Gita alla cantina Reale, poi a tavola all'agriturismo Eliodoro: tour di sapori a Mantova

Due realtà che fanno bene al territorio, al turismo e, soprattutto, all'enogastronomia. La cantina Reale di Volta Mantovana e l'agriturismo Eliodoro di Roverbella rappresentano un unicum, non solo nel mantovano. Anzitutto li contraddistingue, senza nessuna prosopopea, la qualità dei loro prodotti che nascono ad una grande attenzione alla materia prima coltivata nei campi della zona.

Enogastronomia mantovana al top

La Cantina Reale

La cantina Reale di Volta Mantovana è stata fondata nel 1980 e si estende per 18 ettari. Vanta un antico lignaggio risalente al 1400. È guidata dal giovane Massimo Boselli e dalla moglie Morena che hanno raccolto il testimone dal padre Gianni. Propone fra gli altri, tre vini in crescita, grazie a moderne tecniche di produzione e al rinnovo dei vigneti. Rappresentano davvero la costante ricerca della qualità: le bollicine 001, spumante Metodo Classico Dosaggio Zero, il bianco fermo 002, fermentato in legno e lo 003 ottenuto da uve Corvina e Sangiovese. Eccellente. Quest'ultimo, in particolare, è un rosso di 15 gradi che sta dimostrando notevoli potenzialità. Vini che nascono fra le dolci colline moreniche dell'Alto Mincio, ad un tiro di schioppo dal Garda.

La cantina produce 120mila bottiglie annue, destinate per il 60% al mercato interno e il restante 40% viaggia verso alcuni paesi europei: Germania, Francia, Belgio, Norvegia e Svizzera. «Buona - sottolinea Massimo Boselli - buonissima la vendemmia appena conclusa in controtendenza, con un aumento del 5%. La raccolta, sia meccanica che manuale, ci ha confermato uve di qualità. Moderne tecniche agronomiche ci permettono di ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci, la concimazione viene svolta con prodotto organico naturale».

L'agriturismo Eliodoro

Detto dei vini, una grande attenzione merita anche l'agriturismo Eliodoro, nelle campagne di Roverbella. Raggiungerlo non è facile, non vi sono indicazioni, si deve percorrere uno sterrato e poi sperare in un buon navigatore. Ma l'avventura merita perché' è anzitutto un agriturismo nel vero senso della parola. Prodotti del posto, una ventina di posti a sedere, tranquillità, pulizia e accoglienza come si deve alla concretezza padana. A far gli onori di casa marito e moglie: Paola Pigozzi e Giuliano Annibaletti. Vi consigliamo di non perdere l'antipasto di strudel di zucca e funghi con fonduta al taleggio e uva.

Tortelli di zucca

Fra i primi piatti, i superbi tortelli di zucca - è la stagione - alla Enas con mandorle a scaglie; come secondo il filetto di maiale in crosta di Grana di 24 mesi, con erbe aromatiche e salsa al vino e rosso. A suggellare un desco davvero genuino, il super dessert: semifreddo al cioccolato bianco e Grana Padano Dop 10 mesi con cuore di pere Williams e crumble di sbrisolona salata. Una delizia, ingigantita da verbena odorosa appena colta nell'orto di casa. Vale qualsiasi viaggio.