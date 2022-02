Doppio Malto apre il suo secondo locale a Milano

Doppio Malto inaugura il 30° locale: apertura venerdì 18 febbraio a Milano in via Morosini. Un format più piccolo, più raccolto e intimo rispetto agli altri: “un posto felice”, inserito perfettamente nel quartiere elegante di Porta Romana. Non è l’unico a Milano, è il secondo dopo quello di Viale Liguria: «Con questo nuovo locale - sottolinea Giovanni Porcu, ceo di Foodbrand, titolare del marchio - l’idea è quella di differenziare la nostra offerta». Ogni locale Doppio Malto, che sia in Italia o all’estero, si basa sull’idea che la birra debba essere la protagonista, insieme al cibo semplice e genuino: a questo si aggiungono spazi ampi e confortevoli, aree relax e ludiche sia per adulti sia per bambini, che fanno di Doppio Malto una destinazione felice.

L’arredamento del locale di via Morosini è allegro: sedie e lampadari rossi, quadri vivaci, si alternano a qualche elemento nero, il bancone per la spillatura in bella vista con accanto un calcetto, a disposizione del pubblico. Solo 50 posti: un locale ideale per trascorrere una serata con pochi amici o il compagno.

La birra rimane l’elemento che caratterizza il marchio, ma Doppio Malto offre alla clientela un’ampia proposta. Qui si può pranzare o cenare: si va dalla carne alla brace ai piatti vegetariani, dal burger di carne fresca ai dolci. Ovviamente non mancano menu a base di birra, come la salamella cotta con la birra Honey Ipa o il “birramisù” un dolce con savoiardi inzuppati nella birra Black Stout. Doppio Malto pensa anche ai bambini con un menu dedicato a loro. Si desidera trascorrere un pomeriggio tranquillo? Da Doppio Malto si può leggere, studiare, giocare o sorseggiare una buona birra artigianale.

Un’avventura nata 18 anni fa

Il birrificio Doppio Malto di Erba (Co) nasce nel 2004: produce 18 tipi di birra, distribuite in bottiglia e in fusti. Doppio Malto ha guadagnato ben 100 premi. Nel 2016 Foodbrand Spa acquisisce il marchio, dando il via allo sviluppo dei locali, che con questo sono arrivati a contare 27 in Italia e 3 all’estero. Nel 2020 è sbarcato a Saint Etienne (Francia), mentre nello scorso agosto è stato inaugurato Doppio Malto Glasgow in Scozia e recentemente si è aggiunto un locale in Inghilterra a Newcastle. La risposta del mercato internazionale è vivace: attrae l’ospitalità italiana unita all’offerta della cucina.

Sempre l’anno scorso è stato inaugurato un secondo birrificio in Sardegna, esattamente a Iglesias, che porterà ad un aumento produttivo del 400%. Un investimento di circa 6 milioni di euro, con una grande attenzione al risparmio energetico, grazie a pannelli solari che sono in grado di soddisfare il totale fabbisogno di energia elettrica. 4.500 metri quadrati con una capacità produttiva di 1 milione di litri, che a regime diventeranno ben 5 milioni.

Doppio Malto

via Morosini 25 - 20135 Milano

Tel 02 00705188

www.doppiomalto.com