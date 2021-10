A La Terrazza, l'Armonia dei piatti di Cervio vince anche lo spettacolare panorama

A Roma c’è molta attesa per la sera mare/montagna che al ristorante 1 stella Michelin La Terrazza, dell’Hotel Eden, vedrà impegnati martedì 12 ottobre in una cena a quattro mani l ’executive chef, Fabio Ciervo e il tristellato Norbert Niederkofler del St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina di San Cassiano in Badia (Bz). Un appuntamento che, al di là dell’insolita presenza del cuoco altesino, attesta dell’importanza raggiunta da La Terrazza come uno dei locali simboli dell’alta cucina della capitale da quando nel 2010, il campano Ciervo, dopo esperienze con importanti tristellati in Europa, era rientrato nell’hotel romano dove aveva fatto in precedenza un periodo come sous chef, guadagnandosi nel 2012 (a soli 32 anni) la stella Michelin che poi si riconferma nel 2017, dopo che l’hotel era stato chiuso due anni per una profonda ristrutturazione che nel ha fatto una perla nella collezione del gruppo Dorchester, nonché uno dei primi 5 hotel ricercati dagli americani nella capitale.

Esperienza internazionale e stile medieterraneo alla ricerca dell'equilibrio

La collaborazione con alcuni dei più famosi cuochi al mondo (da Blumenthal a Keller, da Roux a Berasategui) ha permesso a Fabio Ciervo di affinare uno stile ricercato e all’insegna di un’eleganza che non concede nulla allo stupore fino a sè stesso, ma punta sulla valorizzazione delle materie prime di riuscitissimi equilibri fra gusti ed aromi. E non a caso il nuovo menu degustazione di intitolata proprio Armonia. Non un titolo a caso, visto tutti i piatti sono realmente all’insegna di un equilibrio fra i capisaldi della sua cucina: innovazione, benessere, scelta degli ingredienti, equilibrio di sapori e arte estetica. Giusto ciò che contribuisce a creare un'armonia che permette ai piatti proposti di vincere la competizione con la pur splendida vista su Roma dal ristorante, altro motivo per non perdere l'occasione di sedersi a quei tavoli.

In Armonia l'incontro fra acidità e dolcezza

Ecco allora gli asparagi bianchi, con limone di Sorrento e gambero rosso di Mazara, dove acidità, freschezza e dolcezza si fondono mirabilmente fra la crema vegetale e i crostacei uniti dall'agrume. Un piatto per nulla scontato, secondo uno stile che caratterizza sempre le scelte di questa cucina.

E ugualmente intriganti quanto buoni sono i fusilloni al nero di seppia e molluschi, grazie ad una consistenza assolutamente innovativa nella preparazione di un piatto non facile, ma immediatamente comprensibile, cosa non così scontata in molti locali dove si punta solo a stupire.

Bello e buono, connubio che riesce solo ai cuochi bravi, è il Baccalà alla pizzaiola, dove uno dei pesci più “di moda” viene proposto in una veste decisamente originale. Cotto a bassa temperatura è presentato sopra un’emulsione di emulsione di baccalà ed un estratto di pomodoro ed è sormontato da una fettina di pane croccante con pomodori ed olive essiccati con al centro un’oliva liquida sferificata.

Un piatto assolutamente di classe pur con un richiamo popular nel nome.

Secreto iberico e liquerizia disidratata è un altro grande piatto con una cottura perfetta della carne e un gustosissimo abbinamento diviso fra la mousse di patata e un piccolo box di pasta di riso, ripieno di gelatina di piselli verdi.

E per non rinunciare al tocco campano, Ciervio propone a chiusura del suo menu Armonia del Limone amalfitano. Un frangipane imbevuto di limone è ricoperto da un sorbetto alla mandorla a sua volta sovrastata da una mousse al limone con polvere di limone nero iraniano grattugiato.

Cucina ipertecnologica e attenzione alla qualità delle materie prime

Piatti va detto, assolutamente buoni e leggeri, vista anche l’attenzione dello chef per la ricerca di un sistema nutritivo attento alle necessità fisiologiche del corpo, che nasce dalla sua attività sportiva. Una ricerca costante a ciò che serve per garantire la più alta qualità dei piatti su cui ha basato anche

l’organizzazione logistica degli spazi, fino ai minimi dettagli, della nuova cucina di 200 mq, una delle più belle al mondo per la sua vista mozzafiato su Roma. Tecnologia all’avanguardia che Ciervio continua ad implementare anche per non venire meno alla sua autodefinizione di “tecnologo dell’alimentazione”.

Hotel Eden Roma

Situato nel cuore di Roma, l’Hotel Eden di Dorchester Collection è a pochi passi dalla leggendaria scalinata di Piazza di Spagna e dalla pittoresca Villa Borghese. Un’oasi al centro della città con una ricca tradizione in cui, sin dall’apertura nel 1889, hanno soggiornato regnanti, dignitari e celebrità. Dopo un importante progetto di rinnovo, Hotel Eden ha riaperto più affascinante che mai ad aprile 2017, con 98 camere e suite e con un design raffinato, che coniuga dettagli contemporanei allo stile romano autentico della proprietà. Dal ristorante stellato La Terrazza all’ultimo piano si può ammirare una vista spettacolare sulla Città Eterna e sulla cupola di San Pietro. Il Giardino Ristorante e Il Giardino Bar ammaliano gli ospiti nella sua vibrante atmosfera, ancora più messa in risalto con lo skyline della Città Eterna. Una nuova spa urbana, The Eden Spa, presenta tre suite con esperienze di benessere olistiche e terapeutiche insieme ad un esclusivo blow-dry bar, oltre a una Spa Suite manicure e pedicure.

Dorchester Collection

La Dorchester Collection è una collezione di hotel che include alcune tra le più esclusive ed eleganti proprietà di lusso al mondo, in Europa e negli Stati Uniti. Ciascun hotel è unico e riflette la personalità autentica della destinazione, insieme alla sua storia e cultura. Grazie alla forte esperienza e alla capacità di acquisire e gestire alcuni tra i più importanti hotel del mondo, l’obiettivo della Dorchester Collection è creare una collezione straordinaria di hotel iconici, totalmente di proprietà o di proprietà parziale, e di stipulare accordi di gestione. Il portafoglio attuale della Dorchester Collection comprende i seguenti alberghi: The Dorchester, Londra; 45 Park Lane, Londra; Coworth Park, Ascot, UK; Le Meurice, Parigi; Hôtel Plaza Athénée, Parigi; Hotel Principe di Savoia, Milano; Hotel Eden, Roma; The Beverly Hills Hotel, Beverly Hills; Hotel Bel-Air, Los Angeles.

