San Silvestro gourmet a Firenze e dintorni

Il Capodanno, inteso come primo giorno dell’anno, nasce nel lontanissimo 46 a.C. per mano del dittatore della Repubblica romana Gaio Giulio Cesare, il quale promulgò il calendario giuliano, basato sul ciclo delle stagioni. In epoca romana questo giorno era dedicato ai festeggiamenti in onore del padre degli dèi Giano. È tradizione, in Italia, festeggiare il Capodanno nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. È per questo che ci si riferisce spesso alla notte del 31 dicembre, precisamente il giorno di San Silvestro, come al Capodanno. In realtà il 31 dicembre si festeggia San Silvestro ed è da considerarsi la vigilia del vero e proprio Capodanno. Per tutti è comunque un momento di bilanci, ma anche di festeggiamenti con ritrovi e cene con i parenti e gli amici più cari. Quest’anno vivremo il Capodanno come un momento di passaggio: da due anni per tutti difficile al futuro, ricco di speranze. Quest’anno, inoltre, si torna a tavola tutti insieme. Vediamo i menu che alcuni celebri chef hanno elaborato per questo “nuovo” Capodanno in terra fiorentina.

Ristorante Santa Elisabetta

Ristorante Santa Elisabetta (2 stelle Michelin) del Brunelleschi Hotel a Firenze

Menu del 31 dicembre preparato dallo chef Rocco De Santis:

Ostrica Belon, Gel di Yuzu e Mela Verde

Tartelletta di Gambero biondo di Viareggio, Mousse allo Zafferano di San Giminiano e Lime

Tataki di Ricciola Bernese e Tartufo nero di Norcia

Scampo Imperiale di Mazara del Vallo scottato con Mozzarella di Bufala Campana di Paestum, Ricci di Mare, Caviale Asetra e Limone candito

Insalata di Astice alla “Rossini” (Mousse di Foie Gras, Gel al Porto e Spuma di Patata di Cetica)

Raviolo di Gamberi rossi “dentro e fuori” ai Carciofi e Tartufo bianco (selezione Calugi) di San Miniato

Trancio di Dentice di fondale arrosto,

Porcini della Garfagnana, succo di Friarelli

Sfere di Cioccolato bianco e fondente,

Gelato al caffè e croccante alle Nocciole del Piemonte

Il Panettone e il Pandoro artigianali della Chef Pasticcera “Francesca Benedettelli” con Salsa Vaniglia

La regina delle festività natalizie: la Frutta Secca

Piccole Tentazioni

Acqua minerale naturale e frizzante

Caffè espresso

Richiesta prenotazione per minimo 2 persone.

Bevande incluse, nella misura di:

un flûte di benvenuto di Vintage Rosé 2014 Brut, Louis Roederer, 62% Pinot Nero, 38% Chardonnay, Francia

una bottiglia di Brut Premier S.A., Louis Roederer, 40% Pinot Nero, 40% Chardonnay, 20% Pinot Meunier, Francia, ogni 2 persone

un calice di Moscadello di Montalcino D.O.C. Pascena 2015, 100% Moscato Bianco, Società Agricola Col d’Orcia, Toscana, con il dessert

una bottiglia di Vintage 2012 Brut, Louis Roederer, 70% Pinot Nero, 30% Chardonnay, Francia, per il Brindisi di Mezzanotte ogni due persone

Prezzo a persona 539 euro.

Menu del Brunch del 1° gennaio 2022 nel Salone delle Feste:

L’Angolo per chi ha riposato fino a tarda mattina

Le Uova strapazzate con Bacon e Salsiccia

Le Uova alla Benedict

Selezione di Viennoiseries

Blinis al salmone marinato in casa e panna acida

Pancakes caldi con crema di Formaggio fresco e Cioccolato

L’Angolo delle mille calorie

Selezione di dolci mono porzione: mousse al Cioccolato, semifreddo alla Frutta

Il Cioccolato al taglio: fondente, bianco e al latte

Pandoro e Panettone della tradizione, salse calde in accompagnamento

L’Angolo del Buongustaio

La treccia di Mozzarella di mucca con i Pomodori a grappolo

La Burrata di Andria con i Pomodorini del Vesuvio

La Ricotta della campagna senese con Olio e Pepe

I pecorini toscani con mieli e marmellate

I salumi del Norcino: Finocchiona, Soprassata e Salame toscano

Le Insalatine di campo: Lattuga, Indivia, Rucola, Spinacini

Le Focacce: ripiena con Prosciutto cotto e Fontina, all’Olio e Erbette, con Stracchino

