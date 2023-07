Casa Manfredi triplica: apre un teatro laboratorio e un coner di lusso

Insieme e con tanto impegno la pastry chef Giorgia Proia e Daniele Antonelli hanno trasformato in pochi anni Casa Manfredi di Viale Aventino 91 a Roma in un polo della pasticceria e delle miscele di caffè pregiate. Il successo non si era fatto attendere ma il progetto iniziale datato 2015 era più ampio e ora ecco che viene realizzato con due nuove aperture: un teatro-laboratorio a vista in stile newyorchese poco lontano, via dei Conciatori 5, appena dietro la Piramide Cestia, e un corner nel luxury hotel Anantara di Palazzo Naiadi. E non basta: nell'originale locale nel viale alberato con dehors alla proposta dolce si affianca quella food da bistrot affidata alla giovane e creativa chef Ornella De Felice: creando un'offerta diversificata in ognuna delle location.

Il teatro-laboratorio a vista di Casa Manfredi 1/3 Il bancone di Casa Manfredi nella hall del luxury Hotel Anantara a Palazzo Naiadi 2/3 Casa Manfredi Aventino 3/3 Previous Next

«Era da tempo che sentivamo il bisogno di ampliarci - dicono Giorgia e Daniele - e per noi è una grandissima soddisfazione vedere la crescita di questo nostro progetto, anche grazie ai clienti che lo hanno apprezzato e che ci hanno sostenuto. Dunque, era giusto che le ‘case’ diventassero più di una».

All'inizio era stata una scommessa proporre una nuova idea di pasticceria e gelateria, celebrando la tradizione di un'arte che richiede tecnica e precisione ma innovandola eliminando additivi e aromi artificiali e partendo dalla qualità.

Casa Manfredi, la colazione come a Parigi

Ora le tappe del gusto sono diventate tre ma Casa Manfredi di Viale Aventino non cede l'orgoglio della primogenitura e già di buon mattino offre colazioni con lievitati di ispirazione francese, caffetteria, torte, monoporzioni, mignon, cioccolato, gelato e prosegue con delizie salate da accompagnare all'aperitivo. Richiestissimi sono il croissant special one, la veneziana classica e sfogliata, i pan au caramel e au chocolat, il croissant alla mandorla, il coffee cruffin, il cornetto all’Italiana, la girella, il fagottino all’albicocca, il vero maritozzo romano, le torte, i biscotti, i cestini con la frutta. Molto apprezzato il gelato, la prima passione di Giorgia nata col maestro gelatiere Angelo Grasso.

A Casa Manfredi l’arte dell’abbinamento con il caffè

Altro orgoglio è la caffetteria: oltre ai classici espresso, latte macchiato o cappuccino, molte sono le specialty: caffè filtro, moka, cold-brew tutti con miscele pregiate a rotazione 1895 by Lavazza Coffee Designers. Per i coffee-lovers c’è anche un angolo dedicato dove comprarlo in chicchi le attrezzature per casa (quelle della linea home de La Marzocco). «Il coffee pairing - dicono i titolari- è un altro aspetto che ci affascina e che proporremo. Abbiamo pensato ad esempio di suggerire al cliente il mignon da mangiare in base all’espresso scelto».

A pranzo il menu di Ornella De Felice a Casa Manfredi

All'ora del pranzo, con l'esordio di Ornella De Felice, già protagonista ai fornelli di Coromandel, di Tenuta della Mistica e di Altrove, ecco la nuova offerta per una sosta easy con proposte fresche sviluppate dalla tradizione romana come i Ravioli Capresi con salsa di pomodorini gialli, stracciatella e pistacchi, gli Gnocchetti al ragù bianco di vitella con mosto cotto, parmigiano e salvia, i Tonnarelli con burro montato agli agrumi e bottarga di muggine, le Polpette al sugo di casa, il Roast Beef Tonnato con misticanza e carciofini sott’olio, il Carpaccio di barbabietola, l'Omelette prosciutto e formaggio, il Cheeseburger con carne di scottona, il Salmon avocado toast e le insalate.

