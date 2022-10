Autunno gourmet al ristorante Acanto

L’autunno è pronto ad entrare nel vivo e l’Acanto, il ristorante dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, è pronto a celebrarlo con due speciali appuntamenti di gusto che affiancheranno la già intrigante proposta enogastronomica firmata dallo chef Alessandro Buffolino. L’iconico albergo meneghino oltre all’Acanto può infatti contare sul Principe Bar e sul Salotto Lobby Lounge.

Il primo appuntamento autunnale è fissato per il 12 ottobre, quando l’Acanto ospiterà la serata gourmet Magnum Italia in collaborazione con Wine Trip. Per l’occasione lo chef Buffolino ha creato un menu ad hoc che unisce le sue migliori proposte con le migliori etichette italiane. Un esempio? Scamone d’agnello irlandese con erbe, senape, patate e jus accompagnato da un Barolo Cerretta Giovanni Rosso 2016, ma anche la Scaloppa di foie gras d’anatra scottata con Wagyu al tartufo nero accompagnata da un Etna Rosso Feudo Girolamo Russo 2016. Il costo è di 200 euro, vini inclusi.

Afternoon tea

Il secondo appuntamento è invece programmato per il 16 novembre, con la cena gourmet in partnership con Tenuta Sette Ponti. Questa volta Buffolino ha pensato di aprire con una Tartare di salmone con guacamole, valeriana e salsa orientale, seguita da Ravioli ‘del Plin’ al Pecorino con ragù d'agnello profumato al tartufo bianco e Filetto di vitello alla Rossini. Ad accompagnare, in ordine d’uscita, Bianco di Orma 2020, Passi di Orma 2016 e Orma 2016. Il costo è di 135 euro, vini inclusi.

Alessandro Buffolino

Ritorna il Sunday Brunch a ritmo di swing

C’è poi un gradito ritorno, quello del Sunday Brunch, sempre all’Acanto. Ogni domenica, dalle 12.30 alle 14.30 buffet ricchi dei più autentici sapori italiani e musica swing dal vivo accolgono gli ospiti in un'atmosfera di convivialità e spensieratezza. Accompagnato da una coppa di champagne, il menu elaborato dallo chef Buffolino offre specialità leggere ma sfiziose, in continua evoluzione. Cinque sono le isole tematiche (stuzzicherie, l’angolo vegetariano, la nostra panetteria, il pesce e dalla terra) con una selezione di piatti a base di prodotti stagionali. Completano la proposta i dolci del pasticcere Beniamino Passannante. Il costo è di 95 euro a persona, con una coppa di champagne Veuve Clicquot Brut Ponsardin inclusa.

La sala dell'Acanto

Un the nel Salotto Lobby Lounge

Non solo brunch. Al Principe di Savoia la proposta enogastronomica è più che mai varia e comprende anche un the pomeridiano. Dal 3 ottobre è infatti ripartito il Luxury Chocolate Afternoon Tea nel Salotto Lobby Lounge dell’hotel. Il servizio, disponibile dalle 15 alle 19, prevede una selezione dei migliori aromi di Tea in foglia La Via del tea, scones (al cioccolato e tradizionali con gocce di cioccolato), Trancetto di torta sacher al cioccolato, biscotti e cookies al cioccolato e con gocce di cioccolato, selezione di finger sandwiches tra i quali: Salmone affumicato, formaggio philadelfia ed erba cipollina, Bresaola, lattuga e maionese, Pan cake al pomodoro, zucchine e basilico, creme spalmabili al cioccolato del Principe e Marsala Targa Florio da miscelare con il Tea.

Salotto Lobby Lounge

Lo sfizioso menu del Principe Bar

A chiudere il viaggio del gusto al Principe di Savoia c’è il Principe Bar che, con l’arrivo dell’autunno, propone un nuovo menu con tante sfiziosità. Accanto a piatti più tradizionali, molte sono le novità proposte dagli chef, tra cui una selezione di gustose tapas, come fiore di zucca in tempura ripieno di mozzarella, e crudité tra cui le ostriche Fine de Claire o la degustazione trilogia di caviale “Calvisius.

Il Principe Bar

A novembre sarà poi il momento del Gin del Principe Bar-Italian Dry Gin by Hotel Principe di Savoia. Un gin sartoriale su misura in ogni suo aspetto: ricetta, bottiglia, etichetta. Una ricetta di ingredienti selezionati dal Bar Manager Daniele Confalonieri e prodotto dalla distilleria Cillario & Marazzi. Gin di grano tenero italiano biologico, distillato con infusione di vapore secco, utilizzando le migliori botaniche autoctone. More di gelso raccolte a mano all'inizio dell'estate e miele di tiglio appositamente prodotto dagli alveari situati nei terreni intorno alla distilleria.

Acanto

Piazza della Repubblica 17 - 20124 Milano

Tel 0262302026