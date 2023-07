Enzo Coccia e la famiglia De Angelis aprono la pizzeria “Vico” a Roma

È con grande orgoglio che Roma accoglie la nuova pizzeria Vico, situata in Piazza Rondanini 47, frutto della collaborazione tra il rinomato maestro pizzaiolo Enzo Coccia e la famiglia De Angelis, proprietaria di lussuosi hotel in Italia e all'estero. Dopo sette mesi di intenso lavoro, progettazione e sperimentazioni, Vico apre finalmente le sue porte, diventando un punto di riferimento per gli amanti della pizza e del buon gusto. Questo progetto rappresenta l'incontro perfetto tra la contemporaneità della pizza di Enzo Coccia e l'eleganza, la discrezione e la raffinatezza tipiche della famiglia De Angelis nei suoi boutique hotel, creando un linguaggio universale basato sul gusto e sull'eleganza.

Il maestro pizzaiolo Enzo Coccia

L'offerta gastronomica del nuovo ristorante Vico a Roma

Il cuore dell'offerta gastronomica di Vico è improntato su valori come la cultura mediterranea, la tradizione con uno sguardo al futuro, la valorizzazione della qualità e l'attenzione al dettaglio. La selezione di ingredienti di alta qualità, la ricerca costante dell'equilibrio dei sapori e la passione per la perfezione si fondono per offrire un'esperienza culinaria unica. Tra le proposte di Vico, spiccano deliziosi stuzzichini come la mozzarella, i formaggi e i salumi per aprire l'appetito, oltre al celebre Piscitiello, un calzone fritto napoletano con ricotta di bufala, provola di bufala campana Dop e salame napoletano al Ciurillo. Per i palati più esigenti, i Murzilli di'Mpustarella, gustosi panini preparati con impasto di farina integrale ai 5 cereali e farciti con salumi, mozzarella, formaggi e verdure.

I menu creati ad hoc per Vico comprendono un'ampia selezione di pizze tradizionali e idee originali del maestro Enzo Coccia. Tra le prime, spiccano la Margherita Provola e Pepe, perfetta fusione di pomodoro San Marzano Dop, provola di bufala campana Dop, basilico, olio evo Penisola Sorrentina Dop e Pecorino Romano Dop. Mentre per gli amanti delle novità, da assaporare sicuramente la Nerano, con fior di latte, crema di zucchine, zucchine fritte, Provolone del Monaco, olio evo Penisola Sorrentina Dop e basilico. La soddisfazione dei palati continua con l'Avvincente, una gustosa pizza preparata con pomodorini del Piennolo del Vesuvio Dop, mozzarella di bufala campana Dop, Culatello di Zibello Dop, gocce di pesto genovese e grissini artigianali sbriciolati, e la Camilla, che esalta la mozzarella di bufala campana Dop con carpaccio marinato, crema di rucola, scaglie di grana, pomodorini freschi e olio evo Penisola Sorrentina Dop. A chiudere il pasto in bellezza, Vico offre dolci tradizionali e innovativi realizzati internamente, tra cui il Babà Caprese, un irresistibile babà ripieno alla crema Chantilly e vaniglia, con una delicata crema inglese al Limoncello.

La cantina del nuovo ristorante Vico a Roma

La carta dei vini, ben strutturata, conta circa 130 etichette , accuratamente selezionate e conservate in una cantina a vista, tra bollicine, bianchi, rossi e rosati e Champagne. La selezione rappresenta molto l’Italia, con focus su Campania e Lazio, le due regioni anima di Vico. Grandi etichette così come piccole cantine, birra Baladin solo in bottiglia, vini organici e amari artigianali, dieci etichette di Champagne per dare maggiore profondità e spessore alla carta. Presente anche la mescita, con i vini al calice che cambieranno di pari passo con il menu per offrire sempre un pairing qualitativo.

Vico

Piazza Rondanini 47 - 00186 Roma

Tel 0687809501