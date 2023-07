Versilia in Movimento: il nuovo menu stellato dello chef Cassanelli

Cambia il menu al ristorante Lux Lucis di Forte dei Marmi (Lucca) e lo fa al profumo d'estate e all'insegna della territorialità. Questi i cardini del nuovo corso, e percorso, degustativo proposto dallo chef Valentino Cassanelli, ex allievo di Carlo Cracco e Giorgio Locatelli. Il Lux Lucis, insignito della Stella Michelin, si trova all'interno dell'Hotel Principe (5 stelle lusso) e sotto la guida di chef Cassanelli nel 2017 ha ottenuto l'importante riconoscimento da parte della guida francese.

Gli interni del Lux Lucis

Per questa estate 2023, e molto probabilmente anche per il futuro, la cucina ha voluto rafforzare l'impronta vocata alla territorialità e alla sostenibilità attraverso i vari percorsi degustazione (3 in totale) parte del nuovo menu chiamato "Versilia in Movimento". Un menu inaugurato da poco e che, a suo modo, vuole contribuire a implementare la percezione dei turisti rispetto a Forte dei Marmi. Meta all'unanimità considerata esclusiva per chi vuole concedersi una vacanza all'insegna del lusso, ma al contempo con le potenzialità per diventare anche una rinomata destinazione per gastroturisti in cerca di eccellenze gastronomiche e piatti raffinati.

Chi è Valentino Cassanelli

Il destino professionale di Valentino Cassanelli, probabilmente, era già segnato sin dalla sua nascita. Impossibile, infatti, una carriera distante dal cibo e dalla cucina per chi è nato nel cuore della food valley italiana.

Lo chef Valentino Cassanelli

Lo chef, classe 1984, è originario di Modena e durante la sua gavetta ha avuto modo di formarsi all'interno di cucine importanti, su tutte quelle di Carlo Cracco a Milano e Giorgio Locatelli a Londra.

È stato proprio Cracco, chiamato nel 2012 a inaugurare il Lux Lucis, a portare Valentino a Forte dei Marmi, designandolo come persona più capace per gestire e guidare il nuovo polo gourmet all'interno dell'hotel Principe. Chef Cassanelli eredita così il difficile compito e in pochi anni porta il Lux Lucis nel gotha della ristorazione italiana ottenendo la Stella Michelin nel 2017. Confermata ininterrottamente fino a oggi. E con il nuovo menu, chissà se le aspirazioni non vadano anche oltre il singolo macaron della Rossa.

Versilia in Movimento: il nuovo menu al Lux Lucis

«L’ispirazione dietro ogni mio piatto non è mai la stessa – dice lo chef Cassanelli – ma se dovessi spiegare il mio processo creativo potrei dire che ogni mio piatto nasce dal desiderio di far vivere, attraverso il palato, l’emozione di un'istantanea caratterizzata da sapori, profumi, consistenze, territorio, contaminazioni, sensazioni, culture, tradizioni e tecniche». E l'ispirazione per il nuovo menu del Lux Lucis non è certo mancata. Considerando soprattutto come siano stati realizzati tre diversi percorsi degustazione.

Piccione maturato alle erbe di mare e di scoglio

«Mantenendo sempre al centro il territorio e l’idea del viaggio – spiega lo chef – il menu Versilia in Movimento parte dal nostro paesaggio unico e dal rispetto sostenibile che abbiamo per esso, senza tralasciare la cultura della Versilia e lo stile che contraddistingue la mia cucina: libera espressione di cucina italiana». Come viene quindi declinata questa "libera espressione", seguendo le parole dello chef modenese? Attraverso tre differenti percorsi degustazione: Litorale, Salmastro e Orizzonti.

Versilia in Movimento: i tre menu degustazione

«Litorale vede geolocalizzato il gusto sulle materie prime provenienti dal mare della Versilia, una gemma che il mondo ci riconosce» Cosa ritroviamo quindi in questo percorso? «Crudo di gambero viola e litorale, ricordo di raviolo di cacciucco è l’inizio del percorso, che si muove poi verso la Bavetta al canestrino lucchese, granchio e cacao e continua con l’intrigante stratificazione di sapori delRisotto tom yum, ricci di mare e tartufo nero pregiato».

Branzino pescato all'amo, finocchio, vaniglia e arselle

«Salmastro esplora quel connubio tutto da esplorare tra terra e mare tipico della regione. L’alternanza di aromi ed ingredienti che richiamano entrambe le ambientazioni, alle volte nello stesso piatto, altre in una sequenza ravvicinata, è una caratteristica di questo secondo atto. Esempio ne sono il Pesce nero alla brace mediterranea ed il Piccione maturato alle erbe di mare e di scoglio». Per chiudere c'è poi Orizzonti, menu alla cieca: «... che unisce varie esperienze della stagione che passa e che sarà con l’estro creativo della brigata, per servire quella Versilia dove guardi le montagne con i piedi nell’acqua e osservi il mare dai prati di montagna. Dodici piatti selezionati in maniera personalizzata dal menu à la carte intervallati da estemporanee creazioni».

Ristorante Lux Lucis

Viale Ammiraglio Morin 67 - 55042 Forte dei Marmi (Lu)

Tel 0584 783636