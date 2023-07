Cucina green e stellata: sei proposte fra Europa e Medio Oriente

Marriott Bonvoy, il pluripremiato programma di viaggio e marketplace di Marriott International, offre ai suoi membri l'accesso a esperienze trasformative e sorprendenti dietro l'angolo e in tutto il mondo. In questo caso si propone un suggestivo viaggio, un'intensa esperienza culinaria in giro per l'Europa e il Medio Oriente alla ricerca dei locali "stellati" in grado di abbinare una cucina green a quella di alto profilo.

Marriot Bonvoy propone un tour gastronomico tra i ristoranti green di alta cucina

JW Marriott Venice Resort & Spa - Italia

L’isola delle Rose a Venezia è la cornice romantica ideale per JW Marriott Venice Resort and Spa: a pochi minuti di barca da Piazza San Marco, tradizione, eleganza senza tempo e natura si fondono in un equilibrio perfetto. Un soggiorno all’insegna del relax, del benessere e della buona cucina, a partire dal Sagra Rooftop Restaurant e al nuovo Agli Amici Dopolavoro Venezia. In posizione strategica tra la laguna e il mare, il resort ospita un imponente uliveto, un orto e alberi da frutto, dai quali provengono i prodotti usati dall'hotel. L'Executive Chef Giorgio Schifferegger include sempre opzioni culinarie locali e biologiche nel menu, grazie alla collaborazione con agricoltori locali, coltivatori dell'Isola delle Vignole e pescatori. In prima linea nell'attenzione verso il Km 0, Agli Amici Dopolavoro, guidato dallo stellato Emanuele Scarello, propone due menu degustazione con un forte legame con la terra veneziana, con piatti tipici e quasi impossibili da trovare altrove. Tra questi, la Castraura - Ricotta, le scapece di miso e le erbe di mare, burro di acciughe, caramella all'uovo, e Laguna: base di tortelli di moeca, zafferano e alghe.

JW Marriott Venice Resort & Spa | Isola Delle Rose Laguna Di, 30133 Venezia VE | Tel. 0418521300

The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal - Emirati Arabi Uniti

The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal ha lanciato la sua serra idroponica verticale, che fornisce prodotti freschi e nutrienti coltivati in loco e consegnati a mano ai ristoranti dell'hotel. Qui si producono 15 kg di prodotti al giorno in un'area di 41 metri quadrati, 365 giorni all'anno: l'equivalente di un acro di terreno, con rese 30 volte superiori rispetto ai metodi di coltivazione tradizionali. Grazie all’utilizzo della pratica di agricoltura ad ambiente controllato (CEA), questo luogo offre condizioni di coltivazione ideali: dall'illuminazione alle temperature ambientali, ai livelli di anidride carbonica, fino al condizionamento dell'acqua con i nutrienti, consentendo alle colture di crescere in modo più efficiente e di ottenere un raccolto del 100%. Questa iniziativa dimostra l'impegno dell'hotel a favore del pianeta, riducendo l'impronta di carbonio associata alla logistica tipica dei prodotti agricoli. Con la raccolta in loco, l'eliminazione del trasporto si traduce in zero deterioramento e in risultati migliori sia in termini di sapore che di nutrizione. The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal offre otto ristoranti caratteristici. Tra i piatti preparati con i prodotti freschi delle fattorie verticali figurano l'insalata caprese con pomodori di cimelio, burrata e pesto di basilico e il merluzzo nero al vapore, salsa al miso e cavolo nero croccante.

The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal | Al Rawdah - Abu Dhabi - Emirati Arabi Uniti | Tel. +971 28188888

The Ritz-Carlton Tenerife, Abama - Spagna

Un paradiso per famiglie e buongustai, The Ritz-Carlton Tenerife, Abama ha scelto un approccio plant-based per il suo ristorante Verde Mar. Orientato nelle pratiche di slow food e KM0, Verde Mar combina i prodotti più freschi con un'atmosfera rilassata e accogliente. Il ristorante dispone di una terrazza all'aperto, che è anche il luogo in cui lo chef coltiva le erbe fresche, tra cui timo, curry, sedano e verbena di limone. Il menu è stato elaborato con cura per includere principalmente ingredienti di provenienza locale, privilegiando le verdure di stagione raccolte sull'isola. I piatti principali includono i broccoli "Bimi" con croste di segale croccanti e il cavolfiore arrostito con tartufo nero. I commensali non vegetariani possono gustare il pescato giornaliero dell'Oceano Atlantico e piatti di carne biologica di provenienza locale. Gli ospiti possono anche provare il menu di bevande del ristorante, che spazia dai cocktail classici alla birra artigianale locale TACOA, fino alle kombucha fatte in casa e ai caffè. Verde Mar è aperto a cena lunedì, martedì, venerdì e domenica dalle 18.30 alle 21.

