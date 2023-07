Paulo Airaudo sbarca a Firenze: sarà al Luca's, ristorante dell'Hotel La Gemma

Interessante sbarco a Firenze, direttamente dalla Spagna, nella cucina del ristorante Luca’s. L’argentino Paulo Airaudo arriva nella città di Dante: una volontà già espressa tre anni fa, in piena pandemia Covid, e concretizzatasi in questa calda estate italiana. «Firenze è una città che mi piace molto: ha tutto, storia, arte, buon cibo, turisti di qualità e una clientela alla quale piace spendere», mi aveva detto lo chef nel corso di una chiacchierata datata 2020.

Lo chef Paulo Airaudo sbarca a Firenze

Uno dei nomi più di spicco dell’alta ristorazione spagnola, ma diremmo anche internazionale, arriva nella culla del Rinascimento italiano e lo fa per guidare nella sua prima fase il ristorante Luca’s, la struttura ristorativa all’interno dell’Hotel La Gemma in via de’ Cavalieri, all’interno di Palazzo Paoletti. Un arrivo illustre, considerando come Aiurado, già bistellato nel suo Paese, sia notoriamente un imprenditore e uno chef dalle grandi ambizioni. Personali e di squadra. Il ristorante non ha ancora aperto ma pare come tutto sia praticamente pronto (menu e linea di cucina in primis) per la prossima inaugurazione.

Già noti i dettagli per quanto riguarda la proposta culinaria: si può scegliere alla carta e sono disponibili due percosi degustazione. Quello da 4 portate, La Gemma, a 115€, oppure in 10 portate a 190€, Smeraldo, per una degustazione totale.

Chi è Paulo Airaudo, presto a Firenze

Argentino e nativo di Cordoba, e anche di origini italiane, Paulo Airaudo (classe 1985) dopo essersi formato in importanti cucine in giro per il mondo (Messico, Perù, Londra, Italia solo per citare alcuni Paesi) nel 2017 arriva a San Sebastian, nei Paesi Baschi, con il ristorante Amelia (attualmente due Stelle Michelin).

Paulo Aiuraudo, chef del ristorante 2 stelle Michelin Amelia a San Sebastian

L’impronta di cucina dello chef nel suo quartier generale spagnolo è particolarmente influenzata da contaminazioni italiane, al punto da esser anche diventato un associato di Ambasciatori del Gusto, di cui è uno dei pochi rappresentanti stranieri. Ora per Paulo una nuova esperienza italiana, dopo aver già lavorato a Ostuni nel corso della sua carriera, con l'ambizioso progetto legato al ristorante Luca's.

Ristorante Luca's presso Hotel La Gemma

Via Dei Cavalieri 2C - 50123 Firenze