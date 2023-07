Estate a Torino? Ecco tre locali insoliti per vivere l'aperitivo

Torino in estate è bella e affascinante. E per chi non è ancora partito in vacanza, ecco che, in questo articolo, vi consigliamo tre luoghi insoliti per un aperitivo nella città piemontese che vi darà l’impressione di essere altrove.

Bacalhau Osteria, un angolo di Portogallo a Torino

Bacalhau Osteria del Baccalà

Bacalhau Osteria, in zona Vanchiglia, un angolo di Portogallo in città. Ogni giovedi dalle ore 18:30 lo chef Fabio Montagna propone nell'originalissimo dehors del locale, Fermata Bacalhau, spazio esclusivo, ricavato nella vecchia fermata del tram n° 3, su corso Regina Margherita, una formula innovtiva che prevede cinque petiscos accompagnati da un calice di vino a soli 20 euro. Cinque grandi piatti in miniatura, cinque portate di un percorso degustazione che vi farà sentire, per un istante, in un quartiere di Lisbona. Accanto al Caldo verde com chorizo (zuppa di cavolo verde, bacalhau e chorizo); bacalhau à Braz, il piatto nazionale più conosciuto e apprezzato che prende il nome dal suo inventore, il sig. Bras, teneri bocconcini di bacalhau insaporiti con morbide cipolle e croccanti sticks di patatine fritte, il tutto avvolto da una crema a nase di uova. Ed ancora Bolinhos de bacalhau, le appetitose crocchette. La cucina lusitana è protagonista da Bacalhau Osteria tutti i giorni della settimana: la scelta tra le specialità alla carta oppure optare per il menu degustazione d'ispirazione portoghese, che prevede quattro portate a 30 euro. In alternativa i piatti della tradizione italiana, come il baccalà alla vicentina, preparato secondo la ricetta originale della Confraternita, oppure le ricette più creative ideati dallo chef, come il carpaccio di bacalhau con fichi e mentuccia, freschissimo e profumato. Non dimeticare di assaggiare il vinho verde! Bacalhau Osteria è aperto sette giorni su sette, a pranzo (con menu a soli 12 euro), aperitivo e cena.

Bacalhau Osteria del Baccalà | Corso Regina Margherita 22 - 10153 Torino | Tel 011 839 7975

Sunset Vibes, tra cocktail e shopping

Sunset Vibes al Torino Outlet Village di Settimo Torinese

Sunset Vibes al Torino Outlet Village di Settimo Torinese (Via Torino 160) dove cocktail e shopping diventano una seducente combinazione estiva. Tutti i giovedì fino al 31 agosto dalle 18 alle 21 la Piazza del Lusso si trasforma in una lounge dall’atmosfera vacanziera per rilassarsi e godere di un piacevole momento al tramonto gustando una selezione di cocktail creati appositamente dalle numerose zone ristoro sparse nel Village. Da provare, sicuramente le diverse declinazioni di Spritz: l’Amalfi di Casa Angelesi con il limoncello della costiera, il Green Apple di Caffè e Bollicine con liquore al melone e succo alla mela verde. Ed ancora la versione con liquore Saint Germain di Hugo preparato da C-House Milano. Poi, la famosa limonata di Ham Holy Burger e il Drangon Coconut Refresha Drink a base cocco, firmato Starbucks. La mixology si accompagna alla musica, il dj-set live è tutto al femminile con la presenza di talent che animano le serate più cool della moda milanese. Prossimi appuntamenti con Lolla Fedolfi il 27 luglio e Polly&Pamy il 3 agosto.

Sunset Vibes | Via Torino 160 - 10036 Settimo Torinese (To) | Tel 011 1923 4780

BOL House, tutto il gusto in uno scrigno di pane

BOL House al Mercato centrale

Al Mercato centrale di Torino un’idea sfiziosa per l’aperitivo sono le mini bol della BOL House, una realtà che porta un carico di ricette golose, dolci e salate, servite all'interno di uno scrigno di pane, frutto di una ricetta sviluppata con mesi di ricerca e l’aiuto di uno storico panettiere delle Valli di Lanzo per mettere a punto la formula del pane perfetto - croccante fuori e morbido dentro - che viene preparato nel laboratorio artigianale con farine italiane macinate a pietra da filiera biologica. Oltre alle mini, si trovano le regular, versione più completa, un piatto unico che sostituisce primo e secondo; le medium ideali per un pranzo leggero, mentre le mini - servite in quattro varianti - sono una piccola delizia pensata per gli amanti della condivisione e per coloro che desiderano provare farciture diverse. Tra le più amate immancabili sono Amor(tadella) - con mortadella, patate saltate, pesto di pistacchi, burratina e glassa di aceto balsamico - e Pulled Pork - con spalla di maiale sfilacciata in salsa BBQ, coleslaw salad, pico de gallo e salsa al pepe nero. Non mancano poi ricette che strizzano l’occhio alla tradizione come Vitello Tonnato, la Pugliese con stracciatella, cime di rapa e salsiccia, la Bolognese o ancora la Melanzana2 con sugo alla norma, ricotta salata e pesto di melanzana.

BOL House | Via S. Francesco da Paola 4b - 10123 Torino | Tel 347 556 6172