Le nostre torte salate alle Verdure

L’Angolo del Caldo Inverno

Zuppa di Ceci Rosa all’olio extravergine toscano

Ribollita toscana

La pappa al pomodoro

I tortellini della tradizione in brodo di cappone

Maccheroncini al torchio al pomodoro e basilico

Roastbeef al taglio

Patate alla ghiotta

Lenticchie benaugurali con il cotechino

Verdure ai carboni

L’Angolo energetico e salutista

Tagliata di frutta fresca di stagione

Lo Zabaione al vinsanto

Centrifugato di carota, mela verde e finocchio

Centrifugato di sedano, ananas e bacche di goji

Frutta secca: Mandorle, anacardi, noci e uvetta

Bevande

Prosecco di Valdobbiadene Doc Extra Dry Valdo, Veneto, 100% Glera

Vermentino Igt 2018, Cantina Casalvento, Toscana, 100% Vermentino

Chianti Docg 2018, Cantina Casalvento, Toscana, 80% Sangiovese, 8% Canaiolo, 7% Merlot, 5% Malvasia

Acqua minerale naturale e frizzante

Caffè espresso

Prezzo a persona 64,00 euro.

Per informazioni: www.ristorantesantaelisabetta.it - www.hotelbrunelleschi.it

Cibrèo Ristorante presso Helvetia & Bristol Firenze

Menu di San Silvestro:

Aperitivo di Benvenuto del Cibrèo

Ostriche

Chips di Tapioca allo Zafferano con Baccalà Mantecato al Latte Biologico del Mugello

Cioccolatino ripieno di Paté del Cibrèo e Cristallo di Sale Maldon

Carpaccio di Rapa Rossa con Aceto Balsamico Invecchiato

Cibrèo Ristorante

Il Cenone

Gran Crudo di Crostacei del nostro Arcipelago Toscano

Astice Poché con Insalata Mizuna

Cappuccino di Patata e Funghi, Cacao Amaro e Tartufo Bianco Pregiato

Risotto al Granchio e Zafferano

Come una Lasagna - Ragù di Capriolo, Tuorlo Marinato e Cremoso al Parmigiano

Petto d’Anatra, Purea di Sedano Rapa, Porro e la sua Riduzione con Senape in Grani

Per concludere in Dolcezza:

Sorbetto all’Uva e Ricotta di Pecora servito con Crumble al Pistacchio

Panettone con Creme e Zabaione

Tronchetto di Natale del Cibrèo

Prezzo 250 euro; con abbinamento vini 310 euro.

Per informazioni: www.starhotelscollezione.com

Cibrèo Caffè presso Helvetia & Bristol Firenze

Aperitivo di Benvenuto del Cibrèo

Ostriche

Chips di Tapioca allo Zafferano con Baccalà Mantecato al Latte Biologico del Mugello

Cioccolatino ripieno di Paté del Cibrèo e Cristallo di Sale Maldon

Carpaccio di Rapa Rossa con Aceto Balsamico Invecchiato

Cibrèo Caffè

Il Cenone

Astice Poché con Insalata Mizuna

Cappuccino di Patata e Funghi, Cacao Amaro e Tartufo Bianco Pregiato

Come una Lasagna - Ragù di Capriolo, Tuorlo Marinato e Cremoso al Parmigiano

Petto d’Anatra, Purea di Sedano Rapa, Porro e la sua Riduzione con Senape in Grani

Per concludere in Dolcezza

Sorbetto all’Uva e Ricotta di Pecora servito con Crumble al Pistacchio

Panettone con Creme e Zabaione

Tronchetto di Natale del Cibrèo

Prezzo 200 euro; con abbinamento vini 245 euro.

