini della Lidia in brodo di cappone. Lidia è la nonna di Andrea e Roberto. Il ripieno è una ricetta di famiglia che si perde negli anni, nonna Lidia ne è custode e interprete. L’ingrediente diverso dal solito è la carne di vitello atta a rendere più delicato il ripieno. Il brodo è di cappone come nella più autentica tradizione. Dei lambruschi che rendono brioso il calice che si tinge di tonalità varie di rosso, si è detto.

Roberto e Andrea Rossi

Ritmi giusti, la sala è piena e c’è viva cordialità, ed eccoci al secondo piatto: Costine di maiale cotte a bassa temperatura con salsa barbecue all’emiliana. Una vera delizia! Grazie alla cottura sottovuoto, le costine sono morbide e saporite. Qui nel modenese, lo sappiamo bene, la carne di maiale è una religione, e alle messe officiate bisogna partecipare. Ci accorgiamo, sguardo d’intorno tra i tavoli, che queste costine di maiale sono richieste e gradite. Dei lambruschi si è già detto che si è già detto!

Siamo al dessert. Eccola, la mitica Torta Barozzi con spuma al mascarpone. La Torta Barozzi ha una ricetta di oltre cento anni e viene fatta ancora oggi nello stesso laboratorio dalla stessa famiglia. Giusto due passi, aria fresca, fatato il borgo.

Si torna nella bellissima suite Magnolia. Morfeo dolcemente ci cattura. Notte buona. Risveglio sereno, il panorama è di struggente bellezza. Con i tempi giusti, fretta proprio non ve n’è, si fa colazione. La colazione è composta da buffet di dolci tutti molto buoni: crostate, ciambella al cioccolato, torta di mele. Deliziosi i biscotti al burro e i croissant. Ragguardevole, e da approcciare prima dei dolci, la parte salata: affettati e formaggi della zona, pane fresco, torte salate di verdure e torte salate con formaggio e prosciutto. Gli ospiti stranieri, ci abbiamo fatto caso, hanno prediletto, senza farsi mancare tutto il resto, pancake e omelette.

Andrea, già ben vispo e lieto nell’approccio al nuovo giorno, ci consiglia cos’altro visitare dopo il centro storico di Castelvetro che già ammirammo ieri. Pertanto, seguendo i suoi saggi consigli,, percorrendo pochi chilometri, nella frazioncina Levizzano Rangone, visitiamo il Castello, risalente al IX secolo.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

