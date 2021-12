Capodanno a Napoli e in Campania con i menu gourmet proposti dai ristoranti

L’oggettivo (ahinoi!) incremento dei contagi in tutta la regione, insieme agli anatemi (ne avrà ben donde, suvvia) lanciati dal governatore De Luca, stanno facendo propendere alcuni ristoratori a restare chiusi durante quelle che in passato erano le occasioni ghiotte in cui si faceva “cassa”: il cenone di San Silvestro e il pranzo di Capodanno. Tuttavia, queste chiusure permangono essere casi di eccezione e la gran parte dei ristoratori campani si sono saputi ben organizzare; stanno efficacemente comunicando e, insomma, sia come sia e vada come vada, l’anno vecchio va decorosamente accompagnato alla porta e l’anno nuovo verrà accolto festosamente, tutti augurandoci che sia foriero di quelle cose belle che purtroppo il 2020 e il 2021 non ci hanno dato. Cominciamo la nostra carrellata dalla città di Napoli.

Amalfi

My Seacret a Napoli

Una new entry per la quale il cenone di San Silvestro costituisce pre-opening, dacché l’esercizio quotidiano andrà ad espletarsi da gennaio, è My Seacret in via Chiatamone. My Seacret è parte di un più ampio progetto che combina la ristorazione fine dining con il linguaggio dell’arte, con l’esposizione continua e permanente di quadri e sculture di artisti napoletani. My Seacret è un piccolo ristorante con soli 22 coperti distribuiti su due livelli. Periodicamente le pareti di My Seacret accoglieranno le opere di un artista campano. A tavola è il mare il protagonista quasi assoluto. Non mancano pochi, calibrati piatti di carne di alta qualità che non stonano, anzi, rafforzano l’ispirazione complessiva della cucina, in cui la contaminazione è il filo conduttore delle scelte dello chef Antonio Passariello (35 anni). Il maitre è Christian Moreno.

My Seacret a Napoli

Ecco il menu della cena del 31 dicembre:

Ostrica con mela verde, tabasco verde e sedano ghiaccio, caviale

Baccalà in olio cottura, crema di papaccelle, sponge di olive nere, frutto del cappero

Bottoni ripieni di gamberi rossi e puntarelle

Spaghetti con polpo alla luciana

Ricciola scottata con scarola ripiena

Calamaro ‘mbuttunato con salsa e polvere di peperone

La cena è accompagnata a tutto pasto dallo Champagne Pierre Gobillard. Il prezzo è 250 euro a persona. Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni: www.myseacretnapoli.it

Grand Hotel Convento di Amalfi (Sa), ristorante I Cappuccini

Ci spostiamo in Costiera Amalfitana, al Grand Hotel Convento di Amalfi, cinque stelle lusso della catena Nh Collection.

Grand Hotel Convento di Amalfi (Sa), ristorante I Cappuccini

Questo il menu del Cenone di San Silvestro approntato dallo chef Claudio Lanuto, nel ristorante interno I Cappuccini:

Antipasti

Benvenuto dello Chef

Tartare di tonno rosso, sfusato amalfitano e caviale

Gamberi rossi, caffè, guanciale e amaretto

Primi

Riso carnaroli, calamaretti spillo e finger lime

Cannelloni di stracotto di manzo, fonduta di parmigiano 36 mesi e tartufo nero

Secondo

Spigola di mare, sedano e foie gras

Dolci

Tiramisù al mandarino

Lampone, vaniglia bourbon e cioccolato fondente

Vini

Spumante Alta Costa - Tenuta San Francesco

Greco di Tufo Docg Oltre - Bellaria

Passito Passion - Cantine Giuseppe Apicella

Il prezzo è di 200 € a persona, bevande incluse.

Per informazioni: www.ghconventodiamalfi.com

Agape Ristorante a Sant’Agata de’ Goti (Bn)

E dal mare ci si sposta adesso nell’entroterra. Andiamo nel Sannio, al ristorante Agape a Sant’Agata de’ Goti (Bn). E ci arriviamo per il sontuoso pranzo di Capodanno. Questo il menu approntato dal valente chef Gabriele Piscitelli. In sala la bravissima maitre e sommelier Gianna, che di Gabriele è la sorella.

Agape Ristorante a Sant’Agata de’ Goti (Bn)

Aperitivo Contemporaneo con bollicina

Zeppolina salata con emulsione di verza e polvere di liquirizia

Tacos al mais con provolone scottato a fiamma viva ed aceto ai lamponi

Conetto croccante al ragù di maiale e nocciole

Cannolo di alga nori con tartare di manzo e sfere alle erbe officinali

Antipasto

Bufala campana Dop dal cuore di tartare di gamberi imperiali, gelatina di funghi e composta di pomodorini gialli

Primo

Cappellacci ripieni di erborinato con estratto alla mela annurca e la sua aria

Secondo

Pancia di maiale cotta a bassa temperatura con mille foglie di patate e papacelle

Predessert

Dessert

Piccola pasticceria

Il prezzo del pranzo di Capodanno è di commovente onestà: 60 euro!

