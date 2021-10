Pronti, partenza… si scia: dal Tirolo all’Alto Adige

L'attesa per lo sci aumenta. A maggior ragione dopo che il Covid ha, letteralmente, spazzato via le vacanze sulla neve a cavallo fra 2020 e 2021! Ma c’è davvero bisogno di aspettare tanto per rimettersi gli sci a piedi? No! Si può già lasciare il segno sulla neve nelle aree sciistiche più alte del Tirolo: le cinque grandi aree sciistiche del ghiacciaio di Stubai, Sölden, Hintertux, Pitztal e Kaunertal combinano il massimo piacere sugli sci con una stagione extra lunga e con assoluta garanzia di neve a oltre 3000 metri di altitudine. Ma la stagione sta per partire anche nel vicino Alto Adige: dalla Val Gardena all’Alta Val Pusteria. Pronti a partire?

Stubaier Gletscher. Foto: Stubaier Gletscher, Andre Schoenherr

Tutti in pista sui ghiacciai tirolesi

Sui 5 ghiacciai tirolesi troverete tanto spazio per soddisfare al meglio la vostra voglia di sci. Con 300 chilometri di piste, 75 funivie e impianti di risalita e circa 100 chilometri di varianti. Naturalmente c'è anche lo skipass “White5” per tutti coloro che amano lasciare più spesso le proprie tracce sulle piste del ghiacciaio. Può essere utilizzato in modo flessibile su tutti i ghiacciai per un totale di dieci giorni (tra il 1° ottobre 2021 e il 15 maggio 2022) e costa 492 euro a persona.

Gli hotel sul ghiacciaio sono la sistemazione perfetta per l'inizio della stagione sciistica. I pernottamenti nella maggior parte degli hotel sul ghiacciaio possono essere comodamente prenotati online insieme allo skipass. Naturalmente, nella prima stagione sciistica dopo i lockdown, la sicurezza degli ospiti è fondamentale.

Ghiacciaio dell'Hintertux (da 1.500 a 3.250 metri): "esperienza del ghiacciaio in grotta"

Con la prima apertura del parco invernale, il ghiacciaio di Hintertux nella Zillertal annuncia la tanto attesa stagione sciistica. Tuttavia, lo sci è in stagione qui tutto l'anno, perché "Wintertux" è l'unico comprensorio sciistico in Austria aperto tutto l'anno. Si chiama “il ghiacciaio in grotta” la nuovissima offerta per la prossima stagione: dopo una mattinata sulle piste da sci, ci si può tuffare nella grotta Spannagel, l'unica cava di marmo delle Alpi Centrali, con una guida. Si trascorre circa un'ora nella grotta e si degusta una fonduta con aperitivo, servito nell'accogliente Spannagelhaus. Con il gatto delle nevi, si torna alla stazione di risalita e si prosegue con le cabinovie per tornare a valle. Un vantaggio sul ghiacciaio dell'Hintertux sono le brevi distanze dall'hotel alle piste. Con ski-in, ski-out, si parte dall'Olperer a 3.250 metri direttamente nel centro del paese. Coprirai ben 1.750 metri di dislivello durante la discesa di 12 chilometri verso Hintertux.

Hintertuxer Gletscher, Spannagelhöhle. Foto: Hintertuxer Gletscher

Ghiacciaio dello Stubai (da 1.750 a 3.210 metri): snowpark superlativo

Il ghiacciaio dello Stubai è chiamato il "Regno della neve". E giustamente. Perché con 65 chilometri di piste è il più grande comprensorio sciistico su ghiacciaio dell'Austria e offre tanto divertimento per tutti i membri della famiglia. Lo Stubai Snowpark è già stato nominato come uno dei luoghi migliori per divertirsi sulla neve. Ci sono ancora più attrazioni in vista della nuova stagione: un'ulteriore jibline lunga 300 metri.

