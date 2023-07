[[Monte Campo]]: l'hotel perfetto per un soggiorno indimenticabile a Capracotta

Esistessero ancora scettici pronti a disquisire che il Molise è sì, regione prevalentemente montuosa, ma pur sempre di Appennino parliamo. Vorremmo mica comparare i monti “veri” dell'arco alpino con le “basse vette” dell'Appennino?! Ecco, e se la risposta fosse affermativa? E se davvero cogliessimo il challenge e dicessimo che in Molise esiste un frammento di Alpi? Ne abbiamo ben donde per poterlo affermare, visto che siamo a Capracotta (Is), nell'Alto Molise.

Nell’ambito del comune di Capracotta siamo nel suo punto più alto: a Monte Campo, tra i boschi. Altitudine più alpina che appenninica: 1746 metri slm. Visto? Challenge vinto! Com’è bello stare qui. Quella sensazione quasi magica di quiete in convivenza gioiosa con una sottile euforia. E quella bella sensazione di destinazione voluta, cercata e alla fine raggiunta. Qui non si capita mica per caso! Non è strada di transito. Qui, a dirla bene, ci si viene perché ci si vuole venire!

L'esterno dell'Hotel Monte Campo a Capracotta (Is)

Usare il termine “mozzafiato” ahinoi sovente inflazionato, qui assume significato quasi letterale! Un po' per l’altitudine e tantissimo per il panorama ad angolo giro che si può osservare da qui. Evocando il titolo di un film di Paolo Sorrentino, davvero siamo indotti ad affermare che siamo nella “Grande Bellezza”. Attraversando sentieri ben segnalati e per nulla pericolosi, scendiamo di qualche centinaio di metri fino a giungere a quota 1543 metri slm.

Hotel Monte Campo: un paradiso per gli amanti della natura e del relax

L'albergo giusto è il Monte Campo: 15 camere molto confortevoli ubicate su tre livelli. Laddove finestra, laddove balconcino, il risveglio del mattino appaga la vista e ben predispone il lieto giorno. Di suo, va detto, ci si mette anche la doviziosa e squisita prima colazione. E adesso che comincia la giornata, che si fa? Si passeggia attraverso i boschi, e più si sale e più il panorama diviene fantastico. Si affronta, facile il cimento, il sentiero di Monte Campo. Il tracciato è largo circa 2 metri ed è veramente adatto a tutti. Il panorama che si può osservare dalla cima è incantevole. Spazia dalle montagne abruzzesi alle valli del Sangro e del Trigno. E l'indomani? E poi l'indomani ancora? Sì, a Capracotta non si può soggiornare meno di quattro giorni, e una settimana è meglio ancora! E quindi, giorno dopo giorno, si scoprono le meraviglie di questo territorio fatato: Prato Gentile, Monte Capraro, il Giardino della Flora Appenninica. Si torna in albergo con un robusto appetito. E ci si prepara per la cena.

Tesori culinari nascosti nel Molise: le prelibatezze del Ristorante Santa Lucia

L'annesso ristorante, aperto anche alla clientela esterna, è Santa Lucia. Si comincia con Fusillone di pasta fresca al ragù bianco di agnello, asparagi e ricotta salata. Bontà di contrappunti, semplicemente squisito. Consci che un secondo primo non sarebbe stata vissuta come indebita intrusione, si prosegue con Raviolino, salsa tre pomodori e pane profumato alle acciughe. Che bontà! Originale la preparazione di un sorprendente secondo: Uovo alla goccia, pecorino candido di Capracotta e bieta “mbaniccia”: elogio alla vera tradizione gastronomica dell'Alto Molise, quando ci si sfamava con poco e tutto era così buono e genuino! A conclusione di ottima cena, la Bavarese al cioccolato fondente, gocce di confettura di albicocche e menta.

Fusillone di pasta fresca al ragù bianco di agnello, asparagi e ricotta salata 1/4 Raviolino, salsa tre pomodori e pane profumato alle acciughe 2/4 Uovo alla goccia, pecorino candido di Capracotta e bieta “mbaniccia” 3/4 Bavarese al cioccolato fondente, gocce di confettura di albicocche e menta 4/4 Previous Next

E cosa si è succeduto nel calice? Il vino prescelto, individuato nella ben fatta carta dei vini è il Sator Tintilia del Molise Dop 2015 fatto da Cianfagna ad AcquavivaCollecroce (Cb) da sole uve Tintilia. Il colore è un bel rosso rubino. Gradevoli sentori di amarena. Eleganti i tannini. La vicinanza, il metro quasi zero alla camera, ci fa stare tranquilli e non inibisce dal riempire il calice più di una volta. Giusta la curiosità. La gradazione alcolica? Suvvia, appena 14,5°C!

E se metti, una sera a cena ci venisse voglia di pizza? E qual è il problema. Qui si sfornano ottime pizze. E difatti, in provvidenziale giro pizza, alla memoria attingendo ancor prima che agli appunti, si ebbe modo di degustare la pizza Fiocco il cui topping è composto da scamorza, patate schiacciate, guanciale e pepe nero. A seguire, sontuosa, la pizza Porcini: fiordilatte, porcini trifolati e tartufo nero fresco. Freddo, non ghiacciato, un opportuno calice di birra nazionale. Com’è bella la montagna stanotte. Quale scrigno di piccoli tesori nascosti è il Molise!

