Un viaggio gastronomico a Villa Zaccardi: il Fish Bar del Giano Bistrot

All'interno dell'incantevole Villa Zaccardi, il Giano Bistrot, sotto la guida di Fabio e Alfredo Zaccardi, continua a intraprendere con successo un concetto di ristorazione che si adatta ad ogni momento della giornata e, soprattutto, ad ogni occasione. Con l'arrivo delle prime calde giornate estive, l'insegna di Monteverde introduce entusiasticamente la sua grande novità per l'estate: il Fish Bar. Questo nuovo angolo presenta un bancone che espone una selezione di pesce freschissimo, appositamente scelto da Fabio e Alfredo presso l'asta del pesce di Fiumicino, per portare a Roma il meglio del pescato locale.

Giano Bistrot presenta la grande novità dell'estate: il Fish Bar

Il Fish Bar nasce dall’idea di poter vivere (tutti i giorni a partire dalle 17:00) un aperitivo dal vero sapore di mare, pur restando in città: scampi e gamberi rossi, ostriche (Gillardeau o in tempura con mayo allo zenzero), caviale, gran pleateau di crudi, gamberi rossi su stracciatella di burrata, tonno rosso con salsa mediterranea, salmone con guacamole e datterini. Si può scegliere poi tra tapas di mare con crostini di baguette fatte in casa con farine biologiche, totanetti fritti, crocchette di polpo e patate, supplì di mare, salmone affumicato con cipolla rossa caramellata e burro salato di Normandia, polpo verace con burrata e cime di rapa.

Giano Bistrot, guidato da Fabio e Alfredo Zaccardi

Giano Bistrot: una drink list dai due volti, tradizione e innovazione

In abbinamento, dal bar di Giano Bistrot, una vasta selezione di cocktail studiati dal Bar Manager di casa Marco Acri, con esperienze in importanti cocktail bar e in prestigiosi hotel 5 stelle lusso, che ha studiato una drink list dai due volti: un volto che guarda al passato, dai forti contrasti del bianco e del nero; un altro che guarda al futuro con sfumature sgargianti e colorate.

In abbinamento, dal bar di Giano Bistrot, una vasta selezione di cocktail studiati dal Bar Manager di casa Marco Acri

Un menu di 12 drink con influenze nazionali e internazionali tra cui spiccano rivisitazioni di grandi classici e vere e proprie novità: Oyster – Tini (no3 London dry Gin, oyster water) servito con un’ostrica; Mai Spritz (ron flor de cana 12, Italicus, Champagne); Zero Tonic (tanquerai 0, London essence peach & yasmine soda) per gli amanti dei cocktail alcool free.

Giano Bistrot è gusto, ricercatezza e ritmo a Roma

Sempre piacevoli i momenti in terrazza dove il Ristorante di Giano Bistrot delizia gli ospiti con crudi di pesce, primi piatti ormai signature come i paccheri con pesto di pistacchio e gamberi rossi; polpo alla pizzaiola con crema di melanzane, guanciale croccante e burrata. Intramontabile la frittura di Giano, con solo pesce locale freschissimo; ombrina alla puttanesca e catalana di crostacei. Interessanti e ideali sia a cena che per un aperitivo sono le pizze di mare, con impasto alla romana e scrocchiarella: il Polpo (polpo, burrata, salsa di pomodoro e terra d’olive); Alici 2.0 (salsa di pomodoro, datterini gialli, stracciatella di burrata, alici e zeste di limone); Il Gambero (focaccia con pomodorini, gamberi, bufala a crudo e rucola).

Giano Bistrot, un'oasi di pace in città

La carta dei vini, con le sue 120 bottiglie, propone una variegata selezione tra bianchi, rossi, rosati e bollicine ricercate. Tutti i giorni, a pranzo e a cena, passando per l’aperitivo è possibile inoltre degustare i dolci della Pasticceria di Giano Bistrot, firmati dal Pastry Chef Marco De Bellis: monoporzioni e gelati anche per il momento del dopo cena. Il rilassante giardino interno, con le sue eleganti poltrone, e l’ampia terrazza con vista su Monteverde sono il luogo ideale per immergersi in un’oasi di pace, dimenticando per un momento di essere in città.

Giano Bistrot

Circonvallazione Gianicolense, 226 Roma

Tel 06 99291988