Da sottolineare: i bambini sotto i 10 anni ottengono uno skipass gratuito se accompagnati da un genitore pagante. Numerose sono le offerte per i bambini, dai più piccoli agli adolescenti sugli sci. Sci, cultura e shopping? Se si vuole unire la settimana bianca con un viaggio in città, Innsbruck è davvero vicina. Con il pratico “SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck c’è un comodo collegamento dal ghiacciaio alla città, per scoprire la magia di Innsbruck, il capoluogo del Tirolo.

Sölden (da 1.350 a 3.340 metri): divertimento e cinema con James Bond

Sölden non è solo uno dei comprensori sciistici più grandi, ma sicuramente anche uno dei più famosi. Dopo la costruzione del nuovo edificio presso la stazione intermedia della Gaislachkoglbahn, proprio sulla pista, due nuovi e moderni ristoranti invitano gli ospiti a fare una sosta: nel ristorante a piano terra ci sono piatti classici, vegetariani e vegani. Se dopo l‘avventura sulle piste ci si vuole regalare un momento particolarmente piacevole, all'Angolo Slow Food c’è un‘eccellente cucina con prodotti regionali e vini austriaci. Il ristorante à-la-carte colpisce per le sale luminose e le ampie superfici vetrate panoramiche. Davanti al grandioso panorama dei ghiacciai dell'Ötztal, sul Gaislachkogl ci si lascia incantare dalla missione di James Bond. “007 Elements” è un luogo per conoscere da vicino James Bond grazie alla presenza di oggetti di scena originali, installazioni e filmati. Con la prima del nuovo film di Bond “No Time to Die” ci sono anche alcune novità nel mondo Ötztal di James Bond, aperto tutto l'anno per sciatori e non.

Pitztal (da 1.640 a 3.440 metri): sci, scialpinismo e il caffè sul Dach Tirol

Il ghiacciaio Pitztal è già aperto agli sciatori con il suo tradizionale motto “più in alto è, meglio è”. Perché sul “Dach Tirol” (il tetto del Tirolo) è davvero un incanto: ci sono gli ampi pendii di neve naturale su cui lasciare il segno e si può praticare discese fuori pista nel primo parco scialpinismo protetto dell'Austria powered by Dynafit. Tre diversi percorsi di salita, adatti anche ai principianti, sono proprio qui. Ci sono numerose altre opzioni di sport invernali, come il parco divertimenti, il controllo della velocità, il freeride o lo sci di fondo. Chi ha sempre desiderato cimentarsi nei salti, può provare la Family Cross-Line nel parco divertimenti. Il percorso a senso unico è percorribile per tutti. Ci sono anche altre due linee, la funline con una varietà di ostacoli e la waveline, con tanto divertimento.

Per i più golosi: un caffè e una torta di grano saraceno della più alta pasticceria austriaca al Café 3440 addolciscono di sicuro la giornata sugli sci. Il 4 dicembre anche il comprensorio di Rifflsee inizia la stagione e amplia ancora di più l'esperienza sugli sci sul Dach Tirol.

Kaunertal (da 1.273 a 3.113 metri): nuovo impianto di risalita

La Kaunertal offrirà agli appassionati di sport invernali un nuovo impianto di risalita e quindi molte nuove opportunità nella prossima stagione. La stazione a monte della Weißseejochbahn si trova a 3.044 metri sul livello del mare, direttamente sul crinale su cui corre il confine di stato tra Austria e Italia: la vista spazia su un panorama costellato da innumerevoli cime di 3000 e persino di 4000 metri.

Gli aspetti importanti nella progettazione di questo impianto innovativo sono stati l'accessibilità e la sostenibilità, in modo che tutti i punti di accesso siano fruibili anche per i diversamente abili. Per garantire la massima sostenibilità, la nuova Weißseejochbahn produce energia grazie ai propri pannelli solari: l'involucro dell'edificio è costituito da nuovi tipi di moduli fotovoltaici in grado di produrre elettricità 365 giorni all'anno. Il nuovo impianto è praticamente “verde”. Un “place to be” per la scena freestyle è anche quest'anno lo Snowpark Kaunertal, che con i suoi due chilometri è uno dei più grandi d'Europa.