Per informazioni: www.agaperistorante.it

Mimì alla Ferrovia a Napoli

E torniamo a Napoli, ce ne andiamo in zona ferrovia e quindi da... Mimì alla Ferrovia. La scelta della famiglia Giugliano è di fare servizio di delivery ma anche la cena ai tavoli. Encomiabile la decisione di ultimare il servizio entro le 22.30, onde consentire a tutti i collaboratori di festeggiare il nuovo anno aspettando la mezzanotte a casa, in famiglia.

La famiglia Giugliano

Questo il menu della cena del 31 dicembre:

“Crudo” e mozzarella

Tartare di gambero rosso con bufala campana

Polpo verace con verdurine in agrodolce e croccante allo zafferano

Ravioli con spigola e limone semi candito in salsa di seppie e fiori

Pescato scottato con scarola e zucca alla scapece

Babà con crema pasticcera

Acqua minerale o naturale

Vino bianco o rosso campano

Il costo è 75 euro a persona.

Per informazioni: www.mimiallaferrovia.it

Locanda Radici a Melizzano (Bn)

Torniamo nel Sannio, questa volta a Melizzano, alla Locanda Radici, chef e patron Angelo D’Amico.

Locanda Radici a Melizzano (Bn)

Ecco il sontuoso menu del cenone di San Silvestro:

Storione al ginepro, caviale, scampo alla mela annurca

Calamaro imbottito provola noci e limone in zuppetta di scarole e cicerchie croccanti

Tonno rosso, pistacchi, friarielli, mozzarella di bufala e tartufo nero

Accoppiati ai grani antichi, crostacei e mandarino

Cernia gialla del Mediterraneo arrosto con cavolfiore di rinforzo

Peccato di gola a 360°

Coccole finali

Vini in abbinamento: Cinquantenario Guardiense, Armunia Viticoltori San Martino, Moscato Passito Vigne Sannite

Il prezzo del cenone è di 130 euro vini inclusi.

Per informazioni: www.locandaradici.it

Lo Stuzzichino a Sant’Agata sui Due Golfi (Na)

Ed è adesso la volta della Penisola Sorrentina; anzi, della “Penisola della Penisola”, dacché andiamo a Sant’Agata sui Due Golfi, frazione di Massa Lubrense (Na), a Lo Stuzzichino.

Minestra Orto Ghezi

Questo il menu del cenone:

Benvenuto di Spumante Franciacorta con Polpetta di Alici su Vellutata di Pappacella Napoletana

Flan Orto Ghezi con Caciocavallo sorrentino e briciole di tarallo

Ravioli al Limone ripieni di Spigola e Patate con Gamberi e Vongole veraci

Baccalà e Gamberoni alla Griglia

Insalatina invernale di Finocchi, Scarola riccia e Arance

Semifreddo al croccante di Nocciola in Salsa di Cioccolato

Cestini di Lenticchie e Cotechino della Tradizione

Brindisi di Augurio con Fuochi d’Artificio

I vini e le bevande sono inclusi

Ci sarà anche la Posteggia Napoletana, ovvero canzoni napoletane dal vivo e si giocherà anche a tombola. Il prezzo è 120 euro. Il pranzo di Capodanno è alla carta. Carta in cui spiccano due minestre: la Minestra Maritata e la Minestra Orto Ghezi.

Per informazioni: www.ristorantelostuzzichino.it

Aria Restaurant a Napoli

E la nostra festosa carrellata campana, cominciata a Napoli, è a Napoli che termina. Al ristorante stellato Aria, chef il prode Paolo Barrale.

Aria Restaurant a Napoli

Questo il menu del cenone di San Silvestro:

OSTRICA E “PERLE” (ostrica, perle di tapioca ai friarielli, latticello di bufala)

ASTICE E CAVOLFIORE

RISO ‘A VONGOLE FUJUTE

BOTTONI, TRIGLIE, FINOCCHIO

SPIGOLA “ALLA BRACE” (spigola, polenta, sconcigli in gremolada)

COSTE DI MANZO LACCATE “ALLA PIZZAIOLA”

DOLCE TARTUFO

COTECHINO E LENTICCHIE

PANETTONE ARIA

Il prezzo del cenone è 380 euro; 120 euro il wine pairing.

Per informazioni: www.ariarestaurant.it

Felice anno nuovo!