Per informazioni: www.starhotelscollezione.com

Enoteca Pinchiorri a Firenze

Menu del 31 dicembre “New Year Celebration ‘21” degli chef Annie Feolde con Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina:

Enoteca Pinchiorri

Aragosta, mela cotogna e fegato grasso

Cardi, spuma tiepida di burro alle nocciole e ricci di mare

Lenticchie croccanti, anguilla laccata al miele e ristretto di cavolo rosso

Spaghettini alla chitarra con capperi, limone e acciughe su zuppetta di scorfano

Triglia, carciofo e coniglio

Gnocchi di patate arrostiti, cime di rapa, lingua di vitello alla brace e tartufo bianco

Dattero, zucca agretto di Montevertine

Capriolo, cren, sedano rapa arrosto e mandarino

Verza ripiena di cotechino di Mora Romagnola in brodo di tamarindo e olive

Bianco Natale

Prezzo 380 euro a persona, vini e bevande escluse, a parte un brindisi con Champagne Gosset.

Per informazioni: enotecapinchiorri.it

Four Seasons Hotel Firenze

Menu della cena di San Silvestro a cura dello chef Paolo Lavezzini:

Ostriche e caviale

“Bongo” al nero di seppia ripieno di baccalà e menta

Ricciola marinata, mandarino e finocchio

Gallinella arrostita in ristretto delle proprie teste e porri

Tortelli di patate all’alloro, pecorino e stracotto di guancia di vitello

Filetto di manzo, foie gras, topinambur e tartufo nero

Gin, ginepro e kumquat

Prezzo 395 euro per persona vini esclusi.

Per informazioni: www.fourseasons.com

Harry’s Bar The Garden dell’hotel Sina Villa Medici a Firenze

Menu Gran Gala 2021 per la cena di San Silvestro, a cura dello chef Marco Stoppioni:

Bicchierino di salmone selvaggio, rafano e rughetta

Alicetta in panure di pan grattato e scorza di limone in salsa tartara

Involtino di carpaccio alla Harry’s Bar

La marinata di ombrina con mela verde e melograno

La scaloppa di foie gras sfumata al Sauternes con brioches e confettura di fichi

Il risotto mantecato allo champagne e scampi

Il filetto alla Wellington

Purea di patate

Il cioccolato con Marron glacé e cremè fraiche

Caffetteria e piccola pasticceria

Prezzo 190 euro escluse bevande. Bambini da 0 a 3 anni in trattamento di gratuità. Bambini da 4 a 11 anni riduzione del 20% dal menu.

Per informazioni: www.sinahotels.com

Relais Villa Olmo a Impruneta (Fi)

Gran cena di Capodanno curata dallo chef Alessio Leporatti:

Aperitivo di Benvenuto con Finger Food dello Chef

Scampo scottato crema di cavolfiore alla vaniglia e cru di cacao

Uovo -20, crema di topinambur, tartufo bianco e pane alle spezie

Risotto burrata, polpo, nocciole tostate, paprika affumicata

Tortello al ripieno di ossobuco su crema di carabaccia e croccante di verdure

Ossobuco-filled pasta, onion cream and vegetable crisp

Filetto lardellato e patata arrosto agli aromi del Chianti

Pera alle spezie, sablè di mandorle tostate e gelato al cardamono

Cotechino e lenticchie

Brindisi di Mezzanotte

Prezzo 150 euro a persona. Selezione di vini e champagne a partire da 35 euro.

Villa Olmo

Cena di Capodanno Vegetariana:

Aperitivo di Benvenuto con Finger Food dello Chef

Vellutata di zucca e polvere di caffè

Risotto al cavolo nero

Uovo -20, crema di topinambur, tartufo bianco e pane alle spezie

Carciofo alla piastra e salsa di lemon curd e menta

Orto di fine anno

Pera alle spezie, sablè di mandorle tostate e gelato al cardamono

Lenticchie

Brindisi di Mezzanotte

Prezzo 150 euro a persona. Selezione di vini e champagne a partire da 35 euro.

Per informazioni: www.relaisvillaolmo.com