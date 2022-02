La Saletta, trattoria contemporanea ad Alghero

È tanto inusuale quanto bella questa trattoria contemporanea a due passi dal mare più azzurro del mondo e dalla celebre spiaggetta di Las Tronas, in provincia di Sassari, dove dal 2009 si esalta la cucina tradizionale sarda rivisitata magistralmente dal cuoco e titolare Gian Luca Chessa. Qui le migliori materie prime sono valorizzate attraverso tecniche di cottura innovative, rispettando la stagionalità dei prodotti dell’orto (di proprietà dei titolari), del pesce fresco che arriva ogni giorno dal porto di Alghero (Ss) e delle migliori carni degli allevatori locali.

È tanto inusuale quanto bella questa trattoria contemporanea



Team affiatato, materie prime eccellenti

«La nostra brigata – spiega Chessa - è fatta di persone che condividono lo stesso progetto e la stessa passione per la buona cucina. Ognuno ricopre un ruolo preciso in cucina; è da questa nostra straordinaria collaborazione e dalla voglia di sperimentare che nascono piatti dalla forte identità. Ogni giorno valorizziamo le materie prime con metodi di cottura all'avanguardia, rispettando la stagionalità, la freschezza e la genuinità dei prodotti del nostro amato territorio. Dalla robustezza dei sapori di terra alle prelibatezze del mare, dalla pasta fresca che facciamo con le nostre mani alle erbette selvatiche che raccogliamo nel nostro orto, dalla scrupolosa ricerca di vini naturali da abbinare ai nostri piatti alle tecniche di fermentazione di frutta e verdura: portiamo sulla tavola il gusto della tradizione sarda interpretato in chiave creativa, con quel pizzico di personalità che, a detta dei nostri clienti, fa del nostro menu un’esperienza di gusto da ricordare».



Re del menu: il porceddu

Senza dubbio, gustare le specialità culinarie de La Saletta vi porterà a conoscere gli autentici sapori di Sardegna, attraverso un viaggio gastronomico dalla forte identità. La specialità indiscussa è il maialetto da latte, il mitico “porceddu” cui è dedicato un intero menu degustazione (45 euro) inclusivo di fagottino di pane carasau farcito di maialino e fonduta di Pecorino, ravioli di guancetta con cioccolato fondente al 70% e piantaggine di campagna ripassata, mattonella di maialino con salsa ai frutti rossi fermentati.



Dal mare alla terra e viceversa

Ma non mancano altre proposte stuzzicanti, sia di terra che di mare: crudo di pecora con casitzolu del Montiferru, foglie fritte e salsa allo yogurt, muggine con guanciale croccante, vinaigrette alla sapa, misticanza dell’orto e fragole fermentate, fregula al ragù di quaglietta con scarola dell’orto, lemongrass e profumo di lentischio, gnocco farcito alla copatza di pesce con tartufo di Nurallao e limone nero. Tra i secondi spiccano la pecora “in cappotto”, profumata alla melissa con Kefir di latte e giardiniera della casa e ancora il maialino arrostito al profumo di mirto con patate.

Spaghetto con Animelle di Vitello, erborinato di pecora e ciliegie fermentate 1/3 Ravioli con guancetta di Maialino e la sua salsa con susine cioccolato fondente e piantaggine di campagna 2/3 Pane indorau, lattume di tonno locale susine fermentate e garum di pesce 3/3 Previous Next



Dessert che sanno di Sardegna

Al momento dei dolci potrete sbizzarrirvi tra una classicissima seada al miele di cardo dell’Azienda Meleabes del Montiferru (Or) o avventurarvi su proposte più cerebrali come il mandarino di cioccolato con cuore di erborinato e pompia e sorbetto di mela verde o il menjar blanc con sorbetto allo yogurt di pecora e granite di pompelmo e pepe rosa.



La carta dei vini punta alla regione

La carta dei vini è molto interessante e sostanzialmente regionale, forte di un centinaio di etichette con particolare attenzione rivolta ai piccoli produttori dell’isola, ma anche alle grandi etichette che hanno fatto la storia dell’enologia sarda, e un occhio di riguardo per i cosiddetti vini naturali. Bella presenza anche di birre artigianali locali e di distillati pregiati di mezzo mondo.



A disposizione anche due case vacanza

Il servizio è attento e accurato, l'atmosfera calda e rilassante. E per chi fosse interessato a vivere a 360° la magica atmosfera di Alghero, i titolari mettono a disposizione degli ospiti anche due case vacanza: due appartamenti adiacenti, con ingresso indipendente e cortile condiviso, al piano terra in via Giolitti 15, in una zona tranquilla della città vicina alle vie principali.



Trattoria La Saletta

V. F.lli Kennedy 27 a/B - Alghero (Ss)

Tel 079 4125748

www.trattorialasaletta.com