Cucina sotto il cielo fiorentino: i sapori estivi da Al Fresco al Four Seasons

Nello splendido giardino della Gherardesca del Four Seasons di Firenze, Al Fresco rappresenta, con la sua terrazza vista piscina, un oasi di freschezza nella abituale calura estiva cittadina. Meta non soltanto, come potrebbe apparire scontato, della molta clientela residente nell’hotel, ma di tanti fiorentini e turisti di passaggio. D’altronde la formula è vincente. Si parte dall’offerta del ristorante interno stellato Il Palagio, selezionando sei antipasti e sei primi piatti, quattro proposte di pesce e sei di carne dal Josper Grill. Ma un innegabile fattore di richiamo sono le otto pizze in carta firmate Giovanni Santarpia, pizzaiolo pluripremiato dalle guide.

Al Fresco: delizie gastronomiche per una cena indimenticabile

Zigzagando tra le varie proposte ci piace segnalare per partire “Panzanella con verdure croccanti e gamberi rossi” e “Insalata fredda di astice alla brace, pomodori cuore di bue, cipolla rossa marinata all’aceto e basilico”. Riduttivo definirli Antipasti. “Risotto alla mozzarella, basilico con gamberi rossi” e “Linguine del Pastificio Morelli allo scoglio” trasmettono la potenza gentile del sapore di mare. Dalla griglia scegliamo una succulenta “Zuppa di pesce con crostone all’aglio” e un sontuoso” Controfiletto di manzo, chimicurri di verdure e salsa ai pepi”. Fuori discussione le pizze per la selezione delle farine, la fragranza del disco, la scioglievolezza del cornicione, la originalità delle farciture abbinate con creatività sempre ben calibrata. Provare per credere la “Brasile Andata Ritorno”.

Gli chef Giovanni Santarpia e Paolo Lavezzini L'head sommelier Walter Meccia Lo chef Paolo Lavezzini e un angolo di Al Fresco Pizza Brasile Andata Ritorno firmata da Giovanni Santarpia

Udite udite. Base bianca con mozzarella, bufala affumicata, prosciutto crudo toscano selezione Fracassi, carpaccio di ananas marinato in blody mary di chacha e lime. E la “Four Seasons”. Qui c’è l’imprinting di Palo Lavezzini, executive chef de Il Palagio. Base bianca con mozzarella, pomodorini marinati allo zenzero, fiori di zucca, carboncelli, salsiccia e salsa verde. E se puoi dissetarti con delle super bollicine concordate per l’occasione con l’head sommelier Walter Meccia la serata diventa veramente speciale.

Ci viene da pensare alle grandi rivalità ciclistiche del passato tipo Coppi Bartali o Gimondi Merckx. E per Annamaria Clementi Cà del Bosco e Riserva del Fondatore Giulio Ferrari è così. Nel primo caso la versione 2008 sfoggia suadenti sensazioni floreali, ginestra, zagara, nuance agrumate di zenzero e begamotto, Giulio 2007 risponde con note di susina gialla, pietra focaia, lieve mandorla fresca e pane grigliato. Parliamo di fuoriclasse. Per una cena hors catégorie.

