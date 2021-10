Sfumature Gourmet punta sull'aperitivo e l'abbinamento bollicine-crudité

Siamo in territorio caro ai seguaci della Scolastica. Siamo nei pressi di Aquino, in provincia di Frosinone, la città di San Tommaso. Grandi oli e buoni vini in parte ancora da scoprire: diverranno famosi. Qui, in piena campagna, tale da renderlo de facto una bella country house, il ristorante Sfumature Gourmet, di cui è patron e chef il valoroso Francesco Palombo.

L'abbondante piatto di crudi serviti durante l'aperitivo al ristorante Sfumature Gourmet

Dal mare al plateau di crudi e bollicine

Tavoli all’aperto per le lunghe estati di questi posti, ampia e finemente arredata la pregevole sala interna con tavoli ben distanziati tra loro. Prevalente la proposta di mare. Il Golfo di Gaeta è poco distante e lo chef sa intercettare i giusti flussi di approvvigionamento ittico. Molto attuale, tendenza certa del presente/futuro, la proposta dell’aperitivo preserale a base di plateau di crudi e bollicine. Tre formati, allegramente denominati L , XL, XXL al prezzo rispettivo di 30 , 60 e 85 euro: golosa proposta, attrattiva sia per la giovane clientela locale che per i forestieri che hanno individuato in Sfumature Gourmet, l’approdo smart di destinazione.

polpo scottato su crema di zucca, nocciole e indivia brasata 1/2 Spaghettone quadrato alle vongole 2/2 Previous Next

Il menu degustato

L’antipasto degustato, polpo scottato su crema di zucca, nocciole e indivia brasata da solo può valere il pranzo. A seguire, un primo della tradizione: spaghettone quadrato alle vongole. A scelta, al posto dello spaghettone una sontuosa linguina! Di buona fattura, a dimostrazione che saper friggere bene non è cosa facile, e comunque fermo restando il basilare fattore della freschezza degli ingredienti, un’eccellente frittura di calamari e gamberi. Servito al calice un ottimo Fiano di Avellino Docg. Il conto rende favorevole il rapporto tra il prezzo pagato e la qualità erogata.