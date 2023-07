Vin Bistrot: a Moncalieri ristorante con cucina piemontese nel Borgo Mercato

Vin Bistrot, ristorante con cucina piemontese nel Borgo Mercato di Moncalieri, proprio vicino all’antica piazza del mercato del bestiame. Nato una decina di anni fa come locale dove consumare aperitivi e merende sinoire con una interessante selezione di vini e poi negli ultimi tre anni la svolta definitiva diventando ristorante a tutti gli effetti mantenendo però il nome evocativo di Vin Bistrot.

Gli interni del Vin Bistrot

Padrone di casa Fabrizio Lamberti, torinese Doc con la passione della cucina tramandatagli dalle nonne, poi l’istituto alberghiero, la gestione della sua gastronomia, un lungo periodo come responsabile commerciale di prestigiose aziende del settore alimentare. Finalmente il ritorno al primo amore con Vin Bistrot. Oggi il menu propone piatti che non si allontanano dalle radici della tradizione, ma portano un pizzico di innovazione, vuoi nelle tecniche vuoi nella presentazione.

Cosa si mangia al Vin Bistrot di Moncalieri

Proposte poi che cambiano da pranzo a cena. L’innovazione si presenta ad esempio nei plin “contrari” ovvero ripieni di sugo d’arrosto (quello che normalmente è un condimento) e conditi solo con burro chiarificato oppure nell’insolito risotto al bagnetto verde, non più una salsa di accompagnamento, ma parte integrante della ricetta. E cosa dire della pesca al Ratafià e cioccolato fondente!

Uovo pochè su spuma di patate e filetto al tartufo 1/3 Vitello tonnato 2/3 Risotto al bagnetto verde 3/3 Previous Next

La cantina è solo piemontese con circa 100 etichette che coprono il territorio della regione anche se Fabrizio è sempre alla ricerca di nuove chicche da introdurre in carta vini. In sala, Linda, maître e sommelier AIS, mentre ai fornelli Fabrizio è aiutato dal giovane cuoco Alessandro, che a soli 20 anni è diventato il suo braccio destro. Il Vin Bistrot è aperto il martedì a pranzo e dal mercoledì al sabato a pranzo e cena. Peccato solo per l’ubicazione in una zona che dopo la chiusura del mercato del bestiame nel 1993, uno dei primi e più importanti mercati del Piemonte, ha perso l’antica fisionomia di borgata fuori porta.

Il Vin Bistrot non è l’unico locale della famiglia Lamberti, la moglie Alessandra, infatti, a Soglio in provincia di Asti è la titolare del Ristorante Chicco di caffè, una di quelle locande che non ci sono più, imperniata su una cucina piemontese pura, senza concessioni alla modernità: fricandò, cisrà, finanziera, fritto misto alla piemontese. Anche questo da scoprire!

Vin Bistrot | Ristorante Moncalieri

Via Montebello 4 - 10024 Moncalieri (To)

Tel 391 760 1868