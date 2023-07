L'estate romana entra nei piatti di Luciano Monosilio al Follie

L’estate a Roma è magica e golosa grazie al nuovo menu di chef Luciano Monosilio al Follie, il ristorante fine dining situato nella storica Villa Agrippina Grand Meliá, la dimora urbana di Roma. Un menu omaggia la capitale in un sottile gioco di opposti: quinto quarto, pesce e vegetali interpretati con un tocco eclettico e intrigante e in cui si intrecciano consistenze, profumi, temperature e una visione che li restituisce in modo netto, preciso, chirurgico.

Amaro, dolce, salato, acido, cotto, crudo: il nuovo menu è un gioco di opposti che si traduce in piatti dall’equilibrio perfetto che omaggiano Roma, città di terra e di mare, la sua gloria e il suo cosmopolitismo. Una proposta originale, grazie ad abbinamenti insoliti e al vegetale come fil rouge di un racconto intrigante.

Al Follie il menu dell’estate romana di Monosilio

Il quinto quarto, un tempo considerato uno scarto, un ingrediente povero, con lo chef Monosilio diventa campo di sperimentazione, materia prima nobile, una prelibatezza da riscoprire in ogni sua sfumatura. Ma non solo. Salagioni, marinature, fermentazioni e fuoco vivo, magiche alchimie per esaltare gli aromi e regalare nel piatto un arcobaleno di sapori che riportano a casa, a una memoria lontana e a un ricordo mai sopito.

Signature Carbonara

L’ospite può scegliere alla carta oppure optare per uno dei due percorsi di degustazione da quattro portate attingendo dal menu (130 euro) o da 10 portate scelte dallo chef (170 euro). Tra i piatti Cuore di manzo & triglia, una pietanza dalla preparazione complessa. La marinatura di dodici ore del cuore ne cambia la consistenza, ne modifica la struttura rendendolo morbido e apparentemente cotto, quando in realtà non lo è. Porchetta & Gamberi, un inno al territorio che custodisce la storia gastronomica di un luogo e in questo caso il maialino di nero viterbese e il litorale laziale. Mais & Sconcigli per chi ama i contrasti dei sapori. Gli sconcigli o lumache di mare sono recuperate dalla pesca dei gamberi e vengono abbinate alla dolcezza del mais cotto alla brace.

Il pre-desset Nocciola & Ricciola

Il pre-desset Nocciola & Ricciola un budino freddo di nocciola realizzato con gli scarti del pesce (interiora e testa) trasformati in un ristretto caramellato. Nel menu alla carta non può mancare la Signature Carbonara, il Risotto Carnaroli “Ajo e Ojo” o l’Agnello Tea Lapsang alice e lampone con spiedo cumino e ostrica. Una cucina fatta di scelte rigorose in termini di prodotti e produttori; per questo autentica, divertente e in continuo divenire. Monosilio sperimenta, spinge verso nuovi orizzonti gustativi capaci di stupire. Il menu sarà disponibile fino a ottobre.

Follie - Villa Agrippina Grand Meliá

Via del Gianicolo 3 - 00165 Roma

Tel 06 925901