Kaunertaler Foto: Kaunertaler Gletscher, Markus Rohrbacher

Val Gardena, sci ai piedi dal 4 dicembre

Dal 4 dicembre al 10 aprile 2022 riapre anche il comprensorio della Val Gardena, per sciare tra le più belle montagne delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Discese facili che si alternano a ripide pendenze su piste memorabili, come quella dove ogni anno si disputano due gare della Coppa del Mondo di Sci (Saslong). Un totale di oltre 500 km di piste, perfettamente preparate, che si sviluppano lungo il comprensorio Val Gardena/Alpe di Siusi (compreso il Sellaronda). La stagione sarà garantita fino a quasi metà aprile, grazie al fatto che il 98% delle piste sono coperte da neve artificiale. Dall'inverno 2021/22, inoltre, ci saranno voli giornalieri da/per Berlino, Amburgo, Düsseldorf, Londra Gatwick, Bruxelles, Rotterdam e Copenhagen verso l'aeroporto di Bolzano. Con un trasferimento locale si potrà così arrivare da Bolzano alla Val Gardena in circa 35 minuti. Meno di 3 ore, dalle grandi città europee, per divertirsi sulle piste da sci della Val Gardena.

Val Gardena

Due nuove piste

Per i più esigenti, e non solo, la mappa delle piste della Val Gardena si arricchisce per la nuova stagione di due nuovi tracciati…e che piste! Parliamo della La Ria, già pronta per la scorsa stagione ma mai percorsa, e della Pilat, la tanto attesa discesa che riporterà a Ortisei chi si sarà abbandonato alle piacevoli e comode discese dell’Alpe di Siusi.

La nuova pista nera “La Ria”, che parte dalla stazione a monte della cabinovia Dantercepies e si snoda per oltre un chilometro su 310 metri di dislivello, con pendenza massima del 52%: farà scorrere adrenalina pura tra gli sciatori più esperti. L’atleta della Nazionale italiana di sci, Alex Vinatzer, l’ha provata La nuova pista “Pilat” è, invece la pista di collegamento tra gli impianti dell’Alpe di Siusi e la Val Gardena. Una ex discesa naturale che si snoda attraverso i boschi rocciosi, fino a Ortisei, e si presenta come una spettacolare e tortuosa pista forestale, con una vista unica su tutta la Val Gardena. Lunghezza 4.670 m, dislivello 778 m, pendenza media: 34%.

Abbiamo trattato due nuove discese ed è il momento di parlare anche di risalite. A Plan de Gralba è stata, infatti, installata la novità mondiale di Leitner Ropeways; si tratta della cabina Symphony 10, designed by Pininfarina. La “cabinovia Sassolungo” è dotata di nuovi standard in materia di comfort, sicurezza e prestazioni. La cabina da 10 persone offrirà molto più spazio e un’ampia zona d’ingresso che eviterà lo stress della salita a bordo. Le 81 cabine, con i sedili Premium riscaldabili di Leitner, raggiungono una capacità di 3.450 persone ogni ora. Igor Marzola, Direttore della funivia Piz Sella, ha spiegato: “La cabinovia appena installata nel comprensorio del Sassolungo e del Sella rappresenta un concetto innovativo di mobilità sostenibile. Grazie al nuovo impianto e alla seggiovia da 8 posti con sedili riscaldati “Gran Paradiso”, si arriva in soli 25 minuti dal parcheggio Plan de Gralba al Passo Sella. In questo modo, da oggi, si potrà comodamente raggiungere il Passo Sella anche senz’auto”.

