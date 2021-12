Da “Don Lisandro Osteria Moderna” piatti di rara bontà

A pochi minuti a piedi dalla stazione di Caserta. Il che, stante l’Alta Velocità, può anche significare a poco più di un’ora dal centro di Roma. La Reggia poco distante: da visitare prima, se si opta per la cena, oppure dopo, se si opta per il pranzo. Ma pranzo o cena... dove? Al ristorante Don Lisandro Osteria Moderna. Il locale fa parte del Gruppo Poderi Bosco, alla cui guida si pone Almerigo Bosco che è simbioticamente coadiuvato dalla figlia Gabriella. Creatura primogenita del Gruppo, la Cantina di Lisandro, ubicata a Castel Campagnano (Ce), è tra le maggiori realtà vitivinicole di Terra di Lavoro e tra le protagoniste della rinascita del Pallagrello e del Casavecchia. Altro tassello del Gruppo è l’Antica Dimora Ai Lecci, vocata al wedding di alto livello.

Zucca moscata di Napoli, tartufo bianco del Molise e Mozzarella di Bufala Campana Dop

Incontro fertile tra la vision imprenditoriale della famiglia Bosco e la verve creativa, da robusta tecnica di cucina supportata, del prode chef Angelo Fabozzo, appena trentenne. Locale delle dimensioni giuste per ospitare clienti gourmet che vogliono essere deliziati dalle proposte dello chef. Di pregio, assolutamente da visitare, la cantina sotterranea. Tavoli ben distanziati tra loro, elegante la mise en place.

Almerigo Bosco, Gabriella Bosco, Angelo Fabozzo

Almerigo Bosco è produttore di valenti vini, ottenuti soprattutto da uve Pallagrello Bianco e Pallagrello Nero. Insieme con i suoi vini, encomiabile la scelta di proporre in carta anche i Pallagrello degli altri suoi colleghi vitivinicoltori e tutti allo stesso prezzo. Gradevoli e ben preparati i molteplici benvenuti dalla cucina. Pani fatti in casa.

Piatti per veri buongustai abbinati a vini eccellenti

Si comincia con la Zuppa moscata di Napoli, tartufo bianco del Molise e Mozzarella di Bufala Campana Dop. Godibile sin dalla vista, esprime sapori armonici molto piacevoli al palato. A seguire, servito ancora come antipasto, Bufalo Campano affumicato, germogli di erba medica, confettura di olio evo Caiatino e acciughe di Pozzuoli. Nell’appropriato calice, il loro Lancella 2020 Pallagrello Bianco. Di elevata professionalità il servizio.

Il primo è di rara bontà: Risotto alle erbe spontanee del Giardino Inglese e petto d’anatra affumicato. Il Giardino Inglese è parte del Parco della vicina Reggia borbonica. Nelle vasche che adornano la Reggia, in epoca borbonica abitavano le anatre. È pertanto pietanza che attinge alla tradizione con garbato understatement. Nel calice, il loro rosato Rosa del Tempo 2020 ottenuto da Pallagrello Nero.

Risotto alle erbe spontanee del Giardino Inglese e petto d’anatra affumicato

Imperdibile il sontuoso secondo: Filetto di marchigiana allevata allo stato brado, chips di patate di Letino e salsa di Pallagrello Nero. Ghiotto gioco non solo di sapori, ma anche di texture. Nel calice, il loro Nero di Rena 2017 ottenuto da uve Pallagrello nero. La deliziosa cena giunge a compimento con l’originale ottimo dolce denominato Cioccolata gravità zero.

Nero di Rena 2017

Attenzione alla tradizione del territorio, senza rinunciare a sperimentare

Nuova realtà nel panorama della ristorazione cittadina, Don Lisandro Osteria Moderna va già connotandosi come il locale abile nel prospettare il modo nuovo di concepire e vivere la gastronomia di città: l’attenzione non manierata, bensì colta e ragionata, alla tradizione del territorio, l’osare coraggioso ma non velleitariamente temerario verso gagliarde sperimentazioni, l’irrinunciabile garbo nel servizio, la mirata proposta dei vini, la cultura alta del servizio al cliente.

Don Lisandro Osteria Moderna

via Giuseppe Verdi 86 - 81100 Caserta

Tel 0823 441473

www.facebook.com/DonLisandroOsteriaModerna