Il teatro laboratorio di Teatro-Laboratorio di Casa Manfredi

Il secondo luogo appena inaugurato è il nuovo Teatro-Laboratorio. Ed è stato in passato un vero teatro, quello dei Conciatori, con tanto di palcoscenico e platea dove ora c'è il laboratorio completo delle più moderne attrezzature. È uno spazio di 300 mq con 40 posti, in stile minimal con reminiscenze industriali, scritte moderne, grandi tavoli, luci scenografiche, colori freddi, tanto acciaio.

Il grande laboratorio è a vista e l’angolo del caffè offre un assortimento di lievitati e dolci. Per la pausa pranzo il pizzaiolo Mirko Rizzo di L’Elementare a Trastevere e Parco Appio propone invece pizze al padellino. L’aperitivo al momento è work in progress. Non mancheranno taglieri di salumi, verdure e formaggi in abbinamento ad una selezione di bollicine.

Tutte le sedute sono comode e i tavoli molto ampi, dotati di prese elettriche: per questo il nuovo Casa Manfredi Teatro è lo spazio perfetto per lo smart working, data anche la perfetta rete wi-fi.

Giorgia Proia e Daniele Antonelli

Casa Manfredi, lo spazio corner all’Hotel Anantara a Palazzo Naiadi

Ed ecco infine l'ultimo nato: lo spazio corner: un elegante e scenografico bancone nella hall del luxury Hotel Anantara a Palazzo Naiadi, in piazza della Repubblica. Qui l’offerta è più di nicchia e in grande stile, e punta soprattutto a stupire la clientela internazionale della struttura con monoporzioni, cioccolatini e praline, disponibili anche in preziose box regalo. Immancabile anche qui il caffè in tutte le sue declinazioni, sempre con le miscele di 1895 by Lavazza Coffee Designer. Il caffè in moka servito direttamente al tavolo con un set composto da caffettiera, tazzine e vassoio, come si fa a casa.

Casa Manfredi… il futuro è dolce

C'è da scommettere che questo progetto condiviso di Giorgia e Daniele non si fermerà qui. Alla base è stata una scelta coraggiose quella di conciliare la tradizione con l'avanguardia, tornare alle radici del gusto puntando sull'eccellenza delle materie prime, senza compromessi e soprattutto senza eccedere nel dolce e bandendo l'artificiale. Anche gli addensanti qui sono naturali, estratti dalla carruba e dal guar. Il burro è francese, le bacche di vaniglia sono le più pregiate, le marmellate sono di Agrimontana, il cioccolato è Domori e Valrhona.

Croissant salato ripieno 1/3 Ravioli capresi con stracciatella e pistacchi 2/3 I lievitati di Casa Manfredi si ispirano alla Francia 3/3 Previous Next

Non a caso Giorgia si è formata con grandi maestri come Gianluca Fusto, Diego Crosara, Gianbattista Montanari, Rolando Morandin, Antonio Bachour e Andrea Tortora. Studi e ricerca rigorosi, ma poi ha preso il volo con scelte innovative e talvolta audaci, nel dolce e nel salato, varcando i confini di entrambi. Ha creato bun con ripieni intriganti, pasticceria mignon e pralineria sorprendenti, un cioccolato aromatizzato al gin VII Hills con relativa fialetta e molto altro. Si è cimentata con i dolci delle ricorrenze giocando anche con la tecnica della vasocottura. Ha battezzato il suo panettone "Romanese", in dichiarata concorrenza con quello meneghino e nella summer edition lo ha proposto alla pesca candita, in pairing con una sangria.

Casa Manfredi (si chiama così il figlio di Giorgia e Daniele) pur triplicata, vuole restare un luogo di accoglienza e di gusto, come era nel progetto originale di pasticceria di quartiere.

Casa Manfredi Aventino

viale Aventino 91/93 – Roma

Tel 0697605829

Casa Manfredi Teatro

via dei Conciatori 5 – Roma

Tel 0697605892

Casa Manfredi Corner @Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel

Piazza della Repubblica 48 – Roma

Tel 06489381