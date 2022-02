Five Guys cresce: a Milano altri due locali

Perché non festeggiare in forma inusuale la festa degli innamorati? Il 14 febbraio a Milano si inaugura in via Dante il secondo store milanese di Five Guys, la nota catena di fast food americana. Sarà una festa per gli appassionati di hamburger, patatine e milk-shake e, per chi lo desidera, bacon croccante. Grazie alla collaborazione con Disco Radio i primi due giorni di apertura la clientela sarà accompagnata da alcuni speaker della radio che animeranno il nuovo store. Non solo: per l’occasione, la clientela riceverà gadget ad edizione limitata. Poi toccherà alla terza apertura meneghina, con il nuovo locale che si insedierà in via Torino.

Il panino hamburgher di Five Guys

Lo store di via Dante di Five Guys apre lunedì 14 febbraio, poi toccherà a quello di via Torino

Il nuovo locale di Five Guys di via Dante è su due piani, distribuito su 1000 metri quadrati, 118 posti a sedere all’interno e un dehors con 40 posti, mentre quello di via Torino, che si aprirà fra qualche settimana, è di 500 metri quadrati. Lo store di via Dante rispecchia il format dell’azienda, che gioca sui colori bianco e rosso. Entri, ordini il tuo piatto preferito che ti verrà composto sotto gli occhi.

Patatine, hot dog e hamburger vanno per la maggiore a Five Guys

La filosofia aziendale: tutti i prodotti sono freschi

Tra l’altro, tutti i prodotti selezionati sono freschi. Infatti la filosofia del marchio si distingue per alcuni elementi: carne macinata fresca, olio di arachidi per friggere, non esistono congelatori, ma solo frigoriferi, il pane “speciale”, viene prodotto dalle panetterie partner secondo una ricetta originale, le patate non sono surgelate, ma tagliate a mano ogni giorno e fritte al momento dell’ordine. Il luogo di produzione e provenienza delle patate varia nel corso dell’anno per seguirne la stagionalità. «La carne proviene dall’Irlanda, ma - sottolinea Mario Laurenzana, il direttore manageriale di Five Guys Italia - stiamo lavorando per avere un fornitore italiano; il bacon affumicato proviene dalla Polonia e il formaggio dall’America». I milk-shake permettono di scegliere diversi abbinamenti di gusto, la macchina Freestyle di Coca-Cola propone diverse combinazioni di gusti, sia light che classici.

Il locale free guys

Il costo di un pranzo è alla portata di tutti

Il costo medio di un pranzo nello store milanese? si va da una spesa di 8 euro e 50 per arrivare a 14, ma «nonostante il rincaro delle materie prime - ha proseguito Laurenzana - non abbiamo applicato alcun aumento». Il fatturato in Italia è di tutto rispetto, nonostante la pandemia è arrivato a 7 milioni di euro. Tanto che lo store milanese è considerato tra quelli che realizza di più. «Durante questo anno abbiamo lavorato tanto con la delivery oppure il cliente può ordinare sul web per passare a ritirare il suo hamburger – ha ripreso il direttore manageriale - Con 7 euro porti al tavolo un chilo e mezzo di patatine croccanti e fritte a puntino. Una quantità che ci si può dividere in quattro».

Pranzo tipico di Five Guys

Un locale aperto a tutti e attento all'ambiente

Quale è il tipo di clientela che frequenta Five Guys? «Tutte le età, cambia solo a seconda dell’orario. Non abbiamo il menu vegano, ma solo vegetariano», ha concluso Laurenzana. Five Guys è anche molto attento all’ambiente: consegna i suoi hamburger in sacchetti di carta biodegradabile, non solo l’olio esausto delle patate viene recuperato e venduto per il diesel. Nello store milanese lavorano 10 persone, ma nei momenti di punta si può arrivare anche a 14. Per chi desidera fare una esperienza di lavoro non deve fare altro che andare sul sito di Five Guys: dopo la formazione potrà scegliere tra un contratto di 8 ore o part time di 4 ore con due giorni di riposo consecutivi.

Una dipendente di Five Guys

La storia del marchio Five Guys

Il marchio Five Guys nasce ad Arlington (Virginia) nel 1986 da una idea della famiglia Murrell e dal 2001 ha iniziato ad espandersi, trasformandosi in un vero e proprio colosso della ristorazione. Jerry e i quattro figli sono gli originali “Five Guys”, i cinque ragazzi che, con il supporto della madre Janie, hanno dato vita a un impero in continua espansione. Successivamente nella gestione della catena si è aggiunto anche il quinto fratello. Dal 2003 si è aperto anche al franchising e dal 2013 è approdato in Europa, tanto che oggi conta ben 1700 punti in tutto il mondo. Il mondo Five Guys in Italia è in forte espansione: ha in programma di aprire altri 50 store. Prossimamente dopo quello di via Torino, ne arriverà un altro in corso Buenos Aires, in seguito sono in programma Bologna, Torino, Roma e altri ancora.