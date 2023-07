[[Santa Lucia Maccarese]], relax e sostenibilità tra Roma e il mare

Aeroporto di Fiumicino, le piste. Landing da nord. L’aeroplano che si avvicina alla pista nel suo atterraggio sta sorvolando i campi di Maccarese, un territorio agricolo con un’estensione enorme. è l’Agro Romano. Siamo a Maccarese. Maccarese è un territorio vastissimo confinante con Fregene e Fiumicino, Passoscuro e Focene. Rispetto alla vicina Fregene, la località prediletta dai romani per la fruizione estiva della spiaggia e del mare, le spiagge di Maccarese non sono appannaggio del turismo balneare.

Santa Lucia Maccarese, la piscina esterna

Il D&B Santa Lucia Maccarese, di proprietà dell’azienda agricola biologica Tenuta Terre dell’Agro, è ricavato da un ovile diroccato. Il progetto di restauro ha rispettato l’identità dell’edificio attraverso la conservazione delle geometrie, della ritmicità delle aperture sui prospetti, del colore rosso tipico della zona, recuperando, laddove possibile, anche gli originali elementi costruttivi, come i mattoni in laterizio pieno che oggi si offrono come sfondo autentico e prezioso della reception. Ci arriviamo nel pomeriggio. Varcato il cancello, già mutano ritmi e cadenze. Tutto si ovatta e il non lezioso effetto bambagia, che poi diviene la naturale atmosfera del luogo, ci abbraccia e diviene incantesimo. Giardino che inebria la vista e l’olfatto con i suoi colori floreali di lavanda e blu navy e i profumi delle erbe aromatiche del nostro mediterraneo. Arredi in legno, lampade in paglia, vasi in terracotta. Si indugia così piacevolmente nel giardino che quasi ci si dimentica che ci sono anche gli interni! Veniamo catturati dall’elegante bellezza delle due piscine che con il loro fondo scuro rievocano gli stagni naturali. La piscina grande, di acqua salata, ha i lettini a bordo vasca. La piscina piccola con acqua riscaldata, con l’idromassaggio e la cascata a lama d’acqua, aperta tutto l’anno, è dedicata al relax. Ma, rimembranza di Talete, laddove c’è l’elemento acqua ha da esserci anche l’elemento fuoco (elementi aria e terra presenti by default). Ed eccolo il fuoco: tre bracieri e intorno a ogni braciere una zona intima, esclusiva e avvolgente, che diffonde aromi e profumi della macchia mediterranea. Tutto eco-friendly, qui la sostenibilità è prassi autentica.

Santa Lucia Maccarese, suite Giardino

Ci accoglie il sorriso della signora Alice Petocchi. La componente Bed si compone di cinque camere e tre suite. No frills, trionfo della vera eleganza, quella dell’understatement. Le pareti sono di colore avorio; i soffitti sono in legno tinto bianco; gli arredi in legno di tiglio e olmo, sono stati realizzati da una falegnameria artigiana locale. Molti complementi di arredo sono in fibre naturali, come i cestini in paglia, i cuscini, le tende e i tessuti in cotone 100% naturale, i tappeti in juta. La sostenibilità al primo posto: con il sistema di domotica il D&B risparmia energia nelle camere e con l’adozione di apparecchi Led ad alta efficienza, risparmia l’80% di energia per l’illuminazione. Ci viene assegnata la Suite Giardino, situata al piano terra. Accesso diretto al giardino e spazio outdoor privato. La camera è suddivisa in due aree, la zona giorno e la zona notte. Nella zona notte c’è anche una bellissima vasca. Nell’ampia zona giorno due ampi divani e un angolo tisane con piccolo frigo bar, bollitore e macchina del caffè. In tale magica atmosfera ci si prepara per la cena.

