A Roma apre Hawaiian Bar firmato Ami Pokè

Ami Pokè, la catena di pokerie che per prima ha portato in Italia il piatto tipico della cucina hawaiana a base di pesce crudo, il 10 febbraio apre il suo settimo store nella Capitale. L’Hawaiian Bar, un locale di 150 mq con un tavolo sociale che si struttura attorno ad un albero di banano di 3 metri nel cuore del quartiere Appio-San Giovanni, a Piazza dei Re di Roma, sarà il nuovo punto di riferimento per i cittadini alla ricerca di una pausa salutare: un paradiso tropicale dove creare la propria bowl a base di ingredienti freschissimi e gustare un menu che - dai tacos ai frullati - mette al centro la qualità delle materie prime e la filosofia no waste.

L’Hawaiian Bar apre il 10 febbraio 2022



Festa per l’inaugurazione



Ai festeggiamenti per l’inaugurazione, fissata per il 10 febbraio, dove tutto il menu sarà scontato del 50%, si aggiungono le iniziative per il San Valentino: tutti gli Ami Poké saranno allestiti per l’occasione e saranno distribuiti piccoli gadget pieni di dolcezza.



Sette ingredienti afrodisiaci



Inoltre, per una serata perfetta, gli chef di Ami Poké condividono 7 ingredienti afrodisiaci che non dovrebbero mancare nel menù del 14 febbraio: dal pesce crudo allo zenzero passando per il sedano e la banana, unico frutto dell’amor. Senza dimenticare la musica giusta: la playlist su Spotify di Ami Poké sarà infatti arricchita con una selezione ad hoc, dedicata a tutti gli innamorati.



Ami Pokè - Hawaiian Bar

Piazza Re di Roma 35 - 00183 Roma

Tel 06 87783981

amipoke.com