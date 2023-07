[[Da Sapì]] i sapori e l'accoglienza della Val Camonica

Siamo nella bassa Val Camonica. D’intorno, a meritare una visita, l’antico borgo di Bienno, il Lago d’Iseo, la Valle dei Segni e le Terme di Boario. Ad Esine, in pieno centro, il D&B Da Sapì, da quattro generazioni condotto dalla famiglia Foppoli. Daniela e Mauro sovraintendono all’ospitalità e alla cucina. La componente Bed consta di 14 confortevoli camere.

Da Sapì

Ci si prepara per la cena. Si scendono le scale per cenare al ristorante. Bella la spaziosa sala. Dal sapore pieno e sano l’antipasto prescelto: Tartare di daino, maionese alla liquirizia, pesto di erbe selvatiche. Quanta saporita freschezza di sapori nel primo: Tortelli ripieni di verdura alla brace, fondo vegetale. Ancora quell’intrigante sentore di brace nel secondo: Trota salmonata alla brace e zucca. A chiudere, squisito gelato artigianale fatto con latte di stalla e utilizzando solo materie prime e non semilavorati. Qui il gelato è un’opera d’arte. Oltre a lavorare solo latte e panna freschi, e oltre ad aver messo al bando i semilavorati, è meritoria la cernita degli ingredienti. Qui la Nocciola Tonda gentile delle Langhe, i pistacchi siciliani, le mandorle di Avola, sono tostate e raffinate senza nessuna aggiunta di coloranti, oli ed aromi.

Da Sapì, salmerino 1/3 Da Sapì, lumache e cavolo nero 2/3 Da Sapì, qui il gelato è un'opera d'arte 3/3 Previous Next

Di notevole interesse i vini degustati che confessiamo essere stati per noi novità assoluta: vini della Val Camonica. Da sole uve Incrocio Manzoni, lo Zel fatto dalla Cantina Carona di Cedegolo. Piacevolmente sorprendente, da una selezione di uve Merlot e Marzemino il Rosso Donna fatto da Cantine Monchieri di Losine. Cena memorabile per quanta amorevole cura e quanta maestria la cucina pone in essere per la valorizzazione del territorio e la promozione dei produttori locali. Evidente e lodevole il rispetto della stagionalità degli ingredienti la cui genuinità è un valore dato.

Camera molto linda e ben arredata. Confortevole il riposo notturno.

Viatico di giornata da trascorrere in Val Camonica, l’ottima prima colazione.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Vuoi ordinare il libro Italian D&B? È in vendita a 22€ in libreria o su Amazon, ma con Cinquesensi editore Italia a Tavola ha concordato uno sconto del 10% che permette di ricevere direttamente a casa (con raccomandata postale inclusa) il libro cliccando qui ed inserendo questo codice sconto italiaatavola (copia e incolla il testo evidenziato in giallo) nell'apposita finestra.

Da Sapì

via Mazzini, 36 - Esine (Bs)

tel: 0364 46052 - 335 5254381 ristorantesapi@gmail.com