The Ritz-Carlton Tenerife, Abama | Calle María Zambrano 2, Carretera General, TF-47, Km 9, 38687, Santa Cruz de Tenerife, Spagna | Tel. +34922126000

Sapphire House Antwerp, Autograph Collection - Belgio

Sapphire House Antwerp, Autograph Collection è rinomata per la sua pluripremiata proposta gastronomica plant-based, curata dal due stelle Michelin Bart de Pooter. Il suo progetto gastronomico "Grond Zoekt Boer", si estende su 12 ettari, tutti dedicati ad un'agricoltura etica e sostenibile. Il ristorante dell'hotel, WILDn, premiato con la Green Michelin Star nel 2023, vanta menu stagionali con i migliori prodotti, tra cui verdure fermentate ed esaltatori di sapidità fatti in casa. Per un'esperienza culinaria più informale, l’ideale è PLANTn, il ristorante dell'hotel aperto tutto il giorno, perfetto per gli amanti dell'autenticità e i buongustai. Quest'estate WILDn e PLANTn lanceranno un concept pop-up nel patio, con un menu a base di asparagi bianchi e verdi "pertuis", funghi di bosco e porro arrostito, nonché asparagi "werchter" alla griglia yakiniku con spinaci, aglio selvatico e aglio nero. Sapphire House Antwerp, Autograph Collection offre agli ospiti un'esperienza vegana completa, dalla colazione alla cena, dal servizio in camera al minibar gratuito.

Sapphire House Antwerp, Autograph Collection | Lange Nieuwstraat 20/24, 2000 Antwerpen, Belgio | Tel. +32 32010370

Blue Palace Elounda, a Luxury Collection Resort - Grecia

Incastonato tra il villaggio di pescatori di Plaka e l'elegante porto di Elounda, Blue Palace Elounda, a Luxury Collection Resort si integra perfettamente nel paesaggio. Con uno sguardo alla sostenibilità, la struttura incoraggia la coltivazione di prodotti sostenibili collaborando con Phaea Farmers Programme. Questa iniziativa fornisce supporto agli agricoltori regionali durante tutto l'anno e si impegna in collaborazioni con agronomi per educarli ai metodi di coltivazione biologica e all'uso sostenibile dei terreni. La proposta gastronomica dell’hotel vede il 70% dei prodotti provenienti dal Phaea Farmers Programme. Gli ospiti possono anche cimentarsi nella raccolta a mano degli ingredienti e partecipare a una lezione di cucina creativa sotto la guida dell'executive chef dell'hotel, Giannis Kallivretakis, durante il Phaea Farmers Feast.

Blue Palace | Plaka, Schisma Elountas 720 53, Grecia | Tel. +32841065500

Santa Marina, a Luxury Collection Resort, Mykonos - Grecia

Mykonos Social by Jason Atherton, il ristorante di Santa Marina, a Luxury Collection Resort, offre eleganza e cucina raffinata sullo sfondo di una spettacolare vista sul mare. Questo ristorante non solo cattura l'essenza della bellezza di Mykonos, ma è anche diventato un'esperienza culinaria imperdibile sull'isola.

Santa Marina, a Luxury Collection Resort, Mykonos - piatto

Guidato dallo chef stellato Jason Atherton, ogni piatto celebra gli ingredienti locali e le autentiche ricette e tradizioni mediterranee. I visitatori possono gustare creazioni d'autore come il pesce monaco di Mykonos o il granchio ragno delle Sporadi. Mykonos Social by Jason Atherton è aperto per cena tutti i giorni dalle 19 alle 24.

Santa Marina, a Luxury Collection Resort, Mykonos - esterno

Santa Marina, a Luxury Collection Resort, Mykonos | Ornos Bay, Mikonos 846 00, Grecia | Tel. +302289 023220