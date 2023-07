Dalla terra alla tavola: Agristor - Le Due Torri promuove l'ecologia e la gastronomia locale

Qui dove l'Alto Casertano, memore di quanto sia stato luogo importante per la storia recente (Teano è qui nei pressi), si incontra con il Molise proprio qui a Presenzano (Ce) ha suo headquarter e suo importante luogo di eclettica ristorazione: Agristor - Le Due Torri. No, non di catena trattasi, bensì se proprio immagine gli si vuol dare, allora affermiamo che è un ring, un anello, anzi meglio ancora un token ring, una rete ad anello. Qui l'economia circolare è una prassi attuata per davvero.

Agristor - Le Due Torri è situato a Presenzano (Ce)

L’economia circolare intesa come tutela del territorio agricolo e del paesaggio, recupero e valorizzazione delle realtà locali, filiera controllata, selezione on the road di materie prime d’eccellenza e di realtà imprenditoriali che rispettino gli stessi standard etici e qualitativi, formazione costante della compagine al lavoro svolta anche mediante Academy interna. Persone competenti e motivate che sanno selezionare allevamenti, vigneti e caseifici con cui attuare sinergie onde portare in tavola sapori internazionali in felice fusione con quelli del territorio campano. Le persone al lavoro nel Gruppo sono circa cento. Il Direttore Generale del Gruppo è Salvio Passariello.

Economia circolare e sostenibilità: l'impegno di Agristor - Le Due Torri

Qui economia circolare comporta per davvero ridurre gli sprechi e dare la giusta importanza ai prodotti che la tradizione offre. La sostenibilità ambientale e l’economia circolare sono i due pilasti fondanti il Gruppo Le Due Torri, che nacque nell'anno 2006. Esso è costituito da una famiglia che ha costruito la sua identità a custodia di questo territorio fatato che è l’Alto Casertano, ampliandosi nel tempo anche ad altri luoghi con altri locali. Siamo ad Agristor - Le Due Torri. Atmosfera fascinosamente bucolica, è connotante la presenza delle pregiate carni di marchigiana e podolica allevate da “Fattoria Carpineto”. Prima di sedersi al tavolo in una delle belle sale dell'ampio ristorante, si fa visita alla sorprendente cantina. Circa duemila etichette provenienti da tutto il mondo.

Giuseppe Ventriglia è maitre, sommelier e direttore di Agristor - Le Due Torri

Il Gruppo Le Due Torri fa parte dell'Alleanza dei Cuochi di SlowFood. Le proposte in carta palesano ciò. Giuseppe Auricchio è lo chef executive del Gruppo e chef resident Agristor. Giuseppe Ventriglia è maitre, sommelier e direttore Agristor. E forti di tale valente binomio tra cucina e sala, memorabile fu il pranzo.

Un pranzo indimenticabile da Agristor - Le Due Torri: quando la cucina e la sala si fondono in perfezione

Si comincia con Tartare di vitello marchigiano con pomodorino confit, lupino gigante di Vairano, olive nere caiazzane, stracciata di bufala, tuorlo d’uovo fritto, capperi di Salina e salsa bernese home made. La tartare la si ottiene dalla “noce di vitello”, la parte più tenera che si trova nella natica dell’animale; il lupino gigante di Vairano, presidio Slow Food, è coltivato da Anna Zeppetella Del Sesto. Nonostante il clima primaverile non ci esentiamo, tutt'altro, dal degustare la Zuppa d’inverno fatta con i ceci di Teano (presidio Slow Food), scarola napoletana, crema inglese all’antico aglio dell’Ufita (presidio Slow Food). Anche i ceci di Teano Presidio Slow Food sono coltivati da Anna Zeppetella Del Sesto.

Pasta e patate

Qui il pranzo potrebbe terminare, e invece passiamo ai primi. Ed ecco giungere in tavola la Genovese dell’alleanza: ziti di Gragnano Igp con le tre cipolle campane Presidio Slow Food, antico pomodoro di Napoli, sedano di Gesualdo (Presidio Slow Food), Olio Evo Erede, anch'esso Presidio Slow Food. A seguire, Pasta e patate: pasta mista di Gragnano Igp, patate di Avezzano, provola affumicata, pancetta croccante, sedano di Gesualdo (Presidio Slow Food). Ancora un primo piatto, anch'esso, parimenti ai precedenti due, semplicemente squisito: Cappellaccio ripieno di friarielli, crema di blu di bufala e stracotto di vitello all’aglianico. In questo piatto ritroviamo al palato i sapori amaro, dolce e acido. L’amaro del friariello, la dolcezza della crema di bufala, l’acidità dello stracotto con la sua riduzione. Ed eccoci al sontuoso secondo. Biancostato di Fattoria Carpineto laccato al miele di tarassaco e salsa bbq home made con patate al forno. Il Biancostato si trova sulla parte del petto dell’animale.

Genovese dell’alleanza

A degna conclusione di tale memorabile pranzo, il dessert Mela cotta sotto cenere con zabaione e crumble al cioccolato fondente. La mela utilizzata per questo dessert è la Mela Annurca Igp.

Ancora, struggente per quanti ricordi esso evoca, il ricordo di infanzia: Focaccia caramellata fatta in casa, Olio Evo dell’Alto Casertano, Crumble, Gelato alla Vaniglia delle Isole Bourbon, Crema Inglese e Frutti Rossi. Abbiamo taciuto dei vini. Il valente sommelier Giuseppe Ventriglia ha saputo abilmente e suadentemente abbinare alle pietanze due vini casertani: il Pallagrello Bianco e il Casavecchia.

Agristor Le Due Torri

Via Venafrana KM 4,700 - 81050 Presenzano (Ce)

Tel 0823 989518