Degustazione e cortometraggi: all’Hotel de la Poste di Cortina si incontrano cibo e cinema

Venerdì 18 febbraio nell’hotel nel cuore di Cortina d'Ampezzo, storica località sciistica in provincia di Belluno, è in programma una degustazione di piatti ampezzani curata dallo chef Andrea Zannoni de Il Posticino e la proiezione di tre corti italiani inaugurano il countdown per il più importante festival di corti in Italia, in programma dal 20 al 27 marzo: Cortinametraggio.

L'insegna de l'Hotel de la Poste di Cortina

Cibo e cinema a Cortina d'Ampezzo

Cibo e cinema: un connubio che ha sempre fatto sognare, ispirando allo stesso tempo grandi registi e grandi chef. A questo goloso sodalizio l’Hotel de la Poste dedica venerdì 18 febbraio alle ore 20.30 la Degustazione di Corti, una preview di Cortinametraggio, il più importante Festival di Corti in Italia nato dall'idea di Maddalena Mayneri, che ogni anno seleziona le migliori produzioni di registi affermati ed emergenti e che quest’anno andrà in scena dal 20 al 27 marzo 2022. Lo chef Andrea Zannoni de Il Posticino delizierà gli ospiti con un menù dedicato: una degustazione di piatti ampezzani rivisitati che saranno intervallati dalla proiezione in anteprima di 3 corti dalla selezione di Cortinametraggio: "Come a Mìcono", di Alessandro Porzio, "Slow" di Giovanni Boscolo e "Daniele Nozzi e The Morse Code" di Daniele Blando e Barbara Cravelli.

Il bar dell‘Hotel de la Poste di Cortina

La degustazione

La degustazione si aprirà con un grande classico de Il Posticino: il millefoglie di pasta phillo con salsa orangette, carpaccio di vitello e scaglie di grana, per proseguire con un piatto tradizionale come gli gnocchetti di patate allo zafferano con salsiccia, in grado di stuzzicare i palati grazie alla presenza delle sfere di aceto balsamico. Il roast beef con salsa senape antica e patate all’ampezzana sarà il piatto forte della cena, per concludere con un godurioso dessert come il tortino al cioccolato con cuore liquido su poché ai frutti rossi e l’immancabile alzata di pasticceria fresca e secca.

La zona ristorante de l‘Hotel de la Poste di Cortina

I corti

Come A Mìcono - Regia di Alessandro Porzio

In un piccolo paese del Sud Italia, abitato ormai solo da anziani, un sindaco lungimirante ha un'idea per combattere il fenomeno dello spopolamento: la realizzazione di un video per promuovere la sua cittadina come meta turistica, seguendo l'esempio dettato dalla Grecia.

Slow - Regia di Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi

Da quando Marisa è andata in pensione la sua vita è profondamente cambiata: si sente inutile, abbandonata, senza uno scopo. L'incontro con un'organizzazione segreta di pensionati le svela uno dei più grandi misteri della storia dell'umanità: il traffico stradale.

The morse code - Regia di Daniele Blando, Barbara Gravelli

Mario un giornalista, vive tranquillo la sua vita, le sue abitudini, la sua routine. Ma quando la vita, il mondo intorno a lui si ferma, per lui ci sarà spazio per l’amore?

Per informazioni e prenotazioni: eventi@delaposte.it

Hotel de la Poste

Piazza Roma 14 - 32043 Cortina d'Ampezzo (Bl)

Tel 0436 4271

delaposte.it