Capodanno sul Lago di Lugano al Porto Pojana Ristorante Terminus

Per chi è pronto a passare la notte più magica dell'anno sulle rive del Lago di Lugano il Porto Pojana Ristorante Terminus è lieto di accogliere I suoi commensali il 31 dicembre per una serata unica all'insegna del divertimento e dell'alta cucina. Al comando della brigata del celebre locale di Riva San Vitale c’è infatti Andrea Levratto, membro di Euro-Toques, l’associazione dei cuochi europei.

Evento di fine anno al Porto Pojana Ristorante Terminus di Riva San Vitale

Un menu d’eccellenza al Porto Pojana Ristorante Terminus

Un menu d'eccellenza delizierà i palati dei commensali che vorranno festeggiare il Veglione di San Silvestro al Porto Pojana Ristorante Terminuns per poi proseguire danzando con DJ Set Elis fino alle 2.

E a Mezzanotte verrà proposta una versione di cotechino e lenticchie di buon auspicio.

Ma non solo, nel corso della serata, tre partecipanti saranno baciati dalla fortuna grazie alla speciale estrazione di Capodanno.

Un particolare del Porto Pojana Ristorante Terminus di Riva San Vitale

I menu del veglione di San Silvestro del Porto Pojana

I commensali potranno scegliere tra una proposta di pesce e una proposta di carne, da comunicare al momento della prenotazione.

Il menu di pesce (da 180 franchi, bevande escluse) prevede un flute di benvenuto seguito da un aperitivo a base di ostriche grigliate, crescione, yogurt e rafano, Chawanmuschi, vongole e funghi marinati, Brioche, alga nori, acciughe e limone, Blinis al grano saraceno, taratare di branzino e caviale.

Come antipasto sarà servita Capasanta scottata, mela al miso, daikon, cavolfiore e olio al nasturzio.

Come primo ci sarà Risotto, astice, ricci di mare e polvere di limone bruciato.

Come secondo sarà servito Dentice scottato, topinambur, porro, fondo bruno alle nocciole e dashi.

Infine, come come dessert ci sarà Dacquoise al cocco, namelaka al cioccolato bianco e fava tonka, rabarbaro candito e sorbetto, seguita da una piccola pasticceria.

ll menu di carne (da 180 franchi, bevande escluse), invece, prevede come aperitivo il flut di benvenuto abbinato a Lampone e foie gras, Cialda di pane, tartare di capriolo e funghi, Macaron ripieno di Buscion e frutto della passione, Cubo di patata e tartufo nero. Come antipasto sarà servita Faraona, mela al miso, daikon, cavolfiore e olio al nasturzio. Come primo verrà servito Risotto con animella di vitello, carciofi e fondo bruno. Per secondo ci sarà Filetto di manzo con topinambur, porro e nocciole. Per il dessert ci sarà Dacquoise al cocco, namelaka al cioccolato bianco e fava tonka, rabarbaro candito e sorbetto al litchi, seguito da una piccola pasticceria.

In entrambi i casi a mezzanotte verrà servito raviolo di cotechino, lenticchie e spuma di patate.

La prenotazione è caldamente consigliata.

Porto Pojana Ristorante Terminus

Via Poiana 53, 6826 Riva San Vitale, Svizzera

Tel. +41 916306370