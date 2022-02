Brigata, menu e interni: l'Osteria di Passignano riapre rinnovata

Riapre venerdì 11 febbraio con il servizio della cena l’Osteria di Passignano, storico locale fiorentino situato a Badia di Passignano, nato nel 2000, dall'appassionato gourmand Marcello Crini e dalla famiglia Antinori (storica cantina che affonda le sue radici nella storia), e da sempre è sinonimo di genuinità per l'utilizzo della materia prima locale, e una cucina che seppur di stampo moderno, si rifà alla tradizione locale e ai suoi sapori più distintivi. Una cucina di grande qualità e che merita la tappa, due caratteristiche queste che le hanno fatto meritare l'ambita stella Michelin dal 2007. La riapertura è stata all’insegna del rinnovamento, in tre dei suoi principali elementi: l’immagine del ristorante, la proposta gastronomica e la brigata.

Lo chef Matteo Lorenzini

Rivista la location del’Osteria di Passignano

Ad accogliere gli ospiti, una sala ripensata con nuovi ambienti e arredi, caratterizzata da linee geometriche e colori netti nei toni dall’ocra, al porpora, fino al blu. Un “Medioevo rinnovato e contemporaneo”, omaggio alla Badia di Passignano che sorge proprio accanto all’Osteria, dalle cromie decise e le linee essenziali. Un richiamo alla cucina di Osteria, con cui la sala è in completa sincronia e continuità.

Rinnovato anche il menu

Il rinnovamento prosegue nel menu, scandito dal ritmo delle quattro stagioni, che vede al centro della proposta gastronomica l’Orto di Badia, elemento della tradizione toscana ed espressione del valore agricolo della zona del Chianti Classico. Situato accanto alle mura millenarie della Badia di Passignano, da qui nascono le ispirazioni e le idee per nuove creazioni e suggestioni gustative. Grazie al microclima unico l’Orto di Badia diventa l’habitat ideale per coltivazioni antiche e rare, difficilmente reperibili altrove, ma che, sapientemente utilizzate, riescono a regalare un’esperienza sensoriale unica.

In cucina c’è una nuova brigata

A servirsi delle migliori materie prime donate dall’Orto di Badia, una brigata anch’essa rinnovata, fermamente guidata da Chef Matteo Lorenzini, e che vede l’ingresso di una figura di eccellente professionalità nel mondo della pasticceria: la Pastry Chef Francesca Benedettelli. Una continua ricerca di nuovi stimoli, nel segno del percorso di evoluzione chiantigiana di Osteria di Passignano. Una crescita perpetua resa possibile dalla grande professionalità di tutta la brigata, per una cucina fatta di condivisione dove tecnica, passione e creatività danno vita a piatti e sapori dal gusto essenziale e autentico, capaci di raccontare identità e tradizioni di un territorio.

Un servizio attento e confidenziale

Ad attendere gli ospiti di Osteria di Passignano al loro arrivo, il consueto servizio attento ma confidenziale per una modalità più fresca e moderna di vivere un’esperienza gastronomica di alto livello. A completamento ed esaltazione dell’esperienza gustativa non può mancare una carta dei vini importante e strutturata con vini dalle tenute Antinori, affiancati da una straordinaria selezione di etichette provenienti dalle aree vitivinicole più vocate del mondo.

La stagionalità vera dell'Orto di Badia

Altro elemento determinante di questo locale è l'orto: gli ortaggi dell'orto dell'Osteria di Passignano sono quasi a metro zero. E sono coltivati con una tecnica che affonda le sue radici in un passato che, proprio in questo luogo, all'ombra della millenaria Abbazia vallombrosana, si tinge di un'atmosfera medievale.

La riapertura è per venerdì 11 febbraio

Le porte di Osteria di Passignano torneranno ad aprirsi venerdì 11 febbraio con il servizio della cena, per poi proseguire con l’apertura sia a pranzo che a cena dal giorno successivo.

La carta dei vini

Di alto livello la cucina, ma la cantina non è da meno. All'Osteria di Passignano si trova un'ampia selezione di vini provenienti dalle zone più vocate del mondo e dalle tenute Antinori, anche con profondità di annate e in rari formati. Oltre ai vini, alla Bottega si trovano anche gli oli provenienti dalle tenute toscane della famiglia.

Osteria di Passignano

Via Passignano 33 Badia a Passignano (Fi)

Tel. 0558071278

www.osteriadipassignano.com