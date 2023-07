[[Casa Coloni]], atmosfera da fiaba a Paestum

Nulla da dire: fiabesco! Fiabesco il colpo d’occhio dei templi di Paestum al tramonto. Quando il sole pian piano si tuffa nel mar Tirreno, e allora si può dire che è sera, è sera, quando avverti il desiderio di condividere la cena in un posto bello, ma proprio bello assai. Siamo al D&B Casa Coloni accanto alle mura di Paestum. La componente Bed è composta da 19 camere suddivise in cinque diverse tipologie: mansardata deluxe, vista giardino, superior, con balcone. Qui c’è il tempo, che è il glorioso tempo passato, pertanto qui non ci devono stare gli orologi. In camera coesistono in armonia l’anima antica, data dalle caratteristiche strutturali del plesso e dall’utilizzo dei materiali d’epoca, con quella moderna dal design attuale e raffinato.

Casa Coloni a Paestum

Ci si prepara per la cena. Formidabile il duo posto al governo del ristorante: lo chef Luigi Coppola a sovraintendere la brigata di cucina, il maitre Michele Mascolo a sovraintendere la brigata di sala. Deliziosi benvenuti dalla cucina. A questo punto saltiamo l’antipasto.

Luigi Coppola

Il primo piatto da applausi è Pacchero, pezzogna, genovese liquida e albicocche. Ammirevole sia la fantasia nell’idearlo, sia la tecnica nel realizzarlo. La carta dei vini esemplarmente curata dal prode sommelier Danilo Manzo, in abbinamento a sì gustoso primo scegliamo, sapientemente consigliati, Asterìas 2020 Paestum Fiano Igt da sole uve Fiano fatto da Tempa di Zoè ad Agropoli (Sa). Il nome Tempa di Zoè non è solo riferito a un luogo fisico ma è soprattutto una dichiarazione di intenti. Le “tempe”, dolci colline che si rincorrono al mare, caratterizzano da nord a sud il Cilento. Zoè, è la parola greca che indica “l’essenza della vita”; il principio universale comune al mondo animale, vegetale e minerale. Questo Asterìas (stella marina in greco) è piacevolmente sapido, bei profumi di agrumi, si avverte una nuance di miele. Gradevolissimo al palato si rivela un abbinamento perfetto!

Tra i secondi, la scelta cade sul Rombo alla mugnaia: buono. Nell’appropriato calice il Salento Negroamaro Rosato Igt Zinzula 2020 fatto da Masseria Altemura in terra brindisina da sole uve Negroamaro. Struggente il colore, di per sé valore alto del vino: tende al cipria e lievi quanto piacevoli alla vista appaiono i riflessi ramati. Al naso una birichina speziatura evoca il pepe rosa e un tocco di zenzero. Lo stuzzicante finale dona al palato una sensibile mineralità.

Casa Coloni, l'esterno

Dolce squisito: A fico ‘mbaccata, omaggio al vicino Cilento: fico, mandorla e finocchietto, più gelato alla mandorla e limone candito. Oltre alla carta, ci sono tre proposte di menu degustazione: Cis Alentum; Da Paestum a Paestum; Le Foglie della Terra. Il primo vede prevalenza di terra, il secondo di mare e il terzo è plant-based. Le Foglie della Terra principia con un tagliere di formaggi vegetali in tre consistenze realizzati con legumi e frutta secca come ceci, mandorle e fagioli bianchi di Controne. Coprotagoniste del menu sono le primizie provenienti dal piccolo orto retrostante il ristorante, a cominciare dal Carciofo di Paestum Igp, una vera e propria eccellenza del territorio, caratterizzato da foglie di colore chiaro e particolarmente delicato al palato, che lo chef porta in tavola in una doppia consistenza con il Pan brioche, carciofo e il suo yogurt: la salsa yogurt - realizzata con le parti del carciofo generalmente scartate, macerate nel latte e poi frullate - dona al piatto una punta di acidità che unita alla naturale dolcezza dell’ortaggio crea un piacevole gioco di contrasti. Le fave cilentane - anticamente considerate "carne dei poveri" per il valore proteico - vengono invece proposte dallo chef in Candele con fave e pecorino, amarcord di un antico piatto contadino interpretato in veste nuova e minimale: la purea di fave incontra la pasta nuda guarnita da una crema di pecorino. Il Cavolfiore arrosto con miso di mais è un piacevole gioco di consistenze, dal cremoso al croccante.

Per finire la Bufala con rucola e ciliegie della scorsa primavera è un dessert dolce-salato composto da una soffice mousse di bufala cilentana accompagnata da marmellata di rucola e ciliegie della tenuta lavorate con la tecnica dell’ossidazione controllata: la frutta fresca, raccolta all’apice della maturazione, viene chiusa ermeticamente in appositi sacchetti poi posta in un forno a temperatura costante mai inferiore a 60°C. Il risultato è una ciliegia dal sapore più intenso e rotondo, con un lieve finale acido.

Luigi Coppola, è originario di Paestum; la sua, ed è palese allorquando si cena, è una cucina mediterranea attenta alla tradizione cilentana. Originale il valore aggiunto dei suoi guizzi creativi. La Dieta Mediterranea fu scoperta poco distante da qui, nel Cilento. Si sta di un bene in giardino. E poi si va a dormire. Ci è stata assegnata una camera superior, molto spaziosa e molto confortevole. A un passo dai templi, respirando la storia, dolce è il dormire.

La prima colazione, servita nella Sala Botte, è altra chicca del D&B. Dovizioso buffet a base di prodotti locali e artigianali realizzati con cura dallo chef Luigi Coppola: torte e crostate fatte in casa, cornetti ai cereali e al cacao lavorati a mano con lievito madre, pane bianco e pane realizzato con farina di ghiande e cacao, marmellata di albicocche provenienti dal frutteto della tenuta, yogurt bianco magro a base di latte di bufala. Ottima anche la parte salata: uova strapazzate, bacon, wurstel, salumi, formaggi. Immancabile la porcellana bianca regina di questi luoghi: la Mozzarella di Bufala Campana Dop e la ricotta di bufala.

Si ozia in giardino e poi si va a visitare il Museo e i templi, la cui preview di ieri sera al tramonto ancora è viva nei nostri occhi.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Vuoi ordinare il libro Italian D&B? È in vendita a 22€ in libreria o su Amazon, ma con Cinquesensi editore Italia a Tavola ha concordato uno sconto del 10% che permette di ricevere direttamente a casa (con raccomandata postale inclusa) il libro cliccando qui ed inserendo questo codice sconto italiaatavola (copia e incolla il testo evidenziato in giallo) nell'apposita finestra.

Casa Coloni

via Tavernelle 86 - Capaccio, Paestum (Sa)

Tel 0828 721297