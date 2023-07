Dal cuore di Cosenza alla tavola: Gusto Bistrot celebra la tradizione italiana

Gusto Bistrot, un ristorante gourmet situato nel cuore di Cosenza, è un vero e proprio tesoro culinario che celebra l'intera Penisola con le sue straordinarie proposte gastronomiche. Guidato dal talentuoso chef Maicol Mammucari, il locale unisce l'autentica tradizione italiana alla sua creatività senza limiti, regalando ai suoi ospiti un viaggio gastronomico ricco e variegato. Le influenze culinarie si estendono dalle dolci colline toscane fino alle selvagge coste calabresi, offrendo un'ampia gamma di sapori e profumi che conquistano anche i palati più esigenti. L'uso di ingredienti di alta qualità è una priorità assoluta per il ristorante, con una selezione accurata di prodotti freschi e stagionali provenienti da fornitori locali. Ciò che rende davvero unico il Gusto Bistrot è l'applicazione delle tecniche di cottura più moderne, che conferiscono una nuova dimensione ai piatti tradizionali. Il giovane chef Mammucari è noto per la sua abilità nell'innovare e reinterpretare le ricette classiche, creando piatti unici che stupiscono e deliziano gli ospiti.

Una festa per i sensi: ingredienti freschi e eccellenze locali da Gusto Bistrot

Gli antipasti preparano perfettamente il terreno per i piatti principali: i primi e i secondi a base di carne si sposano elegantemente con le ricercate specialità ittiche. Ad esempio, la selezione accurata di carni pregiate è accompagnata nel menù da “delicate carezze di salsedine”, che trasportano i commensali direttamente sulle rive del mare.

Gli ingredienti variano in base alla stagionalità e alla disponibilità, garantendo sempre freschezza e qualità. Vengono inoltre valorizzate le eccellenze locali, come il tartufo del Pollino, la cipolla di Tropea, i vini locali, e così via. Tutto questo tenendo presente l'enorme ricchezza culturale della Calabria in termini di materie prime.

Dalla materia prima all'innovazione: la filosofia culinaria di Maicol Mammucari

Attualmente, la "squadra del Gusto" è guidata dallo chef Maicol Mammucari, nato nel 1989 a Viterbo. Guidato dal suo talento e dalla sua passione, Mammucari è un maestro nell'estrarre i sapori e nel creare piatti delicati. La sua continua ricerca e il desiderio di apportare innovazione attraverso sperimentazioni che uniscono culture diverse, sempre rispettando la materia prima e la sua provenienza, sono per lui una vera necessità. «La mia curiosità mi ha portato fino in Calabria, dove scoprire nuove storie e condividere la mia passione rappresenta una ricchezza che spero di trasmettere attraverso ogni piatto» - spiega lo chef in questa suggestiva location.

Dalla cantina alla sala: un angolo gourmet per gli amanti del buon vino

La sala, con un design originale e ricercato, include anche un angolo dedicato alla cantina dei vini: un assortimento variegato di etichette selezionate per creare abbinamenti perfetti con i piatti. La lista dei drink offre anche una vasta gamma di pregiati spumanti: grandi classici e nuove scoperte frizzanti. Ogni viaggio culinario nel bistrot si conclude con gusto, e il dessert segna la conclusione di un'esperienza multisensoriale unica.

Gusto Bistrot

Via Isonzo, 22/24 - 87100 Cosenza (Cs)

Tel 0984 1782270