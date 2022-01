Al ristorante La Posata Bianca, Mariana Epure esalta il pomodoro

Galeotto fu uno spaghetto al pomodoro a Venezia. Un nido con cinque foglie di basilico. Mariana Epure era appena arrivata dalla Romania, aveva 19 anni e quello spaghetto la conquistò. Divenne una cuoca. Non lo sapeva, ma il pomodoro aveva incrociato il suo destino. Sedici anni dopo, nel mese di maggio del 2021, presso la Scuola Tessieri di Ponsacco, in provincia di Pisa, ha sbaragliato 19 concorrenti conquistando il “1° Trofeo Migliore Professionista Lady Chef - Il Pomodoro nella Ristorazione con le tipicità del territorio”, contest organizzato dalla Fic-Federazione Italiana Cuochi. Partner dell’evento, Cirio Alta Cucina con la sua articolata gamma di referenze. Una sfida che ha voluto esaltare il prodotto principe della cucina mediterranea.

Mariana Epure

«È stata un’emozione grandissima - ricorda Mariana Epure - Molto impegnativo il confronto con grandi professioniste, ma ero sicura di me. D’altronde avevo lavorato cinque mesi alla messa a punto di questa ricetta per cui ho utilizzato I Pelati di Cirio Alta Cucina». Alla giuria ha presentato un piatto molto elaborato. Un filetto di baccalà alle erbette cucinato al vapore e ricoperto con una crema di saor. A dare una marcia in più a questo quadro gastronomico una crocchetta di baccalà e un pomodoro intero, svuotato e riempito di caponata di verdure. «Il pomodoro di Cirio Alta Cucina - spiega - ha conferito quella punta di acidità che ha completato il gusto del filetto».

Dalla semplicità per sorprendere

Mariana Epure da un anno e mezzo è la cuoca, anzi, la Lady Chef del ristorante La Posata Bianca ad Abano Terme (Pd). Passione, tecnica e innovazione sono le pietre miliari della sua cucina che punta su prodotti naturali. «Con ingredienti buoni e sani si può fare di tutto. Mi piace partire dalla semplicità per poi sorprendere. Alla base, una cucina leggera, perché mangiare significa star bene. Utilizzo molto le spezie e le verdure; gli ingredienti nel piatto si devono imporre anche con il loro colore pieno, l’intensità cromatica non si discute». Un rispetto assoluto delle materie prime che si riverbera anche nel loro utilizzo: gli scarti nella sua cucina non sono contemplati.

Esaltare ogni pietanza

E se si parla di colore e di intensità, il rimando a Cirio Alta Cucina è immediato. «I Pelati e il Doppio concentrato da Pelati sono i miei alleati per ogni salsa, per una zuppa di pesce, come per delle crocchette di baccalà o delle polpette di carne», puntualizza. Prodotti versatili, pratici, capaci di esaltare ogni pietanza.

La Posata Bianca

Piazza Caduti 30 - 35031 Abano Terme (Pd)

Tel 049 810800

www.laposatabianca.it - cirioaltacucina.it