Val Gardena

E dopo lo sci, pranzo al rifugio

Il divertimento sugli sci si trasformerà anche in piacere gastronomico negli accoglienti 65 rifugi che si trovano lungo le piste della valle. Quasi tutti sono gestiti in modo familiare, da generazioni. Ogni rifugio propone un’offerta unica che spazia dai piatti tradizionali fino alla cucina più sofisticata e i menu sono sempre completati da un’ampia selezione di vini, prevalentemente altoatesini.

Dal 4 dicembre (data di apertura della stagione) fino al 22 dicembre 2021, con l’offerta Dolomiti SuperPremière gli ospiti che prenoteranno almeno tre pernottamenti con skipass e attrezzatura, riceveranno in omaggio una notte in più, sempre comprensiva di skipass e materiali. Prenotando, invece, soggiorni con una durata minima di sei giorni, due saranno quelli in omaggio.

In Val Gardena si può decidere di lasciare l’auto in garage

In esclusiva per gli ospiti degli esercizi membri di un’associazione turistica della Val Gardena, è previsto, anche, l’uso gratuito di tutti gli autobus con la Val Gardena Mobil Card. La Mobil Card sarà consegnata gratuitamente all’arrivo nella struttura prenotata. Infine, ricordiamo che secondo il decreto "Green Pass bis" gli impianti di risalita in Italia potranno essere utilizzati solo con un Green Pass europeo valido (vaccinato, guarito o testato) e che steward appositamente formati forniranno informazioni e aiuteranno a evitare la formazione di assembramenti sulle piste, presso le stazioni di risalita e presso gli uffici skipass. Nei prossimi giorni saranno definite con maggiori dettagli le linee guida fornite dalle nuove regolamentazioni legislative.

Alta Pusteria, il giro delle Tre Cime sugli sci

Ogni anno, in occasione della prima neve, sulla Croda Rossa fa la sua comparsa la famiglia di pupazzi di neve alti 8 metri e agghindati di tutto punto con sciarpe e cappelli. È il segno inequivocabile che è iniziata la stagione invernale. Dal 5 dicembre 2021 al Bad Moos – Dolomites Spa Resort di Sesto in Alto Adige tutto è pronto per accogliere vacanzieri e sportivi e vivere un’esperienza indimenticabile ai piedi delle Dolomiti, patrimonio dell’umanità Unesco. Divertimento sulle piste, grazie agli impianti di risalita appena fuori dall’hotel, coccole e relax nel regno del benessere della Spa Termesana, charme e comfort da vivere nelle nuove suite, frutto dell’ultimo restyling del Resort.

Piste viscino al Bad Moos. Foto:Hannes Niederkofler

Dicembre: Spa, sci e feste natalizie

La stagione invernale al Bad Moos – Dolomites Spa Resort inizia il 5 dicembre 2021 con un’offerta speciale che mette insieme la prima neve e il relax nella Spa Termesana. L’offerta Winter Opening comprende: 3 pernottamenti dal 5 all’8 dicembre 2021, trattamento di mezza pensione con ricca prima colazione, merenda tirolese, cena di 4/5 portate con menù a scelta, libero accesso alla Spa Termesana con buono wellness di 30 euro, programma di attività Move & Balance, Holidaypass per l’uso gratuito di bus e treno. Il tutto a partire da 567 euro a persona. Ad accompagnare il primo mese invernale fino a Natale, il pacchetto Dolomiti Super Première permette di abbinare soggiorno e skipass per una vacanza sugli sci. L’offerta, valida dall’8 al 22 dicembre 2021, comprende: 4 notti + skipass al costo di 3, trattamento di mezza pensione con ricca prima colazione, merenda tirolese, cena di 4/5 portate con menù a scelta, menu light Feel Good, libero accesso alla Spa Termesana, programma di attività Move & Balance. Il tutto a partire da 621 euro a persona, con la possibilità di allungare il soggiorno fino a 8 notti con skipass al costo di 6. E si arriva così al periodo più magico: quello delle feste natalizie, con l’atmosfera raccolta e intima che contraddistingue il Bad Moos – Dolomites Spa Resort. Il grande albero di Natale, le decorazioni tipiche altoatesine, il fuoco acceso a dare il benvenuto agli ospiti. Ma anche le cene di gala nelle serate speciali, con musica live e buffet infiniti per festeggiare i momenti più belli dell’inverno.

