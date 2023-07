La Notte Bianca di Bolzano si fa più "white" con il menu del Zur Kaiserkron

Le strade di Bolzano si preparano ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'estate: la Notte Bianca organizzata dall'associazione Bzheartbeat. Giovedì 27 luglio, la città si animerà con l'apertura straordinaria delle attività commerciali fino alle 22, accompagnata da musica, animazione openair ed esibizioni artistiche itineranti. L'atmosfera si farà ancora più speciale grazie al menu speciale creato dallo chef Filippo Sinisgalli del Zur Kaiserkron, dedicato al tema "Notte Bianca". Tutto il menu sarà giocato sui toni candidi e sui gusti estivi, con un omaggio particolare al cocco, frutto dal cuore candido e gusto estivo per eccellenza. Il cocktail di benvenuto, Velvet Coconut, ideato dal bartender Daniele Turrina, darà il via ad una serata indimenticabile.

Gli interni del ristorante Zur Kaiserkron a Bolzano

Notte Bianca a Bolzano: il menu del Zur Kaiserkron

La cena vedrà come protagonista un primo piatto sorprendente: il "Risotto in bianco apparente con pomodoro, basilico e lime, e stacchino". Una combinazione di sapori delicati e contrastanti che incanteranno i palati degli ospiti. A seguire, un dolce creato a quattro mani con la pasticcera Alice Vialetto: "O' Cocc il cocco al contrario", cocco in bianco con un cuore di cioccolato fondente e batida de cocco. Un'esplosione di sapori che chiuderà la cena in modo sublime.

L'evento avrà luogo presso l'incantevole dehor del Zur Kaiserkron, con la splendida cornice delle signorili facciate di Palazzo Pock e l'elegante Piazza della Mostra. I partecipanti avranno l'opportunità di vivere un'esperienza culinaria unica, in un'atmosfera magica. Ma la Notte Bianca non sarà solo alta cucina: lo spettacolo musicale delle "Ladies in Dress", un quartetto d'archi bolzanino tutto al femminile, accompagnerà gli ospiti durante la serata. Le loro melodie incantate risuoneranno presso il ristorante Zur Kaiserkron dalle 19:00 alle 22:00, aggiungendo un tocco di raffinatezza all'evento.

Zur Kaiserkron

Piazza della Mostra, 1 - 39100 Bolzano

Tel 0471 028000