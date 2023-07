Al ristorante Meraviglioso l’estate golosa e canterina di Porto Cervo

L’estate in Promenade Du Port a Porto Cervo è all’insegna di ottima cucina, musica, divertimento e delle migliori bollicine. Il tutto grazie a Meraviglioso - Italian Singing Restaurant. Ma c’è di più dal 28 luglio apre la Terrazza con un menu curato dallo chef Andrea Berton.

Meraviglioso - Italian Singing Restaurant a Porto Cervo

Un progetto, quello di Meraviglioso - Italian Singing Restaurant, nato nel 2022 dalla visione di, già ideatori del Super G di Courmayeur. I due imprenditori milanesi hanno trasferito a due passi dalle spiagge bianche della Gallura il loro modello di “”: divertimento e buona cucina per rendere felici le persone attraverso esperienze da condividere. Il fine dell’ambizioso progetto, sostenuto dalla management company 5 Club, rimane quello di ricreare, nel distretto luxury della Promenade du Port di Porto Cervo, la destinazione ideale in cui vivere momenti di convivialità, divertimento e spensieratezza. «Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, siamo entusiasti di portare avanti questo straordinario format, che incarna la nostra formula della felicità: musica, amicizia e bollicine - afferma Andrea Baccuini - Meraviglioso - Italian Singing Restaurant è un progetto studiato in ogni dettaglio per creare ricordi preziosi e per far vivere un’estate all’insegna dell’italianità e del divertimento, regalando momenti di effervescenza collettiva». L’obiettivo è di celebrare il valore della condivisione, affiancando al fine dining la musica dal vivo; un’esperienza unica che si conclude in un rito collettivo, attraverso le tre le anime di Meraviglioso:

Promenade, il ristorante après-beach di Meraviglioso

Meraviglioso, dal dopo spiaggia a notte fonda

In Promenade ci si può accomodare per l’Après-beach (18-20), durante il quale gustare un’accurata selezione di bollicine italiane, ma anche delle migliori etichette di champagne internazionali, di cocktail e di rivisitazioni originali ispirate ai profumi intensi della Sardegna, il tutto accompagnato da una fantastica selezione musicale. A seguire, la Singing dinner (20-24): intrattenimento live, bollicine, cucina fine dining e proposte to share dell’executive chef del Promenade Restaurant, Rosario Miccolis.

Champagne à Porter, l’estate frizzante di Meraviglioso

Champagne à Porter da Meraviglioso

Poi c’è Champagne à Porter (12 - 01) la boutique dove è possibile degustare al calice le più iconiche e apprezzate bollicine del Gruppo Moët Hennessy in bicchieri customizzati - anche collezionabili - passeggiando nella Promenade. È disponibile, inoltre, una serie di servizi a domicilio per trasformare la propria casa o la propria barca in un club privato, con tanto di barman e champagne.

Terrazza, il luogo esclusivo di Meraviglioso

La Terrazza di Meraviglioso

Salendo in Terrazza - supportata dal brand Mastercard con il progetto Priceless - tutti coloro che cercano esclusività e divertimento in un contesto elegante e raffinato possono godere della carta curata dallo chef stellato Andrea Berton.

Andrea Berton con lo staff della Terrazza di Meraviglioso

Ad animare la serata del Terrazza Restaurant (21-02), musica e live performer con una vista da cartolina sulla marina di Porto Cervo.

Da Meraviglioso anche la Karaoke room

Esclusività e intrattenimento raggiungono il massimo livello nella Karaoke Room (21-02), che da quest’anno offre agli ospiti un luogo privato per cantare a squarciagola divertendosi in un ambiente che richiama l’intimità di casa, con il piacere dell'esclusiva food offer dello chef Andrea Berton.

Da Meraviglioso il meglio della musica italiana

La musica protagonsita da Meraviglioso

Ogni momento trascorso al Meraviglioso è scandito dai brani più iconici della canzone italiana e dalla musica a cura dei migliori live performer, con nomi del calibro di Lorenzo Zambianchi esponente della musica piano bar in Promenade, Rosario Rannisi in Terrazza e la Marching Band del Meraviglioso.

Meraviglioso - Italian Singing Restaurant

Via Aga Khan 1, Porto Cervo, 07021 (SS)

Tel 0789 1733074