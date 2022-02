Il compleanno di Blanco: spaghettata in famiglia al lago

Nessun party folle, ma una festa in famiglia nel verde tra le colline bresciane: ecco come Blanco ha deciso di festeggiare il suo 19° compleanno (il 10 febbraio). Il cantante, dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood con il brano Brividi, ha festeggiato l’11 febbraio al Ristorante Primavera al Lago a Desenzano del Garda (Bs).

Blanco con gi cuochi del ristorante



Location immersa nel verde

Gestito dalla famiglia Vuolo, il ristorante è una sorta di cascina immersa tra le colline. Fiore all’occhiello un enorme giardino con tavoli esterni, una piscina con solarium e vetrate con vista sul panorama circostante.



Spaghettata per tutti

Per il suo compleanno Blanco ha scelto una semplice spaghettata, al termine della quale non ha esitato a posare in compagnia dei cuochi tra i fornelli della cucina del locale.