Bartolini apre il nuovo Casual in Villa Elena: in cucina resta chef Galtarossa

Sui colli di Bergamo sorge il nuovo Casual, il ristorante voluto dallo chef Enrico Bartolini, che ha scelto Villa Elena come location. Proprio lo scorso dicembre Bartolini aveva deciso di chiudere il ristorante Casual, aperto a marzo 2016 negli spazi del Gourmet (gestito prima da Tino Fontana e poi da Aldo Beretta affiancato da Giovanni Cornacchia), sempre in Città Alta, per intraprendere la nuova avventura nell’elegante villa cinquecentesca che si fa ammirare dal belvedere di San Vigilio.

Villa Elena in Città Alta a Bergamo

A Villa Elena è operativa la squadra di sala e di cucina già collaudata al vecchio Casual, formata dallo chef Marco Galtarossa e dal restaurant manager Andrea Zamblera. La residenza, già Villa Rumi, è stata arricchita con interventi di ispirazione barocca e stile liberty ad inizio Novecento e risulta tutelata dalla Soprintendenza. Il progetto, curato dall’interior designer Stefano Guidotti e dal suo team, e dall’architetto Alessandro Oggionni per la parte di ristrutturazione conservativa, ha mantenuto per il ristorante l’impianto originario dell’abitazione privata con la suddivisione in stanze che si susseguono definendo spazi intimi e riservati in cui gli ospiti si sentono accolti come a casa.

Casual in Villa Elena: design, obiettivi e i menu degustazione

Il nuovo ristorante presenta un design elegante e contemporaneo, grazie alla scelta di materiali pregiati, arredi iconici e distintivi. Al piano nobile è disponibile una grande sala conviviale affrescata con cinque tavoli, mentre a piano terra ci sono altri due spazi decorati e abbelliti dal camino. Gli arredi e i complementi, dal design contemporaneo ed essenziale, creano un elegante contrasto con la ricchezza decorativa e la classicità dell’architettura circostante: le nuance calde del marrone, del verde e del prugna si accostano ai preziosi marmi arabescati e alla raffinata mise en place con porcellane e cristalli. Sulla terrazza esterna è invece presente un dehors, dove in estate è possibile pranzare e cenare all’aperto, circondati da un parco secolare con tassi, magnolie e cedri del Libano, con le vicine terrazze collegate da scalinate e vialetti che si affacciano sulla Città Alta.

Gli interni del Casual

L’obiettivo della location consiste nell’accompagnare l’ospite in un viaggio sinestetico che coinvolge vista, tatto, gusto e olfatto. La cucina di Marco Galtarossa interpreta con gusto moderno gli ingredienti del territorio, dalle primizie degli orti bergamaschi ai formaggi delle valli, dalla carne al pesce della tradizione italiana. La carta prevede due menu degustazione (“Istinto. Il mio jazz intorno agli ingredienti” in cinque passaggi, e “Metamorfosi di Primavera. Il racconto mitologico dei miei sapori” in dieci passaggi), oltre alla possibilità di scegliere alla carta tra le proposte dei due menu.

Chi è Marco Galtarossa, lo chef del Casual?

Nato a Camposampiero, in provincia di Padova, Marco Galtarossa, classe 1989, è da tre anni nel team di Enrico Bartolini. Profondamente legato alla cucina della sua terra e alla tradizione veneta, Marco Galtarossa riesce a interpretare le materie prime locali intrecciandole con aromi, profumi e spezie dei territori in cui ha lavorato, con la curiosità e la voglia di sperimentare ed esplorare che fanno parte della sua filosofia di vita e ispirano anche la sua cucina. La sua vena creativa prende spunto principalmente dalle materie prime dei mercati che esplora ogni giorno.

Andrea Zamblera, Marco Galtarossa ed Enrico Bartolini

«Marco è un cuoco pieno di talento - commenta Enrico Bartolini - ha un grande palato e un proprio stile che lo contraddistingue, per questo ho deciso di dargli la possibilità di esprimere il suo talento in un contesto elegante, ricco di storia e di cultura. Sono felice che il nuovo corso del Casual si realizzi proprio nell’anno in cui Bergamo, insieme a Brescia, è Capitale Italiana della Cultura. Sono convinto che i luoghi storici di Città Alta vadano vissuti e anche la cucina possa dare un messaggio culturale forte fatto di identità, valori e storia. La direzione attenta e discreta di Andrea Zamblera in sala accrescerà l’esperienza di grande eleganza offerta da Villa Elena».

Villa Elena

Belvedere di San Vigilio - Via Monte Bastia, 6 - Bergamo

Tel 035 260944