La cena a Santa Lucia Maccarese

Sala interna, soppalco, due dehors uno con vista sulla grande piscina di acqua salata, l’altro con vista sulla seconda piscina. Scegliamo il dehors con vista sulla piscina grande. La proposta gastronomica è frutto di un lavoro svolto in coppia dall’executive Daniele Iubei e dall’head chef Alessandro Squicquero. Cucina che si connota per i prodotti del vasto orto della Tenuta Terre dell’Agro e delle materie prime del territorio, selezionate attraverso un’attenta ricerca dei produttori locali, scelti per qualità ed etica, in modo da creare una rete virtuosa volta ad intendere i fornitori soprattutto dei partner. I lievitati, il pane e la pasta sono fatti in casa, si utilizzano uova biologiche, grano Senatore Cappelli e farine multicereali di farro e segale. Le carni sono selezionate dalla cooperativa limitrofa Testa di Lepre, i formaggi e i salumi provengono in prevalenza dalla Tuscia. L’olio extravergine d’oliva biologico è autoprodotto così come il miele. Cominciamo con un sontuoso primo: Tagliatella con ragù di Agnello del Centro Italia Igp battuto al coltello, carciofi, erbe di campo e pecorino. Per secondo: Costata di manzo con funghi porcini neri dei Monti Cimini.

Gli abbinamenti cibo/vino sono stati, vogliamo proprio dire così, un piacere nel piacere. E ciò grazie alla competenza e alla vistosa contaminante passione del sommelier Cristiano Sabatini. In full trust ci siamo affidati a lui e ne è sortita un’esperienza emozionante. Grazie al sommelier abbiamo scoperto vitigni autoctoni del Lazio che ancora non conoscevamo quali il Violone e il Nero Buono. Happy problem per i dolci. Dopo una dolce meditazione si opta per il Santa Lucia, eccellente! è un croccante al timo del loro giardino, mousse al cioccolato bianco e vaniglia, biscuit all’olio Santa Lucia profumato con il loro limoncello. In abbinamento... il loro limoncello.

Santa Lucia Maccarese, piscina 1/6 Santa Lucia Maccarese, esterno 2/6 Santa Lucia Maccarese, esterni 3/6 Santa Lucia Maccarese, suite Sole 4/6 Santa Lucia Maccarese, suite Oblò 5/6 Santa Lucia Maccarese, giardino 6/6 Previous Next

E si va a dormire! Al risveglio, il primo caffè lo prendiamo in camera. Si va a fare colazione. Ma che colazione è?! è una colazione che non finisce mai! Frutta fresca di stagione, yogurt, granola con il miele Santa Lucia, uova strapazzate accompagnate da un morbido maritozzo salato ripieno di prosciutto e formaggio, selezione di salumi e formaggi delle aziende agricole del territorio. Quanta doviziosa bontà! Cosa si fa? Di certo non vi è fretta alcuna di andare via. Anzi, se potessimo, resteremo ancora un bel po’ di giorni!

Innanzitutto facciamo smart buys fruendo dello shop interno al D&B. Acquistabile la bio box dell’orto e la bio box con prodotti confezionati come gin Santa Lucia, grappa, limoncello, miele, mirto e olio. Grazie alla cortesia dell’impeccabile signora Alice, che ci assiste nelle prenotazioni, visitiamo l’Oasi Macchiagrande, del WWF e le Vasche di Maccarese, due siti importanti della Riserva del Litorale Romano. L’Oasi è significativa per la conservazione e la tutela dell’ambiente costiero. La Riserva è importantissima per la variegata avifauna acquatica che ospita.

Questo testo è un estratto dal libro "Italian D&B" di Vincenzo D'Antonio, 320 pagine, pubblicato da Cinquesensi editore, che descrive 100 destinazioni in Italia dove si può abbinare un'ottima cena ad una camera di charme per dormire.

Vuoi ordinare il libro Italian D&B? È in vendita a 22€ in libreria o su Amazon, ma con Cinquesensi editore Italia a Tavola ha concordato uno sconto del 10% che permette di ricevere direttamente a casa (con raccomandata postale inclusa) il libro cliccando qui ed inserendo questo codice sconto italiaatavola (copia e incolla il testo evidenziato in giallo) nell'apposita finestra.

Santa Lucia Maccarese

via della Luna - Fregene (Rm)

Tel 06 8540230