Settimane bianche sulle piste

115 km di piste preparate alla perfezione con impianti di risalita moderni e all’avanguardia. Il comprensorio sciistico Tre Cime Dolomiti mette a disposizione ben 5 montagne collegate tra loro, con il giusto mix di piste blu, rosse e nere, per rispondere a tutte le esigenze. Dal Monte Croce apprezzato in articolare per l’allenamento, al Monte Baranci indicato soprattutto per le famiglie. Il Waldheim accoglie gli sciatori più piccini, mentre la graziosa Braies si occupa dei principianti di qualsiasi età, fino al piccolo ma esclusivo Rienza. Inoltre in appena 30 minuti si può raggiungere il consorzio di Plan De Corones per aggiungere altri chilometri di divertimento sugli sci, grazie al comodo Ski Pustertal Express.

Ma il top, il vero highlight della vacanza per chi ama sciare è la vicinanza alle piste. Uscire dall’hotel con già gli sci ai piedi e salire comodamente in cabinovia è il comfort di gran lunga più apprezzato ed è quello che avviene al Bad Moos – Dolomites Spa Resort, situato a pochi passi dagli impianti di risalita della Croda Rossa.

Dal 9 gennaio al 13 febbraio 2022 tornano le tanto attese Settimane bianche - Dolomites Ski Paradise comprensive di: 4 o 7 notti, Skipass Dolomiti di Sesto, trattamento di mezza pensione con ricca prima colazione, merenda tirolese, cena di 4/5 portate con menù a scelta, menu light Feel Good, libero accesso alla Spa Termesana, programma di attività Move & Balance, Holidaypass per l’uso gratuito di bus e treno. 4 pernottamenti a partire da 850 euro a persona.

Il giro delle Tre Cime sugli sci

Direttamente dal Bad Moos – Dolomites Spa Resort parte lo Shuttle Tre Cime che porta gli ospiti al cospetto delle maestose montagne, tra i simboli più iconici delle Dolomiti. Chi ha voglia di qualcosa di diverso, o di approfittare dello sci per conoscere il territorio, può provare il Giro delle Cime, un tour sugli sci davvero unico nel suo genere, con 34 km di piste e 5600 metri di dislivello. Dalla stazione a valle di Versciaco Monte Elmo si sale a 2.200 m, il punto più alto del tour. Da qui si scende il versante soleggiato verso la cabinovia Stiergarten e si prende la pista Tre Cime che porta fino alla stazione a valle, Signaue, da dove si può raggiungere la Croda Rossa. A questo punto si prosegue verso il Passo Monte Croce per cimentarsi nella pista del campione Marc Girardelli. Dall'arrivo dello skilift parte una via per i Bagni di Valgrande che permette di raggiungere, attraverso lo skibus, la Ski Area Val Comelico. Si sale con la seggiovia Col d'la Tenda e, ancora con lo skibus, si raggiunge Signaue a Moso da dove con la cabinovia Tre Cime si raggiunge la stazione intermedia dello Stiergarten. Scendendo attraverso una pista nera, si arriva alla stazione a valle della funivia panoramica Monte Elmo per risalire sull’omonimo monte e affrontare l’ultima sfida: la pista Helmissimo lunga 4,75 km che porta al punto di partenza del tour, a Versciaco. Un tour avventuroso e adrenalinico sugli sci per vivere le bellezze delle Dolomiti, tra angoli incontaminati e panorami mozzafiato.